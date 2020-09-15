Giải đáp thắc mắc: Quả thanh trà có tác dụng gì theo chia sẻ từ chuyên gia

Quả thanh trà, hay còn gọi là xoài mút, sơn trà hoặc chanh trà. Loại quả đặc sản của miền Tây non nước này gồm có hai loại: thanh trái tròn có vị chua, vỏ mỏng, chín thường có màu vàng sậm, còn thanh trà trái dài, có vỏ dày, cứng, vị ngọt và có lớp phấn trắng phủ bên ngoài. Mùi thơm khi quả chín khiến ai cũng phải ngây ngất. Quả có kích thước nhỏ gọn cỡ trứng gà với phần thịt mọng nước bên trong.

Quả thanh trà có tác dụng gì? Theo đông y, mỗi bộ phận của quả Thanh trà đều có tác dụng riêng. Loại quả này không chỉ rất thơm ngon mà còn bổ dưỡng và có khả năng phòng bệnh tốt, được dùng phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Quả thanh trà được yêu thích bởi ngon ngọt, giống như cam quýt. Hương vị chua nhẹ nhưng vẫn rõ vị ngọt ngào nơi cuống họng. Lớp cơm mọng nước đọng lại thanh thanh mát mát nên ăn bao nhiêu cũng không ngán.

Có nhiều cách thưởng thức loại quả này như ăn chín chấm với muối ớt, chế biến thành mứt hoặc dùng làm gia vị cho một số món ăn như nấu canh chua, kho…

Quả thanh trà có nhiều dưỡng chất, dồi dào khoáng chất như canxi, phốt pho và sắt. Các loại vitamin bao gồm vitamin B1, B3, vitamin C và beta-carotene… cùng các thành phần dinh dưỡng khác.

2. 7 công dụng quả thanh trà đối với sức khỏe

Thanh trà có tác dụng gì? Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy trái thanh trà mang đến nhiều lợi ích tốt đối với sức khỏe và hỗ trợ chữa bệnh hiệu quả.

Cụ thể như sau:

- Cung cấp chất dinh dưỡng cao

Hàm lượng calo trong quả thanh trà rất thấp và cung cấp hàm lượng lớn vitamin và khoáng chất.

Cụ thể trong 149 gam thanh trà chứa:

+ Calo: 70

+ Carbs: 18 gram

+ Protein: 1 gram

+ Chất xơ: 3 gram

+ Cung cấp vitamin A: 46% giá trị hàng ngày (DV)

+ Vitamin B6: 7% của DV

+ Folate (vitamin B9): 5% DV

+ Magiê: 5% của DV

+ Kali: 11% của DV

+ Mangan: 11% của DV

Trong đó, folate và vitamin B6 là những dưỡng chất quan trọng để sản xuất năng lượng và hình thành tế bào máu. Hàm lượng magie và kali trong loại quả này rất cần thiết cho chức năng thần kinh và cơ bắp. Ngoài ra, mangan giúp hỗ trợ sức khỏe và chuyển hóa xương.

Trong quả cũng có chứa một lượng nhỏ vitamin C, thiamine (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), đồng, sắt, canxi và phốt pho.

- Kích thích hệ tiêu hóa

Ăn quả thanh trà có tốt không? Câu trả lời là CÓ. Chỉ cần bổ sung một trái thanh trà mỗi ngày bạn đã có thể yên tâm có thể tránh được các căn bệnh như táo bón, chướng bụng. Được đánh giá là một loại thần dược hỗ trợ tiêu hóa hoàn hảo. Loại trái cây này sẽ cung cấp một hàm lượng dồi dào vitamin C, vitamin A và chất xơ.

Ăn quả thanh trà giúp kích thích hệ tiêu hóa

- Thúc đẩy quá trình giảm cân

Trái xoài mút vàng ươm giúp tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất trong thực phẩm hiệu quả. Dùng quả thanh trà bạn sẽ không lo thiếu năng lượng hoạt động cả ngày. Quả thanh trà sẽ giúp bạn tránh tránh được tình trạng ăn nhiều nhưng lại mau đói. Những dưỡng chất trong thực phẩm sẽ được hấp thu tốt nhất. Điều này cho phép bạn thoải mái áp dụng những bữa ăn ít calo trong thực đơn giảm cân hằng ngày.

Giảm cân với quả thanh trà là biện pháp khoa học, an toàn. Bạn vừa được thưởng thức hương vị thanh mát của trái cây chín vừa giảm thiểu nỗi lo nguy cơ mắc béo phì.

Quả thanh trà vàng ươm giúp tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất trong thực phẩm hiệu quả

- Giảm thiểu nguy cơ ung thư và tiểu đường

Ngoài cách ăn quả thanh trà trực tiếp, bạn có thể pha chế chúng thành những loại nước, sinh tố thơm ngon, bổ dưỡng. Kết quả nghiên cứu trên một số bệnh nhân tiểu đường cho thấy, trong nước quả thanh trà có chứa một hợp chất tương tự insulin có hiệu quả kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Đồng thời, quả thanh trà cũng có chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa. Chúng có thể giúp chống lại sự tấn công của các tế bào ung thư và giúp bạn có sức khỏe ổn định. Chẳng hạn, một nghiên cứu về ống nghiệm cho thấy chiết xuất từ ​​vỏ quả thanh trà đã ức chế đáng kể sự phát triển và lan rộng của tế bào ung thư bàng quang.

