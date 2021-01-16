Tìm hiểu các loại thực phẩm tăng cơ giảm mỡ hiệu quả

Sức khỏe 16/01/2021 09:47

Các thực phẩm tăng cơ giảm mỡ giúp cho bạn có một cơ thể khỏe mạnh, giảm hiện tượng béo phì, rất tốt cho sức khỏe.

Nội dung bài viết

Với những người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao hay những người béo phì thì việc lựa chọn thực phẩm tăng cơ giảm mỡ là rất cần thiết, nó giúp bạn có một cơ thể săn chắc, ổn định sức khỏe. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các loại thực phẩm này qua nội dung bài viết dưới đây.

thuc pham tang co giam mo 1
Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm tăng cơ giảm mỡ - Ảnh minh họa: Internet 

Các thực phẩm tăng cơ giảm mỡ 

Dưới đây là những loại thực phẩm tăng cơ bắp giảm bớt lượng mỡ dư thừa trong cơ thể hiệu quả:

Thịt gà

Trong thành phần của thịt gà chứa hàm lượng protein cao giúp tăng cơ bắp một cách nhanh chóng. Đồng thời trong thịt gà lại chứa rất ít chất béo nếu đem so sánh với các loại thịt khác nên nó không gây tích mỡ. Vì vậy, thịt gà là thực phẩm bổ sung tăng cơ, giảm mỡ hiệu quả mà bạn nên sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày.

thuc pham tang co giam mo 2
Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà giúp tăng cơ, giảm mỡ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet 

Bạn có thể chế biến thịt gà thành nhiều món khác nhau như: gà luộc, gà rang, gà rán…để tránh cảm thấy ngán khi ăn. Lưu ý khi ăn thịt gà bạn nên bỏ da vì đây là phần tích mỡ nhiều nhất ở con gà.

Trứng 

Trong thành phần lòng trắng trứng có chứa hàm lượng protein cao cần thiết cho sự gia tăng cơ bắp, ngoài ra trong thành phần lòng đỏ trứng còn chứa amino axit và lutein giúp cơ thể nhanh nhẹn và hoạt bát hơn.

Bạn có thể ăn trứng gà hay trứng vịt đều cho hàm lượng dưỡng chất cần thiết cho việc tăng cơ bắp, giảm lượng mỡ dư thừa. 

Phô mai

Đây có thể là một thực phẩm tăng cơ giảm mỡ cho nữ được rất nhiều chị em ưa thích. Trong thành phần phô mai có chứa hoạt chất casein, một loại protein hấp thu chậm. Bên cạnh đó trong thành phần phô mai còn chứa rất nhiều lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp bạn hấp thu các dưỡng chất cần thiết vào trong cơ thể một cách dễ dàng.

thuc pham tang co giam mo 3
Ảnh minh họa: Internet

Phô mai giúp phát triển cơ bắp, không gây tích mỡ - Ảnh minh họa: Internet 

Thịt bò

Thịt bò là thực phẩm tăng cơ cho người tập gym được rất nhiều người lựa chọn bởi trong thành phần thịt bò chứa hàm lượng chất sắt và kẽm cao, cần thiết cho sự phát triển của cơ bắp.

Bên cạnh đó thịt bò còn chứa nhiều các vitamin giúp trung hòa hàm lượng chất béo không bão hòa trong cơ thể, ổn định hàm lượng testosterone. 

Cá hồi 

Thành phần cá hồi chứa nhiều Omega – 3 tốt cho hệ tim mạch, tăng khả năng đồng bộ hóa các axit amin, giúp cơ bắp phục hồi nhanh chóng sau những giờ tập luyện thể thao.

thuc pham tang co giam mo 4
Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi giúp hồi phục và phát triển cơ bắp nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet 

Hạnh nhân

Đây là thực phẩm giúp tăng cơ bắp nhanh mà lại rất an toàn cho người sử dụng. Hạnh nhân chứa hàm lượng vitamin E lớn có tính oxi hóa cao, hạn chế các tổn thương cơ bắp trong quá trình tập luyện, vận động

Bên cạnh đó trong thành phần của hạnh nhân cũng chứa hàm lượng protein thực vật cần thiết cho cơ thể mà lại rất lành tính.

