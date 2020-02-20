Lá lông mơ còn có tên gọi khác là lá mơ tam thể, mơ tròn, ngưu bì đồng,... Loại lá này có tên khoa học là Peaderia Scandens và thuộc họ cây thiên thảo. Cây lá mơ là một loài thực vật có thân leo và sống rất lâu năm.

Lá mơ lông được biết đến là một loại gia vị khá quen thuộc đối với hầu hết người dân Việt Nam. Loại lá này không chỉ được dùng làm thức ăn mà nó còn có công dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Vậy lá mơ lông chữa bệnh gì ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Thông thường một cây thường có độ dài từ 3- 5m và có thân khá mềm. Hoa của cây lá mơ lông thường mọc thành cụm ở kế lá hoặc đầu ngọn. Hoa không có cuống, màu tím nhạt và thường mọc thành thùy dài đến 30cm.

- Trong lá mơ lông còn có caroten và vitamin C.

- Methyl mercaptan chính là nhân tố gây nên mùi hôi ở lá mơ lông.

- Hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh lý cao với cơ thể người được gọi là paederin và có tác dụng giống như thuốc kháng sinh.

Lá mơ lông có tác dụng chữa bệnh gì? - Ảnh minh họa: Internet

Lá mơ lông chữa bệnh gì?

Lá lông mơ hỗ trợ điều trị bệnh rối loạn tiêu hóa rất hiệu quả

Rối loạn tiêu hóa là một căn bệnh xuất hiện rất phổ biến và nó có thể bắt gặp ở nhiều độ tuổi khác nhau. Nguyên nhân chính gây nên căn bệnh này là do ăn uống quá tải, không hợp lý hoặc ăn các thức ăn mất vệ sinh. Bệnh rối loạn tiêu hóa thường gây cảm giác khó chịu và đau bụng. Để chữa trị dứt điểm căn bệnh này thì bạn có thể áp dụng bài thuốc dân gian sau đây:

Lấy 100g lá mơ lông rửa sạch và thái nhỏ đem đi xay hoặc giã nát với một nhánh gừng đen để lấy nước. Sau đó bạn trộn hỗn hợp này với trứng gà, đánh đều tay và chưng cách thủy. Chỉ cần ăn món trứng lá mơ này mỗi ngày 1 lần trong khoảng 15 ngày liên tục thì chứng rối loạn tiêu hóa của bạn sẽ được điều trị tận gốc.

Tác dụng của lá mơ lông với trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Lá mơ lông thường được dùng để chữa trị các bệnh đường ruột

Ngoài việc sử dụng để chữa bệnh rối loạn tiêu hóa thì lá mơ lông còn được dùng để chữa trị rất nhiều bệnh liên quan đến đường ruột như bệnh viêm đại tràng, chứng khó tiêu và chứng kích thích đường ruột.

Lá mơ lông chữa bệnh đường ruột - Ảnh minh họa: Internet

Để trị chứng kích thích đường ruột thì bạn có thể sử dụng kết hợp lá mơ lông với lòng đỏ trứng gà theo cách sau đây: Lấy khoảng 40 - 100g lá lông mơ băm nhỏ, ép với 10g gừng và trộn đều hỗn hợp này với 1 lòng đỏ trứng gà chưng cách thủy ăn hàng ngày trong vòng nửa tháng sẽ có thể hạn chế được tình trạng kích thích đường ruột.

Lá mơ lông chữa bệnh dạ dày

Theo y học cổ truyền thì lá lông mơ có vị chua, tính bình nên có công dụng trừ phong hoạt huyết, giải độc, tiêu thực đạo trệ và trừ thấp tiêu nhũng. Ngoài ra lá mơ lông còn có tính mát, có tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, tiêu thực, sát khuẩn.

Khi bị đau dạ dày thì bạn có thể giã nát khoảng 20 - 30g lá mơ và lấy nước uống mỗi ngày. Chỉ cần kiên trì thực hiện theo phương pháp này thì bệnh đau dạ dày của bạn sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.

Lá lông mơ ép lấy nước có thể chữa bệnh dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Lá mơ lông chữa bệnh phổi

Mặc dù chỉ được sử dụng để chữa các bệnh về dạ dày nhưng trong một vài nghiên cứu gần đây thì lá mơ lông còn có thể chữa được bệnh phổi. Lá mơ lông có khả năng ức chế một vài vi khuẩn gây nên bệnh viêm phổi và giúp quá trình điều trị bệnh được cải thiện rất nhiều.

Để sử dụng lá mơ lông để chữa bệnh viêm phổi thì bạn nên lấy lá mơ lông xay nhỏ với 1 trái dừa xiêm và 1 ly nước lọc. Lọc bã lấy nước và cho thêm một chút mật ong vào uống liên tục khoảng 2 lần mỗi ngày thì sau một vài ngày bệnh của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều.

Tác dụng của lá mơ lông và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Lá mơ lông ăn có tốt không?

Ngoài câu hỏi lá mơ lông chữa bệnh gì thì ăn lá mơ lông có tốt không cũng chính là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Lá mơ có vị chua, mùi hơi hăng và thường được dùng để ăn kèm với thịt chó. Thịt chó có hàm lượng protein cao và thường gây nên chứng đầy bụng, khó tiêu. Do đó khi ăn cùng lá mơ nó sẽ có tác dụng tiêu hủy bớt protein có trong thịt chó giúp cho cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách nhanh chóng và an toàn hơn.

Đặc biệt trong lá mơ lông còn có chứa chất kháng khuẩn và có khả năng tiêu diệt hết các loại vi khuẩn gây hại cho đường tiêu hóa. Chính vì thế ăn lá mơ lông rất có lợi cho cơ thể.

Như vậy thông qua những chia sẻ trên đây chắc hẳn bạn đã biết rằng lá mơ lông chữa bệnh gì. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp bạn biết thêm được nhiều phương pháp chữa bệnh nhờ lá lông mơ.