Trong nước quả thanh trà có chứa một hợp chất tương tự insulin có hiệu quả kiểm soát đường huyết hiệu quả

- Cải thiện thị lực

Ngoài chứa hàm lượng cao vitamin A, trong quả sơn trà còn có chứa hoạt chất beta-carotene. Hoạt chất này được coi là tiền chất của loại sinh tố nhóm A. Mang đến nhiều lợi ích tốt, đặc biệt đối với thị giác. Thiếu hụt sinh tố A là nguyên nhân dẫn đến đôi mắt mệt mỏi, tổn thương. Vì vậy, bổ sung vitamin A hợp lý là cách giúp bạn có đôi mắt khỏe.

Quả thanh trà có tác dụng gì không còn là bí mật nữa. Có thể nói, loại quả này là một món quà từ mẹ thiên nhiên. Không chỉ mang đến hương thơm và vị ngọt hấp dẫn rất kích thích giác quan. Không chỉ vậy, giúp xua tan nỗi lo tiểu đường, ung thư hay lão hóa và giúp điều chỉnh cân nặng dễ dàng, giúp bạn sở hữu một vóc dáng hoàn hảo, quyến rũ.

Quả thanh trà giúp cải thiện thị lực

- Tăng cường sức khỏe tim mạch

Dùng trái thanh trà thường xuyên giúp tăng nồng độ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Không chỉ vậy, chúng chứa rất nhiều kali và magie rất cần thiết cho việc điều hòa huyết áp và hoạt động của các động mạch.

Các hợp chất carotenoids và phenolic của chúng giúp giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Từ đó, có thể bảo vệ chống lại bệnh tim.

Hàm lượng carotene trong loại quả này sẽ giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch của bạn, có thể loại bỏ nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tim và tử vong liên quan đến bệnh tim.

Kết quả nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, so với những người ăn ít thực phẩm này, với những người ăn nhiều thực phẩm giàu carotene sẽ giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.

Chứa hợp chất giúp giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương tế bào và chống lại bệnh tim

- Cải thiện sức khỏe, trao đổi chất

Bằng cách giảm mức chất béo trung tính, lượng đường trong máu và insulin, trái thanh trà có thể cải thiện sức khỏe trao đổi chất hiệu quả.

Ngoài ra, những bộ phận khác nhau của cây thanh trà, bao gồm cả lá và hạt của nó còn được dùng để điều trị các vấn đề trao đổi chất như lượng đường trong máu cao.

- Có hiệu quả chống viêm

Tình trạng viêm mãn tính sẽ kéo theo nhiều tình trạng sức khỏe có liên quan, bao gồm bệnh tim, bệnh não và tiểu đường. Kết quả cho thấy đặc tính chống viêm trong loại quả này rất mạnh. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra được rằng chiết xuất từ ​​trái cây loquat làm giảm viêm do chế độ ăn nhiều đường. Đặc biệt giúp giảm đáng kể lượng nội độc tố, một loại chất gây viêm trong gan.

Đặc tính chống viêm trong quả sơn trà rất mạnh

3. Món ngon từ quả thanh trà

- Thanh trà dầm đá giải nhiệt

Nguyên liệu: Thanh trà chín, đường cát, muối, đá viên, nước lọc.

Cách làm:

Thanh trà dầm đá giải nhiệt

+ Rửa sạch quả thanh trà, để ráo nước.

+ Gọt bỏ vỏ, cắt thành miếng nhỏ cho vào bát để riêng. Nên giữ lại hạt thanh trà để pha nước.

+ Cho thanh trà đã cắt nhỏ ở trên vào ly, thêm 2-3 thìa đường, một chút muối và hạt thanh trà. Dầm nát các nguyên liệu này .

+ Rót nước vào ly thanh trà và khuấy cho tan hết đường hoàn toàn. Thêm đá viên vào. Vậy là bạn đã hoàn thành món thanh trà dầm đá mát lạnh, mà lại rất thơm ngon.

- Mứt thanh trà

Nguyên liệu: thanh trà chín 1kg, đường cát trắng 600gr, vừng rang 100gr, muối, đậu phộng rang, lọ thủy tinh.

Cách làm:

+ Rửa sạch quả thanh trà, gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài. Cho vào trong nước muối loãng ngâm hơi mềm, tách bỏ hạt lấy phần thịt.

+ Bắc chảo lên bếp, cho thanh trà vào sên, thêm đường vào khi thanh trà thật sôi. Khi hỗn hợp cô đặc lại, bạn nhắc xuống và cho vào trong lọ thủy tinh. Thêm đậu phộng, vừng. Vậy món mứt thanh trà thơm ngon đã hoàn thành.

Trái thanh trà không chỉ chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, thanh mát, thơm ngon mà còn có rất nhiều công dụng hữu ích đối với sức khỏe. Với những thông tin vừa chia sẻ, hi vọng bạn sẽ nắm được quả thanh trà có tác dụng gì và biết sử dụng loại quả này đúng cách.