Khoai lang

Trong thành phần khoai lang có chứa hàm lượng calo thấp, chất xơ cao rất thích hợp với những người đang mong muốn giảm mỡ. 

Ngoài ra trong khoai còn có hàm lượng vitamin A, B6, C rất cần thiết cho sự phát triển của cơ bắp.

thuc pham tang co giam mo 5
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang thích hợp cho người muốn giảm mỡ, phát triển hệ cơ bắp - Ảnh minh họa: Internet 

Chuối

Trong thành phần của chuối chứa hàm lượng glucose, fructose lớn, cần thiết cho việc duy trì nguồn năng lượng trong quá trình tập luyện tăng cơ. Bên cạnh đó loại quả này còn chứa hàm lượng các nguyên tố vi lượng khác như photpho, magie cần thiết cho cơ thể. 

Những lưu ý trong việc xây dựng chế độ ăn tăng cơ giảm mỡ

Trong phần nội dung trên bạn đọc đã được tìm hiểu các thực phẩm tăng cơ một cách hiệu quả và an toàn. Để các thực phẩm này phát huy hiệu quả tối đa thì bạn đọc cần lưu ý đến việc xây dựng chế độ ăn hợp lý, khoa học.

  • Tăng hàm lượng protein: Để giúp cho cơ thể tăng cơ nhanh hơn bình thường thì bạn cần phải tăng hàm lượng protein hấp thụ trong các bữa ăn hàng ngày. Bạn nên đa dạng các thực phẩm giàu protein như: thịt, cá, trứng, đậu nành… để không gây chán ăn mà vẫn hiệu quả trong việc tăng cơ.
  • Chỉ sử dụng chất béo tốt: Ngay cả khi bạn đang trong chế độ ăn giảm mỡ thì vẫn cần phải bổ sung chất béo trong các bữa ăn hàng ngày. Bởi chất béo đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể, nếu không có nó cơ thể bạn sẽ bị suy giảm hệ miễn dịch, suy giảm năng lượng.

Tuy nhiên bạn hoàn toàn bổ sung chất béo từ những thực phẩm tốt, không gây tích mỡ cho cơ thể như: bơ, sữa, phô mai…

>>> Xem thêm:

- Cách làm nước sả uống giảm cân cấp tốc tại nhà

- Cách giảm cân bằng dầu dừa hiệu quả bất ngờ

thuc pham tang co giam mo 6
Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng chế độ ăn tăng cơ giảm mỡ khoa học - Ảnh minh họa: Internet 

  • Có chế độ ăn đúng giờ: Việc xây dựng bữa ăn khoa học, đúng giờ là rất cần thiết cho những người đang muốn tăng cơ, giảm mỡ. Bạn nên chia làm nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày để giảm tối đa lượng tích mỡ trong cơ thể khi ăn quá nhiều cùng 1 lúc. Hạn chế ăn bữa tối quá muộn để tránh tích mỡ, đồng thời khiến bạn khó đi vào giấc ngủ.

Như vậy bạn đọc đã được tìm hiểu về thông tin các thực phẩm tăng cơ giảm mỡ, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Hy vọng qua bài viết, bạn đọc sẽ xây dựng được những bữa ăn khoa học, hợp lý, để có một cơ thể săn chắc, khỏe mạnh.

Danh sách các loại thực phẩm bổ thận rất tốt cho nam giới

Danh sách các loại thực phẩm bổ thận rất tốt cho nam giới

Hầu hết nam giới đều có nhu cầu sinh lý. Nhằm tăng sức bền cũng như kéo dài thời gian quan hệ, nam giới nên bổ sung cho cơ thể các thực phẩm bổ thận dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   các thực phẩm tăng cơ thực phẩm tăng cơ bắp thực phẩm bổ sung tăng cơ

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm