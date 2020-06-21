Danh sách các loại thực phẩm bổ thận rất tốt cho nam giới

Chế độ dinh dưỡng luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe sinh lý của nam giới. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, nam giới cần bổ sung các loại thực phẩm bổ thận tráng dương, sinh tinh vào trong bữa ăn hàng ngày. Việc này sẽ giúp tăng cường sức mạnh nam tính đồng thời hỗ trợ chức năng sinh sản tốt nhất.

Nếu không may bị chứng thận yếu, khả năng sinh lý của phái mạnh sẽ suy giảm theo. Cùng với đó, cơ thể người đàn ông cũng không còn sản sinh được nhiều tinh trùng khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản và hạnh phúc gia đình.

Thận là cơ quan giữ vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Đặc biệt tuyến thượng thận ở nam giới còn có chức năng sản xuất hormone điều hòa và duy trì các hoạt động sinh lý.

Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng một chế độ dinh dưỡng khoa học là rất cần thiết để cải thiện chức năng của thận. Một số thực phẩm lành mạnh giúp thanh lọc thận, đồng thời đào thải độc tố có hại ra ngoài một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Một chế độ dinh dưỡng khoa học là rất cần thiết để cải thiện chức năng thận - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều loại thực phẩm không chỉ tốt cho thận mà còn giúp tăng cường khả năng sinh lý ở nam giới. Nhất là các thực phẩm bổ thận giàu omega-3, kẽm, vitamin và khoáng chất còn giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, sức đề kháng đồng thời phòng chống bệnh tật.

Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm bổ thận, bạn cũng nên tránh các loại thực phẩm có hại cho thận có chứa nhiều kali, hàm lượng muối cao. Nếu dung nạp quá nhiều kali vào cơ thể sẽ khiến thận bị yếu chức năng lọc, gây ứ đọng, suy giảm hoạt động của thận, ảnh hưởng trực tiếp tới tim.

Các loại thực phẩm bổ thận tốt cho nam giới

Súp lơ xanh

Hàm lượng các chất glucosinolates, indole và thiocyanates trong súp lơ có tác dụng loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể, giúp thận hoạt động khỏe mạnh. Do đó, đây được xem là một trong những thực phẩm bổ thận tốt nhất. Y học cũng chứng minh rằng súp lơ xanh chứa nhiều vitamin C và một số khoáng chất quan trọng, giúp nâng tăng cường sức đề kháng, thúc đẩy sản sinh hormone testosterone.

Súp lơ xanh có thể loại bỏ các độc tố, giúp thận hoạt động khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Thịt dê

Khi thận không hoạt động thì bạn tuyệt đối không nên thu nạp quá nhiều protein. Tuy nhiên, bạn có thể bổ sung thịt dê hợp lý sẽ mang lại tác dụng cực tốt. Hàm lượng protein trong thịt dê khi kết hợp với các khoáng chất khác sẽ thúc đẩy sản sinh hormone testosterone, hỗ trợ tốt cho quá trình sản xuất tinh binh.

Ngoài ra, một lượng thịt dê phù hợp sẽ giúp cường dương, bổ thận, khỏe lưng, giảm mỏi gối.

Ớt chuông

Trong các loại thực phẩm bổ thận, ớt chuông được xem là thực phẩm phù hợp với người có chứng thận yếu nhờ khả năng chống oxy hóa cực tốt. Hàm lượng các chất vitamin A, B6, C và chất xơ trong ớt chuông rất cao. Cùng với đó là Lycopene giúp chống oxy hóa cho thận cực tốt.

Ớt chuông giàu Lycopene giúp chống oxy hóa cho thận cực tốt - Ảnh minh họa: Internet

Quả óc chó

Bạn muốn có thận khỏe? Bạn muốn sản xuất nhiều tinh trùng khỏe mạnh hơn? Vậy thì đừng bỏ qua quả óc chó. Hàm lượng các axit béo omega-3, 6, 9 cực kỳ dồi dào, giúp cơ thể tiêu diệt các gốc tự do. Từ đó, hỗ trợ chống viêm đồng thời đẩy lùi các tổn thương ở thận, tăng cường hoạt động của thận, hệ miễn dịch cũng như sức đề kháng.

Để có sức khỏe sung mãn, nam giới nên tăng cường bổ sung 5-7 quả óc chó/ngày. Ngoài ra, một số loại quả khác cũng tương tự công năng như hạnh nhân, hạt điều, hồ trăn,...

Cá béo

Cá chứa hàm lượng dưỡng chất cao, rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt những thành phần này có thể giúp tăng sức đề kháng và tăng cường sinh lực. Hàm lượng omega-3 có trong cá béo rất dồi dào, điển hình là cá hồi, cá thu, cá ngừ,... có khả năng chống viêm, ngăn ngừa tổn thương ở thận lây lan. Ngoài ra, Omega-3 còn giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thường gặp ở nam giới.

Cá béo giàu omega-3 tốt cho thận - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cá béo còn chứa lượng kẽm dồi dào, giúp tăng cường chất lượng tinh trùng và ham muốn tình dục cho phái mạnh.

Quả bơ

Bơ là một trong các loại trái cây dồi dào năng lượng. Cùng với đó, loại quả này cón giàu axit amin, các axit béo cần thiết cho quá trình sản xuất tinh trùng và hồng cầu. Các dưỡng chất trong bơ giúp hỗ trợ chữa lành vết thương ở thận và kích thích các cơ quan hoạt động tốt hơn. Lượng folate trong bơ giúp bạn hạn chế nguy cơ trầm cảm, giảm căng thẳng, ngăn chặn quá trình tích tụ homocysteine (chất cản trở sự lưu thông máu lên não).

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Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng chứa nhiều dưỡng chất bổ thận - Ảnh minh họa: Internet

Trứng chứa nhiều đạm, sắt, lutein cùng nhiều dưỡng chất khác. Chúng đều có khả năng tăng cường sản xuất tinh trùng và nội tiết tố nam. Các chuyên gia cũng khuyên nam giới bị thận yếu ăn trứng để bổ sung các dưỡng chất và protein cần thiết nhằm cải thiện chức năng thận. Lưu ý là chỉ nên ăn 2-3 quả trứng/tuần bởi quá nhiều sẽ làm tăng cholesterol trong máu tăng lên, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Mong rằng bạn đã biết được các loại thực phẩm bổ thận tốt cho nam giới. Chúc bạn sẽ nhanh chóng lấy lại sức mạnh và bản lĩnh đàn ông.