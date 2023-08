Không chỉ được biết đến là một vị thuốc điều trị tiểu đường vô cùng hiệu quả, lá xoài non còn hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp, giảm căng thẳng, stress,… rất tốt. Nghe đến đây thôi, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên bởi công dụng của lá xoài non quá đỗi kỳ diệu. Hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu kỹ hơn về loại lá này cũng như cách dùng nó trong chữa bệnh.

Ăn lá xoài non có tác dụng gì là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Theo nhiều nghiên cứu, lá xoài non có nhiều đặc tính dược phẩm. Chúng chứa nhiều enzyme, vitamin, các chất chống oxy hóa, đặc biệt là thành phần flavonoid và thuốc chống vi trùng.

Cây xoài có nguồn gốc ở Đông Nam Á và Nam Á. Lá xoài non có màu đỏ, khi già sẽ có màu xanh lục. Lá xoài dạng đơn, mọc so le. Phiến lá có hình thuôn mũi mác, thơm và có vị hơi chua. Ở Việt Nam, lá xoài được sử dụng phổ biến như một loại rau ăn kèm trong các món đặc sản như bánh xèo, bánh tráng cuốn thịt luộc,…

Lá xoài non có nhiều đặc tính dược phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, lá xoài có vị chua ngọt, tính mát, được dùng để hạ nhiệt, lợi tiểu, chữa phù thũng, chống sa nội tạng và các bệnh liên quan tới đường hô hấp như viêm phế quản cấp tính, mãn tính, ho. Cùng tìm hiểu rõ hơn về các bài thuốc chữa bệnh từ lá xoài trong phần tiếp theo.

Tác dụng chữa bệnh của lá xoài non

Cải thiện vấn đề về hô hấp

Bạn chỉ cần đun sôi lá xoài với nước cùng một chút mật ong rồi uống. Công dụng của nó là chữa cảm lạnh, hen suyễn, viêm phế quản hoặc chữa ho rất hiệu quả.

Chữa viêm đại tràng co thắt

Hái nõn xoài hoặc lá xoài non nhai sống mỗi ngày. Nếu thấy khó nuốt, bạn có thể xay hoặc ép lá xoài non thành nước để uống. Bạn cũng có thể thêm 1-2 thìa mật ong hoặc tinh dầu gấc vào cốc nước ép để dễ uống hơn đồng thời hỗ trợ quá trình tiêu hóa tốt hơn.

Lá xoài non chữa viêm đại tràng co thắt - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm tốt nhất để uống nước lá xoài non là trước bữa ăn sáng khoảng 15-20 phút. Chú ý sau khi uống được 100ml nước ép lá xoài non thì bạn hãy uống thêm khoảng 200ml nước lọc. Điều này sẽ giúp dung dịch lá xoài nhanh chóng bị đẩy xuống đại tràng và không bị tồn đọng ở ruột non hay dạ dày.

Chữa sỏi mật, sỏi thận

Hái lá xoài, rửa sạch, để ráo rồi phơi khô trong bóng râm. Sau đó, xay nhuyễn lá xoài rồi ngâm trong nước sạch qua đêm. Tiếp theo, gạn sạch cặn lá, lọc lấy nước để uống. Nước này có công dụng làm tan các viên sỏi đồng thời đào thải chúng ra khỏi cơ thể.

Ngăn ngừa các vấn đề về dạ dày

Ngâm một ít lá xoài trong nước nóng qua đêm. Dùng nước ngâm lá xoài để uống vào buổi sáng, khi bụng đang đói sẽ đem lại tác dụng bồi bổ cho dạ dày và ngăn ngừa các bệnh dạ dày.

Uống nước lá xoài bồi bổ dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Chữa nhức tai

Ép lá xoài lấy nước, làm nóng rồi thoa lên vùng tai để xoa dịu cảm giác đau nhức, khó chịu.

Chữa vết bỏng

Đốt 1 nắm lá xoài thành tro rồi dùng tro thoa lên vùng da bị tổn thương bởi vết bỏng. Bạn sẽ có cảm giác dễ chịu ngay lập tức.

Trị nấc và các vấn đề về cổ họng

Đốt vài lá xoài rồi hít hương thơm từ chúng, tình trạng nấc và đau họng sẽ biến mất.

Thư giãn

Nếu thấy lo lắng và hồi hộp, bạn hãy thêm 2-3 tách trà lá xoài vào nước tắm. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và thư giãn hơn.

Hạ huyết áp

Trà lá xoài có thể làm giảm huyết áp đồng thời giữ cho mạch máu của bạn khỏe mạnh. Trà lá xoài có khả năng sát khuẩn và khử mùi hôi miệng, cải thiện sức khỏe răng lợi.

Tiêu chảy

Nếu bạn đang bị tiêu chảy, hãy thêm nửa thìa cà phê bột lá xoài vào 1 cốc nước, khuấy đều. Uống 3 lần/ngày.

Bột lá xoài chữa tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tiểu đường

Rửa sạch 5 lá xoài non, cắt thành sợi rồi để ráo nước. Tiếp theo, bạn cho lá xoài vào 1 cái ốc, đổ vào đó thêm 300ml nước sôi, đậy nắp lại và để qua đêm. Mỗi sáng, bạn hãy uống hết cốc nước nước lá xoài, thực hiện đều đặn để đem lại hiệu quả cao nhất.

Lá xoài có công dụng tuyệt vời trong điều trị tiểu đường. Tuy nhiên, cơ địa mỗi người là khác nhau nên không phải người nào uống lá xoài non đều có tác dụng hạ đường huyết. Vì vậy, trong quá trình điều trị tiểu đường, các bệnh nhân nên dùng thuốc đồng thời tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Điều trị rối loạn axit uric

Dùng lá xoài là bài thuốc hiệu quả hỗ trợ điều trị gút. Đun sôi một ít lá xoài trong nước đến khi thấy lá chuyển sang màu vàng. Dùng nước lá xoài này uống hàng ngày nếu bạn bị rối loạn axit uric.

Hãy uống nước lá xoài khi bị rối loạn axit uric - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi dùng lá xoài chữa bệnh

Thường xuyên dùng lá xoài có thể gây hạ đường huyết không mong muốn.

Không nên uống nước lá xoài với các loại thuốc khác cùng lúc. Các liều uống nên cách nhau ít nhất 2-3 giờ để tránh ảnh hưởng tới việc hấp thụ các loại thuốc khác.

Người muốn dùng lá xoài để hạ huyết áp nên uống nước lá xoài có chừng mực, đồng thời theo dõi huyết áp thường xuyên, nếu thấy ổn định thì ngừng uống.

Trên đây là những công dụng của lá xoài non trong chữa bệnh. Tuy nhiên, đây cũng là các bài thuốc dân gian truyền miệng, có thể tốt với người này nhưng chưa chắc hợp với người kia. Do đó, trước khi dùng lá xoài hỗ trợ, bạn hãy tới gặp bác sĩ để kiểm tra và tham khảo ý kiến trước.