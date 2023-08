Thực hư về tác hại của quả su su? 

Trong phần thịt quả su su chứa nước 94%, protid 0,85%, glucid 3,7%, vitamin C 4mg%. Những dưỡng chất này có tác dụng lợi tiểu, điều hòa tim mạch và có đặc tính chống viêm, thanh nhiệt, tiêu thũng. Hơn nữa, quả su su cũng chứa ít năng lượng nhưng nhiều chất xơ tốt cho việc hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh. Theo đó, 1 quả su su cung cấp khoảng 39 kcal và 4 gam chất xơ. Chính vì vậy, nhiều chị em đã ăn thật nhiều su su, cắt hoàn toàn chất béo và tinh bột ra khỏi chế độ ăn uống. Việc ăn uống thiếu khoa học này, khiến cơ thể chúng ta gánh chịu không ít những tác hại của quả su su.

Mất nước

Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa ở ruột. Chất xơ trong su su là chất xơ hòa tan, sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carb, sẽ rất tốt cho tim mạch, nếu bạn chỉ ăn 20-40g chất xơ mỗi ngày.

Tuy nhiên, nếu vượt quá lượng quy định này, chất xơ được bổ sung từ quả su su có xu hướng hấp thụ nước từ ruột và dẫn đến mất nước. Lúc này, cơ thể sẽ mệt mỏi do thiếu nước, hệ tiêu hóa cũng ảnh hưởng trầm trọng.

Sỏi thận

Trẻ em rất cần được bổ sung Canxi trong quá trình phát triển. Thế nhưng su su lại có tính hàn, chất kiềm. Khi chúng kết hợp với các thực phẩm nhiều canxi sẽ kết tủa và tạo thành sỏi.

Hơn nữa, theo Đông y, su su có tính mát, vị ngọt, có tác dụng giải khát, giải độc, lợi thủy, tiêu viêm, giúp dạ dày hoạt động tốt. Dùng thể chữa đi ngoài ra máu, nhọt độc không rõ nguyên nhân, tỳ hư hỏa vượng, trúng phong bất tỉnh. Nhưng mà nếu ăn quá nhiều su su thì quá trình thanh lọc diễn ra mạnh mẽ sẽ khiến cơ thể bị hao tổn khí huyết.

Ăn quá nhiều su su hoặc quá ít đều không có lợi cho sức khỏe

Thiếu sắt

Việc ăn quá nhiều su su trong bữa ăn hàng ngày đồng nghĩa với việc bạn phải giảm bớt khẩu phần thịt, cá trong bữa ăn hàng ngày. Nếu việc này diễn ra trong một thời gian dài, sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ protein và axit béo của cơ thể, gây suy dinh dưỡng. Ngoài ra, việc ăn quá nhiều su su ở phụ nữ mang thai có thể gây ra những nhu cầu bất thường ở thai nhi.

Theo đó, để tốt cho sức khỏe thì mỗi ngày bạn chỉ nên tiêu thụ tối đa là 400gr su su. Khi ăn ít hơn hoặc nhiều hơn lượng quy định trên thì đều không có lợi cho sức khỏe.

Những tác dụng tốt của su su

Không thể phủ nhận rằng, bên cạnh những tác hại thì quả su su cũng mang lại những công dụng tốt cho hệ tim mạch, làm chậm hoặc ngăn ngừa ung thư phát triển, sản sinh nhiều năng lượng cho cơ thể… nếu như ăn uống khoa học, hợp lý.

Tốt cho hệ tim mạch

Phần lớn, những bệnh liên quan đến tim mạch, nhất là chứng đột quỵ đều do nguyên nhân là dư thừa axit amin homocystein chứa sulfur trong máu. Tuy nhiên, khi thường xuyên ăn su su, bổ sung hợp lý trong thực đơn hàng ngày thì cơ thể sẽ được cung cấp một lượng lớn folate và vitamin B. Chúng sẽ giúp cơ thể ngăn ngừa sự hình thành axit amin homocystein một cách đáng kể.

