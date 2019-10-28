Bà bầu có nên ăn thịt chó và tin đồn em bé sinh ra có bớt thực hư thế nào?

Một vấn đề gây tranh cãi muôn thuở mà hầu hết người châu Á, đặc biệt là những quốc gia ăn thịt chó như Việt Nam, Hàn Quốc…là có nên ăn thịt chó hay không? Một số thành phần cho rằng thịt chó là một loại thức ăn như bao thức ăn khác, số còn lại mang tư duy thịt chó là thú cưng, chúng có tình cảm và trung thành, phản đối ăn thịt chó.

Một số chị em phụ nữ khi mang thai bỗng rất thèm thịt chó và món ăn này được biết có rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại có vài tin đồn không hay như ăn thịt chó sẽ sinh con có bớt, động kinh. Vậy bà bầu có nên ăn thịt chó không?

Có lẽ là do thói quen và vấn đề chính là chất dinh dưỡng ở trong món ăn khoái khẩu này chứa một hàm lượng vô cùng phong phú từ chất đạm tới canxi, sắt, phốt pho, lipid giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Một số chị em phụ nữ khi mang thai lại rất thèm ăn thịt chó. Tuy nhiên tin đồn về ăn thịt chó có bớt, nhiều lông, gây động kinh cho em bé khi sinh ra đã làm rất nhiều người hoang mang.

Cũng có một thời gian, vấn đề của hai luồng tư duy này được đưa ra tranh cãi xuyên quốc gia và có những động thái lớn tẩy chay và quyết liệt phòng chống nạn ăn thịt chó. Gần đây, nhờ tuyên truyền từ phe bảo vệ động vật mà thịt chó đã ít được bày bán hơn trên thị trường. Tuy nhiên số người ăn thịt chó vẫn còn.

Ngoài tin đồn đó thì vấn đề chính mà chị em quan tâm nhất là món ăn này có ảnh hưởng tới thai nhi không? Theo Đông Y, thịt chó có tính nóng, không độc, vị mặn và chứa nhiều canxi, sắt, photpho, lipid và lượng đạm rất cao. Vậy bà bầu có nên ăn thịt chó không?

Thịt chó có hàm lượng đạm và năng lượng rất cao

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù hàm lượng đạm và dinh dưỡng cao nhưng loại thực phẩm này hoàn toàn không có lợi cho bà bầu. Ăn thịt chó trong giai đoạn mang thai sẽ dẫn tới nguy cơ đầy bụng, khó tiêu, làm tăng axit uric trong máu khiến cho bà bầu dễ phải đối mặt với tiền sản giật.

Chưa kể về chất lượng an toàn thực phẩm, món này thơm ngon, đậm vị là khi ăn kèm cùng rau sống, mắm tôm trong khi các loại thực phẩm thường sống, tiềm ẩn vi khuẩn gây ra tiêu chảy, đầy bụng, rối loạn tiêu hoá cho chị em mang bầu.

Bà bầu có nên ăn thịt chó mắm tôm

Bà bầu có nên ăn thịt chó mắm tôm

Nhiều người phản đối bà bầu hãy quên ngay suy nghĩ có nên ăn thịt chó mắm tôm là có lý do của nó. Rõ ràng, khi nói về thịt chó thì người ta nghĩ ngay đến mắm tôm và hành tím, lá mơ, sả, riềng…thơm hấp dẫn nhưng các loại rau này chứa rất nhiều vi khuẩn và mầm bệnh gây hại cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

Nếu mẹ ăn vào cơ thể sẽ dễ dàng bị nhiễm sán trong rau, mắm gây táo bón, đau bụng tiêu chảy. Nguy hiểm hơn là khiến mẹ bầu và bé nhiễm các loại dán lãi gây hại tạo ra những căn bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai.

Mẹ bầu có thể sử dụng thịt bò, cá, trứng, sữa và lương nhiều chất dinh dưỡng và an toàn thay thế cho lượng đạm và năng lượng dồi dào trong thịt chó. Hoặc có thể ăn các loại rau an toàn như măng tây, đậu khế…

Mẹ bầu nên hạn chế sử dụng thức ăn này ít nhất có thể khoảng 1 -2 miếng nếu quá thèm và bà bầu nên chú ý đến các thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho thai nhi phát triển.

