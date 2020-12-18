Những món ăn bổ thận mang đến hiệu quả không ngờ

Nhắc đến chuyện tẩm bổ để chuyện giường chiếu thêm sung, dùng những món ăn bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý được các quý ông thường truyền tai nhau.

Giữ cho thận khỏe mạnh, hoạt động hiệu quả bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp cùng những món ăn bổ thận là một việc làm vô cùng cần thiết.

Đỗ trọng 30g

Đuôi heo 2 cái

Cách nấu:

+ Cạo sạch lông đuôi heo, rửa sạch, chặt thành khúc nhỏ.

+ Cho tất cả vào nồi đất, đổ nước vừa đủ, ninh đến khi chín sau đó nêm ít muối, gia vị.

Đuôi heo nấu kim anh tử

Công dụng: Bổ thận, tráng dương, cố tinh

- Canh khiếm thực nấu thịt rùa

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khiếm thực 60g

Thịt rùa 0,5kg

Câu kỷ tử 30g

Hạt sen 60g

Rượu 1 muỗng canh

Muối, bột ngọt một ít

Cách nấu:

+ Rửa sạch thịt rùa và cắt lát nhỏ.

+ Cho tất cả các nguyên liệu thịt rùa, khiếm thực, hạt sen, câu kỷ tử vào nồi. Đổ ngập nước và đun sôi.

+ Cho thêm rượu và muối vào và chuyển sang đun lửa nhỏ trong khoảng 3 giờ. Nêm thêm bột ngọt và tắt bếp.

Công dụng: Bổ thận tráng dương, bổ tỳ, tư âm cố sáp

- Vịt hầm ngũ vị tử

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Thịt vịt vừa đủ

Ngũ vị tử 50g

Cách nấu:

+ Vo sạch ngũ vị tử, thịt vịt cắt thành lát vừa ăn

+ Hầm ngũ vị tử với thịt vịt, cho đến khi thịt nhừ

+ Nêm gia vị thì hoàn tất

Công dụng: Bổ thận, ích phế.

Cách dùng: Ăn kèm với cơm hoặc ăn riêng.

Vịt hầm ngũ vị tử giúp bổ thận, ích phế

- Canh gà nấu lộc nhung bổ thận tráng dương

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Lộc nhung 3g

Cánh gà 100g

Dầu ăn, muối, bột ngọt vừa đủ

Cách nấu:

+ Cắt lộc nhung thành lát vừa ăn.

+ Rửa sạch cánh gà. Nấu với 4 chén nước. Đun cho đến khi sôi thì vớt hết váng. Khi cạn còn 2 chén nước thì tắt bếp.

+ Nấu lộc nhung với 1 chén nước cho đến khi còn nửa chén. Đổ vào nước cánh gà và nấu tiếp thêm vài phút, thêm dầu ăn, muối gia vị.

Công dụng: Bổ thận tráng dương

- Cháo bột lộc nhung

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Bột lộc nhung 3g

Gạo tẻ 50g

Muối vừa đủ

Cách nấu:

+ Vo sạch gạo tẻ.

+ Ninh cháo cho đến khi sôi.

+ Cho thêm bột lộc nhung vào, nêm ít muối

Công dụng: Bổ thận tráng dương

Ngoài ra, nên bổ sung những loại rau và thực phẩm sau:

_+ Ớt chuông đỏ

+ Lòng trắng trứng

+ Cá biển

+Tỏi

+ Hàu biển

+ Cật heo (lợn)

+ Cá chép

+ Lươn

+ Cá chạch

2. Món ăn bổ thận âm cho phụ nữ

Nguy cơ mắc bệnh thận của nữ giới nói chung đang ngày càng tăng cao. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này. Để tránh các bệnh nguy hiểm, nan y khó chữa, nữ giới cần chú trọng trong ăn uống bổ thận.

Bổ thận âm chính là khắc phục các chứng thận âm hư. Ăn uống lành mạnh là con đường bổ thận âm đơn giản. Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết, bổ máu, cung cấp đủ máu đi lưu thông khắp cơ thể.

Các món ăn bổ thận cho phụ nữ nên bổ sung trong khẩu phần ăn uống hằng ngày như:

- Canh trứng gà đậu đen

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

50gam đậu đen.

1 quả trứng gà.

Rượu gạo.

Cách nấu:

+ Rửa sạch đậu đen, cho vào nồi nước nấu chín nhừ.

Đậu đen giúp nuôi dưỡng thận khỏe mạnh hơn

+ Cho trứng gà vào và thêm một ít rượu gạo nấu chung.

+ Nêm nếm gia vị cho vừa ăn và tắt bếp.

