Bật mí uống lá ổi có tác dụng gì?

Cây ổi có nguồn gốc xuất xứ từ Mexico, vùng trung Mỹ, biển Caribe và miền Bắc của Nam Mỹ. Và hiện nay, loại cây này được trồng rất phổ biến tại Việt Nam với nhiều giống khác nhau. Mọi bộ phận của cây đều có giá trị sử dụng cực kỳ tốt.

Ổi là loại cây dễ trồng. Đây vừa là một loại cây ăn quả quen thuộc vừa được xem là cây thuốc vườn nhà với rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe của con người. Bên cạnh trái ổi thì lá ổi cũng có những đặc tính y học mà không phải ai cũng biết để sử dụng đúng cách. Nếu chưa biết về việc uống lá ổi có tác dụng gì thì đừng bỏ lỡ bài viết này.

Theo nghiên cứu, trong lá ổi có chứa các thành phần chính là hợp chất polyphenol và các chất chống oxy hóa. Ví dụ như: flavonoid, saponin, tannin, eugenol… Những chất này đã mang đến công dụng kỳ diệu cho người sử dụng.

Đối với lá ổi có màu xanh rất bắt mắt, hình dáng nhỏ nhắn. Bề mặt lá không trơn láng mà xuất hiện những đường gân lá nổi lên rất rõ ràng và đều nhau như hình xương cá.

Uống nước lá ổi có tác dụng gì không?

Chữa tiểu đường

Tiểu đường là một căn bệnh cực kỳ quen thuộc mà bất cứ ai cũng có thể mắc phải hiện nay. Tất cả là vì chế độ ăn uống thừa chất mà không tập luyện. Việc sử dụng các loại trà từ lá ổi sẽ có tác dụng rất hiệu quả trong chữa bệnh tiểu đường. Tình trạng kháng insulin sẽ được cải thiện làm lượng đường trong máu giảm đi.

Nhờ vào hợp chất có trong lá ổi sẽ giúp người bệnh chỉ hấp thụ một lượng glucose với mức độ vừa phải. Tại Nhật Bản, người ta đã chấp nhận việc sử dụng lá ổi như thực phẩm để phòng và điều trị tiểu đường.

Nước lá ổi giúp trị tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Nếu đang phân vân uống nước lá ổi hàng ngày có tốt không, chắc chắn câu trả lời là có đối với những người đang có ý định giảm cân. Hãy uống trà lá ổi hằng ngày để các thành phần có trong lá ổi giúp bạn ức chế tốc độ chuyển hóa tinh bột thành chất béo trong cơ thể.

Đồng thời, các loại vitamin nhóm B chứa trong lá ổi cũng sẽ giúp người uống được cung cấp thêm chất dinh dưỡng trong quá trình giảm cân khi mà bạn ăn ít đi.

Trà lá ổi cũng giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trị mụn

Các chất kháng khuẩn chứa trong lá ổi có tác dụng trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng trên da gây ra bởi các vi khuẩn. Để trị mụn bằng lá ổi, bạn thực hiện theo những bước sau:

Chọn lá ổi bánh tẻ sau đó rửa sạch, để khô nước.

Giã nát lá hoặc say nhuyễn sau đó đắp lên phần da bị mụn.

Để trong khoảng 10 phút sau đó rửa lại mặt bằng nước sạch.

Lá ổi khá lành tính nên bạn hoàn toàn có thể đắp hằng ngày để giúp giải quyết mụn hiệu quả.

Riêng đối với mụn đầu đen, bạn hãy giã nhuyễn lá ổi và pha thêm cùng với nước ấm để rửa mặt hằng ngày. Massage vào những vùng xuất hiện nhiều mụn đầu đen.

Giã lá ổi, đắp hoặc rửa mặt hằng ngày giúp bạn trị mụn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trị hôi miệng

Flavonoid và các chất kháng khuẩn chứa trong lá ổi giúp tiêu diệt vi khuẩn hình thành các bệnh về răng miệng. Nhai lá ổi nghiền nát cùng với muối 2 lần/ngày sẽ giúp bạn loại bỏ bệnh hôi miệng, giảm viêm, giúp chắc răng.

Trị tiêu chảy

Đây có lẽ là công dụng mà bất cứ ai khi nhắc đến cây ổi, lá ổi hay quả ổi đều sẽ nhớ đến. Chữa tiêu chảy bằng lá ổi là một bài thuốc dân gian vô cùng hiệu quả. Khi ăn lá ổi hoặc uống nước lá ổi, các thành phần chứa trong lá sẽ giúp ngăn tình trạng mất nước, tiêu diệt vi khuẩn Staphylococcus aureus – nguyên nhân chính dẫn đến tiêu chảy.

Trị rụng tóc

Cách nấu nước lá ổi để trị rụng tóc, ngăn ngừa việc bị hói đầu rất đơn giản với những bước thực hiện như sau:

Lá ổi sau khi lấy về rửa sạch, để ráo nước sau đó đun một nồi nước lá ổi.

Nước lá ổi nếu đun loãng bạn để cho nguội tự nhiên đến nhiệt độ thích hợp sau đó xoa lên đầu hoặc gội đầu.

Thực hiện massage đầu nhẹ nhàng và hãy để nước lá ổi ngấm vào da đầu khoảng 20 phút.

Một tuần thực hiện gội đầu bằng nước lá ổi khoảng 2 lần bạn sẽ thấy tình trạng tóc rụng giảm hẳn.

Bạn hoàn toàn có thể gội đầu bằng nước lá ổi để trị rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Chữa đau dạ dày

Những người thường xuyên bị những cơn đau dạ dày hành hạ thì đừng quên mẹo đơn giản, bài thuốc trị bệnh từ lá ổi. Các hoạt chất có trong lá ổi sẽ giúp ức chế các vi khuẩn có trong dạ dày. Để thực hiện phương pháp này, hãy làm theo các bước:

Lá ổi rửa sạch sau đó để cho ráo nước.

Thái nhỏ lá và cho cùng với 1 nắm gạo lứt lên bếp sao khô.

Tiếp tục cho 500ml nước và đun đến khi sôi bằng lửa thật nhỏ.

Chắt lấy nước và uống hằng ngày, mỗi ngày 2 lần trước khi ăn 30 phút.

Sử dụng lá ổi đúng cách cho hiệu quả trị bệnh cao - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, việc uống lá ổi có tác dụng gì đã được giới thiệu đầy đủ và chi tiết về cách thực hiện ở phía trên. Nếu đang gặp phải một trong những căn bệnh này, bạn hãy nghĩ ngay đến lá ổi và sử dụng đúng cách để cho hiệu quả bất ngờ.