Bà bầu 3 tháng đầu có nên ăn thịt chó

Một số nhóm dinh dưỡng mẹ bầu trong suốt thai kỳ cần lưu ý sử dụng để đảm bảo sức khỏe cho bé bao gồm:

- Tinh bột: Các thực phẩm như các loại ngũ cốc như ngô, yến mạch, gạo, gạo lứt, bột mì, thậm chí khoai, sắn, đậu … chứa rất nhiều tinh bột và an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé. Tuy nhiên, đối với bà bầu có nguy cơ béo phì thì nên hạn chế ăn nhiều các loại thực phẩm có quá nhiều tinh bột.

- Nhóm chất đạm và béo: Thông thường, mẹ bầu cần được cung cấp 70g lượng đạm/ngày, 40g chất béo/ngày. Đây là nhóm thực phẩm đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của em bé trong bụng. Vì đạm có trong thịt chó thường khó hấp thụ và gây khó tiêu nên chị em phụ nữ có thể dùng thịt bò, đậu, cá để thay thế.

- Nhóm vitamin và khoáng chất: Đây là nhóm thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động sống và nâng cao hệ miễn dịch. Vitamin có nhiều trong các loại rau, củ, quả … đồng thời khoáng chất từ trứng, sữa, hải sản …

- Nước: Nước giữ vai trò thiết yếu trong quá trình trao đổi chất của cơ thể, nhất là trong quá trình thai kỳ, giúp quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể diễn ra thuận lợi, tốt cho sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ.

Mới mang thai có được ăn thịt chó không? Bà bầu ba tháng đầu có nên ăn thịt chó? Bà bầu tháng cuối có nên ăn thịt chó? Mẹ bầu khi mang thai gặp phải tình trạng nghén thèm thịt chó luôn đấu tranh tư tưởng và e dè khi ăn món này dù ở bất cứ giai đoạn nào. Do đó, mọi nghi vấn sẽ được giải đáp để chị em có thể đưa ra một quyết định đúng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và khoa học thì trong thịt chó có quá nhiều chất đạm, tức là “dư thừa” cho nên khi mẹ bầu nạp quá nhiều chất đạm sẽ xảy ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu, cản trở quá trình chuyển hóa chất và nạp năng lượng khác vào cơ thể.

Bà bầu 3 tháng cuối có nên ăn thịt chó

Không những thế, lượng quá cao sẽ phát sinh ra bệnh gout. Lượng đạm này có thể làm tăng axit uric và axit uric có trong máu, là một loại chất chuyển hóa thành các ion muối trong khi lượng axit uric trung bình của một người phụ nữ nhỏ hơn 4%, tương đương 600mg. Khi vượt quá ngưỡng này thì có khả năng bị tiền sản giật rất cao.

Không những khi mới mang thai mà ở tất cả các giai đoạn của thai kỳ thì các mẹ nên hạn chế ăn thịt chó ở mức tối đa vì nó thật sự không an toàn cho sức khỏe của mẹ cũng như sự phát triển của thai nhi mặc dù lượng dinh dưỡng chứa trong thịt chó rất cao.

Còn về những lời đồn bà bầu ăn thịt chó sẽ gây ra động kinh…thì các mẹ có thể yên tâm nhé, vì xét về mặt tâm linh, hầu hết mọi người nhìn nhận vấn đề ăn thịt chó là tội ác, con sinh ra sẽ không được khỏe mạnh, bình an trọn vẹn hay con dễ mang bệnh, dễ dị tật hoặc con sinh ra sẽ có những đặc điểm giống chó như có nhiều lông, nhiều vết bớt..

Nhưng xét về mặt khoa học thì đến tận bây giờ vẫn chưa có một nghiên cứu nào khẳng định đây là sự thật, việc ăn thịt chó trong quá trình mang thai hoàn toàn không quyết định đến các vết bớt hay lông trên người các bé khi sinh ra.

Hi vọng rằng những chia sẻ này sẽ hữu ích cho các mẹ đang bị nghén "Thịt chó" sẽ giảm tải được sự hoang mang và có chế độ ăn hợp lý, lựa chọn những thực phẩm có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ, hạn chế được những loại thức ăn không tốt làm ảnh hưởng đến quá trình mang thai.

Bà bầu ăn thịt chó sinh con ra có vết bớt, động kinh là thật?

Sau khi theo dõi bài viết bà bầu có nên ăn thịt chó không? Chắc hẳn rằng chị em chúng mình đã có câu trả lời cho riêng bản thân và chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các mẹ bầu trong suốt chín tháng mười ngày thai nghén cho đến khi lâm bồn mẹ tròn con vuông. Hãy tìm hiểu nhiều hơn các kiến thức bổ ích ở các bài viết tiếp theo nhé!