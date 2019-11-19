Tác dụng của quả vú sữa: dòng sữa mẹ thơm ngọt giàu dinh dưỡng

Người miền Nam, nhất là người miền Tây hầu như không xa lạ gì với loại trái cây mang một cái tên khá ngộ nghĩnh: “Vú sữa”. Chúng như dòng sữa mẹ vậy, khi ăn xoa nhẹ cho đến khi sữa có thể trào ra ngoài thì mới ngon. Câu chuyện sự tích cây vú sữa như gắn liền với tuổi thơ của thế hệ trước và những ai đã và đang lập gia đình. Quả vú sữa có tác dụng gì đây?

Tác dụng của quả vú sữa phải kể đến đầu tiên là sức khỏe của mọi lứa tuổi, tiếp đến là trẻ nhỏ và bà bầu, chúng ta cùng tìm hiểu về loại quả thần kỳ này nhé! Một quả vú sữa ngon là khi đều màu, sẫm dần về dưới đáy quả, da bóng nhẵn, trơn láng và còn cuống, trông thật hấp dẫn nhỉ!

Ngoài ra trong vú sữa có một hàm lượng gluxit rất cao có chức năng chuyển hóa và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nếu cơ thể thiếu hụt chất này thì các hoạt động của tế bào thần kinh sẽ bị trì trệ. Vì vậy cần bổ sung đầy đủ chất gluxit cho cơ thể.

Trong quả vú sữa chứa một lượng vitamin C, A, B1, B2 và vi chất dồi dào mà cơ thể cần như photpho, chất sắt, carbohydrate, magie, protein, calo…giàu chất xơ, chuyên trị còi xương, thiếu máu, tăng sức đề kháng, sáng mắt, đẹp da, giúp nhuận trường điều trị táo bón.

Một công dụng của trái vú sữa nữa là rất tốt cho phụ nữ khi đến chu kỳ kinh nguyệt. Nhờ lượng canxi có trong vú sữa mà chứng đau bụng, chuột rút đầy hơi của phụ nữ vào ngày “đèn đỏ” sẽ được thuyên giảm đi ít nhiều. Trong vú sữa cũng chứa nhiều nước tạo cảm giác no, cung cấp năng lượng cho cơ thể khi mệt mỏi, chán ăn.

Cũng chính lượng canxi dồi dào có trong loại quả này mà chúng rất tốt cho xương. Một quả vú sữa đáp ứng được 10% nhu cầu canxi của mỗi người/ngày. Đồng thời lượng chất xơ và nước có trong vú sữa sẽ tạo cảm giác lâu đói, làm quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn, cản trở bổ sung thêm thực phẩm vào cơ thể, sẽ rất hữu ích cho ai mong muốn giảm cân.

Tác dụng của quả vú sữa với trẻ nhỏ

Tác dụng của quả vú sữa với trẻ nhỏ

Tác dụng của quả vú sữa với trẻ nhỏ bao gồm bảo vệ hệ thần kinh, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, cung cấp khoáng chất cho xương và răng, phòng chống thiếu máu, biếng ăn...cụ thể là:

Bảo vệ hệ thần kinh

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết gluxit là yếu tố cần thiết cho sự hoạt động của tế bào thần kinh, chứa rất nhiều trong thành phần của loại quả quen thuộc, vú sữa. Vì vậy, bố mẹ muốn trẻ thông minh thì cần đảm bảo lượng gluxit cho hệ thần kinh bé mỗi ngày trong thực đơn.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Trong thành phần của vú sữa có rất nhiều vitamin C, quercetin, epicatechin, acid gallic giúp bé tăng cường sức đề kháng và loại bỏ các gốc tự do gây hại cho cơ thể.

Phòng chống thiếu máu, biếng ăn

Vú sữa cũng được biết đến với một lượng chất sắt phong phú, giúp bé phòng chống thiếu máu và giảm thiểu tình trạng biếng ăn, ốm yếu ở trẻ nhỏ.

Hỗ trợ tiêu hóa

Lượng chất xơ và nước dồi dào trong vú sữa sẽ giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt hơn, rất hiệu quả trong phòng ngừa và điều trị táo bón.

Tốt cho xương và răng

Vú sữa đáp ứng 10% nhu cầu canxi của một trẻ. Để phòng còi xương và thiếu canxi ở thai nhi, mẹ bầu nên dùng một lượng vừa đủ quả vú sữa. Chúng sẽ cung cấp cho bé đầy đủ canxi, photpho để phát triển hệ xương và răng.

Mặc dù vú sữa rất thơm, mềm và ngon nhưng đối với bé ở lứa tuổi ăn dặm sẽ rất khó sử dụng. Do đó, mẹ nên xay nhuyễn vú sữa, lọc bỏ bã cho bé dùng phần nước lỏng trước. Khi bé có khả năng ăn thô được thì mới dùng thìa xúc lấy thịt quả vú sữa cho bé dùng.

