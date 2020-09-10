Cách giảm cân bằng dầu dừa hiệu quả bất ngờ

Làm đẹp 10/09/2020 11:49

Phương pháp giảm cân bằng dầu dừa đã không còn xa lạ với nhiều người nhờ tác dụng ngăn chặn các chất béo tích tự cũng như kích thích sự trao đổi chất nhanh chóng.

Theo nhận định của các chuyên gia, giảm cân bằng dầu dừa là cách làm khá an toàn và khoa học, vì dầu từ loại nhiệt đới cho phép đốt cháy nhiều chất béo cũng như calo hơn, đồng thời giúp tăng tốc độ tiêu hao năng lượng của cơ thể. Bạn có thể uống trực tiếp, massage hay thêm vào thực đơn ăn uống hằng ngày để giảm cân hiệu quả.

1. Vì sao dầu dừa giúp giảm cân?

Từ xa xưa, người ta đã biết cách dùng dầu dừa trong làm đẹp, chữa bệnh, dưỡng da, dưỡng tóc do chúng giàu acid béo bão hòa, các khoáng chất như magie, canxi, các loại vitamin A, D, E,… cần thiết cho cơ thể mỗi ngày.

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Dầu dừa

Bên cạnh việc chăm sóc da, tóc, dầu dừa cũng có khả năng hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhờ chứa lượng chất béo bão hòa cao nên dầu dừa có công dụng giúp giảm cân nhanh, duy trì kết quả lâu dài mà không gây ra các tác dụng phụ cho cơ thể. Cụ thể, đây là các acid béo có nguồn gốc từ acid lauric – một loại acid có khả năng cân đối lượng cholesterol và tiêu hủy chất béo trong cơ thể.

Ngoài ra, chính lượng calo trong chuỗi acid béo của dầu dừa làm cho người sử dụng có cảm giác no lâu. Nhờ vậy, mỡ thừa được đốt cháy nhanh chóng, hiệu quả nếu kết hợp thêm phương pháp tập luyện, ăn kiêng phù hợp.

2. Công thức giảm cân bằng dầu dừa dễ thực hiện tại nhà

Giảm cân bằng dầu dừa có hiệu quả không là trăn trở của rất nhiều chị em khi muốn bước chân vào con đường cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, hiệu quả như thế nào còn phụ thuộc vào hế độ ăn uống, tập luyện bên cạnh công thức dùng dầu dừa giảm cân của mỗi người.

Để có kết quả tối ưu, chị em nên xem xét tình trạng mỡ thừa trước khi tiến hành giảm cân để lựa chọn cách thức áp dụng phù hợp nhất. Dưới đây là một số phương pháp giảm cân, giảm mỡ bụng bằng dầu dừa mà nhiều người đã áp dụng và đạt được hiệu quả cao.

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Nhờ chứa lượng chất béo bão hòa cao nên dầu dừa có công dụng giúp giảm cân nhanh

2.1 Uống dầu dừa để giảm cân

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Uống dầu dừa giảm cân là cách khá đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại mang đến kết quả tối ưu nhất

Có rất nhiều dưỡng chất, chất béo hữu cơ trong dầu dừa, nhờ vậy chúng giúp hỗ trợ tiêu hóa, đốt cháy mỡ thừa và calo một cách nhanh chóng. Uống dầu dừa giảm cân là cách khá đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại mang đến kết quả tối ưu nhất.

Mỗi ngày, bạn chỉ cần uống 1 thìa dầu dừa vào buổi sáng sau bữa ăn là có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả, an toàn rồi đấy. Ngoài ra, chị em còn có thể thêm dầu dừa vào các loại thức uống hằng ngày như: cà phê, nước hoa quả, sinh tố để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

2.2 Massage giảm mỡ bụng bằng dầu dừa

Trong các phương pháp giảm cân bằng dầu dừa thì massage được đánh giá là liệu pháp giảm cân và mỡ thừa nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí. Việc dùng dầu dừa massage giúp đánh tan các lớp mỡ thừa, bên cạnh đó còn giúp vùng da bụng mịn màng, săn chắc hơn rất nhiều.

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Dùng dầu dừa massage giúp đánh tan các lớp mỡ thừa và giúp vùng da bụng mịn màng, săn chắc hơn 

Cách thức thực hiện như sau:

- Đầu tiên, bạn tiến hành làm sạch vùng da bụng rồi thấm khô bằng khăn mềm.

- Tiếp đến, thoa đều dầu dừa lên bụng và tiến hành thao tác massage.

- Dùng lực của 2 ngón tay kích thích các huyệt đạo từ rốn sang 2 hông.

- Tiếp tục lấy phần rốn làm tâm, xoa tay theo vòng tròn thuận chiều kim đồng hồ xung quanh bụng.

- Dùng bàn tay ấn vào eo sau, tiếp theo ấn tay vào phần hông và rốn rồi kết thúc.

- Cuối cùng, rửa sạch lại vùng da bụng bằng nước ấm và lau khô.

