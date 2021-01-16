Tìm hiểu các loại thực phẩm tăng cơ giảm mỡ hiệu quả

Với những người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao hay những người béo phì thì việc lựa chọn thực phẩm tăng cơ giảm mỡ là rất cần thiết, nó giúp bạn có một cơ thể săn chắc, ổn định sức khỏe . Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các loại thực phẩm này qua nội dung bài viết dưới đây.

Dưới đây là những loại thực phẩm tăng cơ bắp giảm bớt lượng mỡ dư thừa trong cơ thể hiệu quả:

Thịt gà

Trong thành phần của thịt gà chứa hàm lượng protein cao giúp tăng cơ bắp một cách nhanh chóng. Đồng thời trong thịt gà lại chứa rất ít chất béo nếu đem so sánh với các loại thịt khác nên nó không gây tích mỡ. Vì vậy, thịt gà là thực phẩm bổ sung tăng cơ, giảm mỡ hiệu quả mà bạn nên sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà giúp tăng cơ, giảm mỡ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể chế biến thịt gà thành nhiều món khác nhau như: gà luộc, gà rang, gà rán…để tránh cảm thấy ngán khi ăn. Lưu ý khi ăn thịt gà bạn nên bỏ da vì đây là phần tích mỡ nhiều nhất ở con gà.

Trứng

Trong thành phần lòng trắng trứng có chứa hàm lượng protein cao cần thiết cho sự gia tăng cơ bắp, ngoài ra trong thành phần lòng đỏ trứng còn chứa amino axit và lutein giúp cơ thể nhanh nhẹn và hoạt bát hơn.

Bạn có thể ăn trứng gà hay trứng vịt đều cho hàm lượng dưỡng chất cần thiết cho việc tăng cơ bắp, giảm lượng mỡ dư thừa.

Phô mai

Đây có thể là một thực phẩm tăng cơ giảm mỡ cho nữ được rất nhiều chị em ưa thích. Trong thành phần phô mai có chứa hoạt chất casein, một loại protein hấp thu chậm. Bên cạnh đó trong thành phần phô mai còn chứa rất nhiều lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp bạn hấp thu các dưỡng chất cần thiết vào trong cơ thể một cách dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Phô mai giúp phát triển cơ bắp, không gây tích mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò

Thịt bò là thực phẩm tăng cơ cho người tập gym được rất nhiều người lựa chọn bởi trong thành phần thịt bò chứa hàm lượng chất sắt và kẽm cao, cần thiết cho sự phát triển của cơ bắp.

Bên cạnh đó thịt bò còn chứa nhiều các vitamin giúp trung hòa hàm lượng chất béo không bão hòa trong cơ thể, ổn định hàm lượng testosterone.

Cá hồi

Thành phần cá hồi chứa nhiều Omega – 3 tốt cho hệ tim mạch, tăng khả năng đồng bộ hóa các axit amin, giúp cơ bắp phục hồi nhanh chóng sau những giờ tập luyện thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi giúp hồi phục và phát triển cơ bắp nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân

Đây là thực phẩm giúp tăng cơ bắp nhanh mà lại rất an toàn cho người sử dụng. Hạnh nhân chứa hàm lượng vitamin E lớn có tính oxi hóa cao, hạn chế các tổn thương cơ bắp trong quá trình tập luyện, vận động

Bên cạnh đó trong thành phần của hạnh nhân cũng chứa hàm lượng protein thực vật cần thiết cho cơ thể mà lại rất lành tính.

Khoai lang

Trong thành phần khoai lang có chứa hàm lượng calo thấp, chất xơ cao rất thích hợp với những người đang mong muốn giảm mỡ.

Ngoài ra trong khoai còn có hàm lượng vitamin A, B6, C rất cần thiết cho sự phát triển của cơ bắp.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang thích hợp cho người muốn giảm mỡ, phát triển hệ cơ bắp - Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Trong thành phần của chuối chứa hàm lượng glucose, fructose lớn, cần thiết cho việc duy trì nguồn năng lượng trong quá trình tập luyện tăng cơ. Bên cạnh đó loại quả này còn chứa hàm lượng các nguyên tố vi lượng khác như photpho, magie cần thiết cho cơ thể.

Những lưu ý trong việc xây dựng chế độ ăn tăng cơ giảm mỡ

Trong phần nội dung trên bạn đọc đã được tìm hiểu các thực phẩm tăng cơ một cách hiệu quả và an toàn. Để các thực phẩm này phát huy hiệu quả tối đa thì bạn đọc cần lưu ý đến việc xây dựng chế độ ăn hợp lý, khoa học.

Tăng hàm lượng protein: Để giúp cho cơ thể tăng cơ nhanh hơn bình thường thì bạn cần phải tăng hàm lượng protein hấp thụ trong các bữa ăn hàng ngày. Bạn nên đa dạng các thực phẩm giàu protein như: thịt, cá, trứng, đậu nành… để không gây chán ăn mà vẫn hiệu quả trong việc tăng cơ.

Chỉ sử dụng chất béo tốt: Ngay cả khi bạn đang trong chế độ ăn giảm mỡ thì vẫn cần phải bổ sung chất béo trong các bữa ăn hàng ngày. Bởi chất béo đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể, nếu không có nó cơ thể bạn sẽ bị suy giảm hệ miễn dịch, suy giảm năng lượng.

Tuy nhiên bạn hoàn toàn bổ sung chất béo từ những thực phẩm tốt, không gây tích mỡ cho cơ thể như: bơ, sữa, phô mai…

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Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng chế độ ăn tăng cơ giảm mỡ khoa học - Ảnh minh họa: Internet

Có chế độ ăn đúng giờ: Việc xây dựng bữa ăn khoa học, đúng giờ là rất cần thiết cho những người đang muốn tăng cơ, giảm mỡ. Bạn nên chia làm nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày để giảm tối đa lượng tích mỡ trong cơ thể khi ăn quá nhiều cùng 1 lúc. Hạn chế ăn bữa tối quá muộn để tránh tích mỡ, đồng thời khiến bạn khó đi vào giấc ngủ.

Như vậy bạn đọc đã được tìm hiểu về thông tin các thực phẩm tăng cơ giảm mỡ, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Hy vọng qua bài viết, bạn đọc sẽ xây dựng được những bữa ăn khoa học, hợp lý, để có một cơ thể săn chắc, khỏe mạnh.