Tác dụng của quả vú sữa đối với bà bầu

Công dụng của quả vú sữa đối với bà bầu

Dinh dưỡng cho bà bầu vô cùng quan trọng vì bé tạo hình và phát triển cần hút đủ chất dinh dưỡng cho cấu tạo các cơ quan và mọi hoạt chất bé cần thì mẹ phải cung cấp đủ, nếu không bé sẽ bị suy dinh dưỡng, còi xương hoặc một số dị tật không mong muốn. Chính vì thế, chúng tôi chia sẻ tác dụng của quả vú sữa đối với bà bầu để đảm bảo sức khỏe cho mẹ, sự phát triển của bé trong suốt 9 tháng 10 ngày.

Như bạn đã biết, gluxit là nguồn dưỡng chất tốt nhất có trong quả vú sữa và cũng là thành phần mà cơ thể thai nhi rất cần hấp thụ để phát triển các tế bào thần kinh. Nồng độ glucose trong mỗi cơ thể lên đến 60%, nếu thiếu đi gluxit thì hệ thần kinh sẽ có vấn đề và cơ thể sẽ rất mệt mỏi.

Các chất sắt và canxi cũng đóng vai trò cốt lõi trong cấu thành hệ xương và răng cho thai nhi. Nếu thiếu chất này thì không những bé gặp rắc rối trong bụng mẹ mà chính mẹ cũng bị ảnh hưởng như loãng xương hoặc thiếu máu. Trong một quả vú sữa chứa khoảng 14,65mg canxi và 2.33mg sắt sẽ đáp ứng được đòi hỏi của thai nhi và mẹ trong suốt thai kỳ.

Vú sữa chứa nhiều gluxit tốt cho hệ thần kinh của bé

Chứng táo bón hầu như mẹ bầu nào cũng mắc phải vì em bé đã hút gần như hết chất xơ từ mẹ. Do đó, mẹ cần bổ sung gấp đôi so với bình thường. Hàm lượng chất xơ và nước trong quả vú sữa rất cao sẽ giúp mẹ giải quyết vấn đề táo bón khi mang thai.

Một tác dụng của quả vú sữa không ngờ tới là chúng chứa rất nhiều vitamin như vitamin C, vitamin A, vitamin B1, B2 giúp mẹ đẹp da, giữ dáng, đồng thời không bị tăng cân nhờ năng lượng trong vú sữa giữ cho mẹ no lâu. Vú sữa đảm bảo cho mẹ không tăng cân quá nhiều nhưng vẫn giữ được sức khỏe và bổ sung năng lượng cho thai nhi phát triển.

Tuy nhiên, một quy luật dinh dưỡng các mẹ cần lưu ý là khi nạp quá nhiều một thực phẩm vào cơ thể sẽ gây ra tác dụng ngược. Chế độ ăn đều đặn, lượng dinh dưỡng đưa vào cơ thể vừa đủ là cần thiết nhất. Ăn hợp lý là quy tắc để phát huy triệt để các dưỡng chất cần thiết.

- Khi ăn không ăn phần gần vỏ vì có mủ nhựa, sẽ gây táo bón ở bà bầu.

- Ăn lượng vú sữa vừa phải, hợp lý, không ăn quá nhiều, mỗi ngày chỉ ăn từ 100 – 200g vú sữa.

- Nếu thấy trong người nóng, có dấu hiệu bị táo bón, bạn nên ngừng ăn vú sữa, uống nhiều nước lọc, ăn rau củ, trái cây khác để cân bằng các chất trong cơ thể.

Như vậy, bạn đã có đáp án cho câu hỏi bà bầu ăn quả vú sữa có tốt không rồi nhé!

Vú sữa còn là một bài thuốc dân gian hiệu quả. Tại một số nơi, người ta dùng hạt giống của loại quả này để giảm sốt và trị bệnh tiêu chảy. Có nơi áp dụng trái vú sữa ăn trực tiếp để giảm chứng viêm kết hợp với bệnh viêm thanh quản.

Nhiều người tin rằng lá vú sữa hãm lấy nước uống điều trị tốt cho bệnh tiểu đường và đau nhức khớp xương. Riêng vỏ cây vú sữa thì có thể sắc lấy nước uống để giảm cơn ho do bệnh đau dạ dày.

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Vú sữa là loại trái cây giàu giá trị dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe

Vú sữa là một loại trái cây giàu giá trị dinh dưỡng và ưu ái cho sức khỏe con người khá nhiều. Dùng một lượng vừa phải sẽ rất tốt cho sức khỏe của mẹ và bé, cùng chia sẻ tác dụng của quả vú sữa đến những ai chưa biết và thật sự cần nhé!