2.3 Ăn dầu dừa giảm cân, giảm mỡ bắp đùi

Bạn có thể sử dụng dầu dừa trong nấu nướng hằng ngày thay cho các loại mỡ động vật hay dầu thực vật tinh luyện. Việc dùng dầu dừa để chế biến các món ăn là cách giúp bổ sung lượng acid béo bão hòa có lợi nhanh chóng và không gây cảm giác ngán như uống dầu dừa.

Nếu kiên trì thực hiện, phương pháp này không chỉ giúp cơ thể giảm cân mà còn làm giảm được lượng cholesterol xấu trong máu, hạn chế các bệnh lý về tim mạch, huyết áp.

2.4 Công thức chế biến Salad dầu dừa giảm cân

Việc bạn sử dụng dầu dừa vào thực đơn ăn kiêng hằng ngày là cách giúp chị em lấy lại vóc dáng thon gọn nhanh chóng. Nhiều đánh giá đã cho rằng, mỗi ngày chúng ta nên ăn 1 đĩa salad rau xanh trộn dầu dừa vào bữa trưa hay tối, chúng sẽ giúp tăng cảm giác no, hạn chế tình trạng thèm ăn.

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Nên ăn 1 đĩa salad rau xanh trộn dầu dừa vào bữa trưa hay tối

Bên cạnh đó, món ăn này cũng giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ngừa các bệnh liên quan tới đường ruột như táo bón. Cách thực hiện như sau:

- Đầu tiên cần chuẩn bị rau xà lách, hành tây, dưa leo, dầu dừa, giấm táo, muối, tiêu.

- Cho dầu dừa cùng các loại gia vị vào tô trộn đều.

- Tiếp theo, rửa sạch các nguyên liệu còn lại rồi thái lát vừa ăn.

- Cho hỗn hợp nước sốt vừa tạo vào rau củ vừa thái lát rồi trộn đều.

- Cuối cùng, nên thưởng thức chúng vào bữa trưa hoặc tối.

2.5 Cách giảm mỡ bụng bằng dầu dừa và sữa chua

Đây là sự kết hợp khá mới lạ với nhiều người. Tuy nhiên trong sữa chua có nhiều axit lactic giúp kích thích tiêu hóa, loại bỏ nhanh năng lượng dư thừa còn dầu dừa chứa Triglyceride giúp tiêu hóa mô mỡ thừa hiệu quả.

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Giảm mỡ bụng bằng dầu dừa và sữa chua

Cách thực hiện như sau:

- Chuẩn bị 1 hũ sữa chua không đường, 1 muỗng dầu dừa nguyên chất

- Trộn đều sữa chua với dầu dừa rồi cho vào ngăn đông tủ lạnh.

- Sau khi hỗn hợp đông cứng, lấy ra thái thành từng miếng

- Tốt nhất mỗi ngày bạn nên ăn từ 1 – 2 hộp để thấy hiệu quả nhanh chóng hơn.

3. Những lưu ý khi sử dụng dầu dừa để giảm cân

Muốn giảm cân bằng dầu dừa đạt hiệu quả như mong đợi thì bạn nên quan tâm đến liều lượng, cách dùng cũng như cơ địa của từng người. Bạn nên lưu ý những vấn đề sau để đạt được kết quả giảm cân tốt nhất:

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Quan tâm đến liều lượng, cách dùng cũng như cơ địa của từng người

- Theo các chuyên gia thì dù có tác dụng hỗ trợ giảm cân tích cực nhưng điều này không có nghĩa các bạn có thể lạm dụng dầu dừa quá nhiều. Mỗi ngày, tốt nhất chỉ nên dùng 1 – 2 thìa dầu dừa, và đây là tỉ lệ thích hợp nhất giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

- Không nên vừa dùng dầu dừa vừa dùng các loại dầu khác. Cách tốt nhất là thay thế hoàn toàn bằng dầu dừa.

- Khi cơ thể có các dấu hiệu nổi mẩn đỏ, khó chịu thì hãy ngưng sử dụng.

- Bạn nên nhớ, dầu dừa chỉ có tác dụng hỗ trợ giảm cân, mấu chốt nằm ở việc bạn cần kết hợp chế độ ăn uống, tập luyện khoa học, hợp lý.

- Chỉ dùng dầu dừa nguyên chất để đảm bảo dưỡng chất và an toàn cho sức khỏe.

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Dùng dầu dừa nguyên chất 

- Đối với đa số người, dùng dầu dừa có thể trị táo bón. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp có phản ứng ngược lại, nguyên nhân là do các chuỗi acid béo trong dầu dừa giúp nhuận tràng, làm hoạt động đi ngoài trơn tru hơn và khiến các bạn gặp triệu chứng tiêu chảy nếu dùng quá nhiều dầu dừa một lúc. 

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- Ngoài ra, việc sử dụng quá nhiều dầu dừa trên da có thể khiến da tiết bã nhờn nhiều hơn, bít tắc chân lông khiến da dễ nổi mụn.

Trên đây là tổng hợp những phương pháp giảm cân bằng dầu dừa mà bạn có thể thực hiện tại nhà. Một lưu ý quan trọng là bạn nên áp dụng chúng cùng với chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể thao kiên trì, như thế mới đạt được kết quả như mong đợi. 

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