Các bài thuốc bổ thận cho nam và nữ theo đông y

Sức khỏe 31/12/2020 11:48

Tìm hiểu các bài thuốc bổ thận cho nam và nữ theo phương pháp đông y vừa lành tính, lại mang đến hiệu quả cao.

Nội dung bài viết

Khi chức năng của thận suy giảm sẽ dẫn đến các chứng thận yếu, thận suy, suy giảm sinh lý ở cả nam và nữ. Bài viết sau đây xin cung cấp đến bạn đọc các bài thuốc bổ thận cho nam và nữ theo phương pháp đông y hiệu quả.

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Các bài thuốc bổ thận cho nam và nữ theo đông y  - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc bổ thận cho nữ

Rất nhiều người quan niệm rằng bổ thận chỉ dành cho nam giới xong đây là một quan niệm sai lầm bởi vì nữ giới khi bị thận hư, thận yếu cũng làm suy giảm sinh lý, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vợ chồng.

Nữ giới nên sử dụng bài thuốc bổ thận âm khi xuất hiện những triệu chứng sau: đau lưng, mỏi gối, hoa mắt, chóng mặt, ù tai chân tay lạnh, giảm ham muốn tình dục…

Đông Y sử dụng các nguyên liệu bao gồm: Thục địa, hoài sơn, đan bì, bạch linh, trạch tả, sơn thù, quế nhục, phụ tử, can địa hoàng làm bài thuốc bổ thận âm cho nữ

Bạn hãy sắc các vị thuốc này lên đến khi còn 1 bát nước thì đổ ra uống, ngày uống 3 lần trong thời gian 1 tháng sẽ giúp cải thiện các dấu hiệu của thận suy. 

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Bài thuốc bổ thận cho nữ giới - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc bổ thận cho nam 

Thận đóng vai trò rất quan trọng đối với nam giới, khi thận yếu, thận suy làm giảm chức năng sinh lý gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vợ chồng, khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin, lâu dần có thể dẫn đến các bệnh lý khác.

Dưới đây là những bài thuốc bổ thận dương theo phương pháp đông y mà phái “mày râu” nên tìm hiểu khi không may rơi vào trường hợp này: 

  • Bài thuốc 1: Nguyên liệu bao gồm 6 loại thảo dược: sơn thù du, trạch tả, thục địa hoàng, mẫu đơn bì, sơn dược, phục linh.

Cách sử dụng: lấy các nguyên liệu thuốc trên trộn lẫn cho vào 1 chiếc cốc hoặc 1 chiếc bát, pha với nước đun sôi để nguội hoặc nước muối nhạt để uống. Ngày uống làm 2 – 3 lần.

Một cách khác là bạn sắc các vị thuốc trên để lấy nước uống hàng ngày, duy trì liên tục, đều đặn để cải thiện tình trạng bệnh.

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Bài thuốc bổ thận từ 6 loại thảo dược đông y - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý nên sử dụng thuốc với hàm lượng vừa phải mỗi ngày, không nên dùng cho những người đang mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa.

  • Bài thuốc 2: Sử dụng các nguyên liệu như trong bài thuốc 1 và thêm 2 vị thuốc là ngũ vị tử và mạch môn đông. 

Bài thuốc này có tác dụng bổ thận, dưỡng phế, giảm các triệu chứng chóng mặt, ù tai, họng khô khái huyết do thận yếu gây nên.

Cách sử dụng: Các nguyên liệu thuốc đem tán nhuyễn rồi làm dưới dạng viên, mỗi ngày bạn sử dụng 10gr thuốc viên.

  • Bài thuốc 3: Một trong những bài thuốc bổ thận rất hiệu quả là sử dụng kỷ tử. Thành phần của kỷ tử có tác dụng bổ thận, can, nhuận phế và dưỡng huyết minh mục, tăng cường chức năng sinh lý ở nam giới, điều trị các bệnh lý di tinh, vô tinh, hoa mắt chóng mặt…

Các nguyên liệu: 120gr kỷ tử, 180gr thục địa, 60gr đương quy

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Bài thuốc bổ thận từ kỷ tử - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Lấy các nguyên liệu đông y trên ngâm với 3 lít rượu trắng (rượu 40 độ). Ngâm trong khoảng thời gian từ 2 – 3 tháng là có thể lấy ra uống.

Mỗi ngày uống 2 lần rượu thuốc, mỗi lần khoảng 30ml, duy trì trong thời gian dài sẽ có tác dụng rất tốt cho thận của nam giới.

  • Bài thuốc 4: Sử dụng dâm dương hoắc 

Đây là bài thuốc bổ thận tráng dương được rất nhiều người lựa chọn, nó có tác dụng bổ thận, can, trợ dương, điều trị các bệnh liệt dương, đau lưng, mỏi gối, tay chân tê dại.

Các nguyên liệu: dâm dương hoắc, tử hà sa, thục địa thỏ ty tử, tiền mao, hoàng tinh, tang thầm với mỗi vị là 15gr; sơn thù 12gr, 2 quả thận dê.

Cách sử dụng: đem các nguyên liệu rửa sạch, thái nhỏ và nấu nhừ. Sau đó chia làm 3 phần và ăn trong ngày.

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Dâm dương hoắc có tác dụng bổ thận tráng dương - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng bài thuốc bổ thận từ đông y 

Qua các phần nội dung trên bạn đọc đã được tìm hiểu các bài thuốc bổ thận cho cả nam và nữ theo đông y. Để các bài thuốc này thực sự mang lại hiệu quả tốt thì người dùng cần những lưu ý sau đây: 

  • Trong quá trình sử dụng các bài thuốc người bệnh cần lưu ý bồi bổ đúng chỗ, đảm bảo được sự cân bằng âm dương. Khi cơ thể bị âm hư thì bổ âm, dương hư thì bổ dương. Chỉ có như vậy mới mang đến trạng thái cân bằng, giúp cải thiện các chức năng thận yếu, thận suy, suy giảm sinh lý, cho cơ thể khỏe mạnh.
  • Các bài thuốc đông y bổ thận đều có nguồn gốc tự nhiên, có tác dụng thẩm thấu từ từ. Vì vậy người bệnh cần kiên trì sử dụng thuốc đều đặn trong một khoảng thời gian đủ dài để mang lại hiệu quả điều trị bệnh tốt nhất.
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Kiên trì sử dụng bài thuốc bổ thận đông y để cho hiệu quả tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số bài thuốc bổ thận cho nam và nữ theo phương pháp đông y. Hy vọng với những thông tin từ bài viết, bạn đọc sẽ có được 1 bài thuốc phù hợp, để cải thiện chức năng của thận, giúp cho cơ thể luôn được khỏe mạnh, linh hoạt.

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