Ăn đúng cách, su su sẽ mang lại lợi ích tốt cho sức khỏe

Bên cạnh đó, quả su su cũng chứa lượng vitamin C dồi dào - đây chính là chất oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các tế bào bên trong cơ thể hiệu quả, tránh bị tổn thương do phân tử gốc tự do gây ra. Từ đây làm chậm và ngăn chặn bệnh ung thư phát triển.

Giúp hệ xương chắc khỏe

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được, quả su su chứa hàm lượng vitamin K rất cao, đáp ứng 10% RDI. Đây là vitamin giúp cơ thể hấp thu Canxi dễ dàng. Bên đó, dưỡng chất này còn liên kết với các vitamin và khoáng chất khác để giúp hệ thống xương chắc khỏe và dẻo dai. Những người duy trì việc ăn su su đều đặn, với hàm lượng hợp lý thì tỷ lệ mắc các bệnh về xương càng thấp.

Hỗ trợ kiểm soát đường máu

Su su có hàm lượng carbs thấp, tuy nhiên lại giàu chất xơ hòa tan, có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Từ đây, hỗ trợ quá trình kiểm soát đường máu thông qua insulin. Insulin là hormon duy nhất có tác dụng làm hạ đường máu. Sở dĩ như vậy là do tác dụng của insulin lên quá trình chuyển hóa glucid, lipid và protein trong cơ thể.

Các loại hợp chất thực vật tự nhiên độc đáo trong su su như axit aspartic axit glutamic, alanine, arginine, cysteine, phenylalanine, glycine, histidine… đóng vai trò làm tăng tác dụng của insulin. Chúng ức chế tác dụng của những enzyme cản trở việc kiểm soát đường máu và bệnh tiểu đường type 2. Do đó, khi ăn su su, người bệnh có thể kiểm soát tốt lượng đường trong máu, có một sức khỏe ổn định.

>>> Xem thêm:

- Thực hư 10 tác dụng của quả su su trong việc chữa bệnh?

Cách đưa su su vào bữa ăn hàng ngày

Quả su su là một thực phẩm rất dễ chế biến. Hương vị của nó có thể kết hợp được với cả những món ăn ngọt và mặn. Hơn thế nữa, dù là một loại quả nhưng su su lại thường được chế biến như một món rau. Bạn có thể ăn tươi hoặc nấu chín.

Nếu muốn ăn tươi thì hãy chế biến quả su su thành món sinh tố hoặc salad, sẽ rất tuyệt vời đấy. Ví dụ, nếu bạn món ăn salad su su thì hãy gọt sạch vỏ, bỏ hạt, cắt khối 2cm. Sau đó ngâm vào nước có pha chút muối. Tiếp theo cắt cà rốt bằng kích thước của su su. Chần su su và cà rốt qua nước sôi, vớt ra ngâm vào nước lạnh rồi để ráo. Còn thịt heo thì hãy cắt sợi 0,5cm, rau thơm băm nhỏ. Cuối cùng hãy trộn su su, cà rốt, thịt thăn heo với một chút tiêu, một chút muối và 1 muỗng sốt Mayonnaise, sau đó cho vào tủ lạnh. Khi nào ăn thì lấy ra dùng.

Với những người đau dạ dày nên ưu tiên ăn luộc hoặc nấu canh su su

Nếu không thích ăn sống thì bạn có thể hấp, luộc, hoặc chiên xào su su đều được. Đặc biệt sẽ rất ngon nếu bạn hầm su su với thịt và xương, vô cùng ngọt nước, giàu dinh dưỡng cho cơ thể.

Đối với những người bị đau dạ dày việc ăn su su đúng cách còn hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến tiêu hóa. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý trong cách chế biến, ưu tiên luộc hoặc nấu canh. Hạn chế xào, chiên dùng nhiều dầu mỡ khiến dạ dày phải hoạt động nhiều, tăng thêm gánh nặng cho hệ tiêu đó.

Qua những thông tin trên đây, hy vọng đã giúp các bạn hiểu rõ về tác dụng và tác hại của quả su su. Từ nay trở về sau hãy sử dụng cho hợp lý, xây dựng chế độ ăn phù hợp để tốt cho hoạt động của hệ tiêu hóa và sức khỏe của chúng ta.