Công dụng:

Món ăn này giúp chị em bồi bổ thận âm hiệu quả. Người bị bệnh thận thường gặp nhiều khó khăn để đạt được mức albumin bình thường. Bổ sung trứng giúp cung cấp lượng albumin huyết thanh. Đậu đen giúp nuôi dưỡng thận khỏe mạnh hơn.

- Bắp cải xào tôm

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1/2 cây bắp cải.

1/2 củ cà rốt.

200g tôm.

Cách nấu:

+ Sau khi đã làm sạch các nguyên liệu trên, bạn tiến hành

+ Ướp tôm bằng gia vị trong khoảng 10 phút.

+ Cho tôm vào xào cho đến lúc chuyển màu. Tiếp tục cho bắp cải và cà rốt vào xào chín.

+ Nêm nếm gia vị cho vừa ăn và tắt bếp.

Bắp cải xào tôm cung cấp vitamin và chất xơ nuôi dưỡng và bồi bổ thận âm cho nữ giới, giúp phục hồi chức năng nhanh chóng

Công dụng:

Bắp cải là thực phẩm chứa đầy đủ chất phytochemicals là hợp chất giúp phá vỡ các gốc tự do trước khi chúng gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể, bao gồm cả thận âm ở nữ giới. Cung cấp vitamin và chất xơ nuôi dưỡng và bồi bổ thận âm cho nữ giới, giúp phục hồi chức năng nhanh chóng.

- Canh hến nấu hoa chuối

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Hến 1kg

Hoa chuối 500g.

Cà chua 1 quả.

Cách nấu:

+ Hến ngâm nước để ra hết cặn. Đem luộc và lọc lấy thịt riêng, chắt lấy nước sạch.

+ Hoa chuối cắt lát mỏng và ngâm muối.

+ Phi thơm hành, cho hến vào xào khoảng 3 phút rồi để riêng ra bát. Đun sôi nước luộc hến và thả cà chua, hoa chuối và hến vào nấu sôi lại.

+ Nêm nếm gia vị cho vừa ăn và cho một ít rau mùi tàu vào cho dậy mùi.

Canh hến nấu hoa chuối

Công dụng:

Thịt hến chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Không chỉ là một món ăn ngon mà còn giúp bồi bổ thận âm cho nữ giới.

- Cháo lươn đồng và trứng bồ câu

Nguyên liệu:

Lươn đồng 400g.

Gạo tẻ 200g

Trứng bồ câu 3 quả.

Cách nấu:

+ Sơ chế sạch lươn đồng. Phi thơm hành tỏi rồi cho vào đảo đều. Cho vào một lượng nước vừa đủ và đun sôi cùng với 200g gạo tẻ đã chuẩn bị sẵn.

Sơ chế sạch lươn đồng

+ Hầm cho nhừ rồi cho thêm trứng bồ câu đã được đánh tơi vào nồi và khuấy đều. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn, tắt bếp.

Công dụng:

Theo Đông y, lươn đồng có tác dụng bổ khí dưỡng huyết, bổ gan thận. Nên dùng món ăn này thường xuyên với nữ giới bị suy giảm chức năng thận âm.

Cháo lươn đồng và trứng bồ câu

- Cật heo xào súp lơ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Cật heo: 200g.

Súp lơ xanh: 1 cây.

Củ cà rốt: 1/2 củ.

Cách nấu:

+ Đem bổ đôi quả cật heo và loại sạch phần trắng gây ra mùi hôi ở trong cật. Thái thành từng miếng vừa ăn và ướp gia vị. Đem thái súp lơ với cà rốt đem thành miếng nhỏ.

+ Phi thơm hành tỏi và trút cật vào xào chín sơ rồi cho ra dĩa để riêng.

+ Tiếp tục phi thơm hành tím và cho súp lơ và cà rốt vào xào vừa chín tới. Cho cật vào, sau đó nêm nếm gia vị rồi tắt bếp.

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Cật heo xào súp lơ

Công dụng:

Cật heo xào súp lơ là món ăn ngon giúp bổ thận âm cho nữ giới. Cật heo chứa nhiều dưỡng chất giúp cải thiện chức năng thận, hỗ trợ điều trị các bệnh thuộc thận như đau lưng mỏi gối, ra mồ hôi trộm, ù tai,…

Súp lơ chứa nhiều vitamin C, chất xơ và folate giúp trung hòa những chất độc hại chứa trong gan thận.

Ngoài những món ăn trên, chị em nên bổ sung những thực phẩm sau:

- Trứng gà

- Ba ba, rùa

- Hải sâm

- Tổ yến

- Kỷ tử

Trên đây là top những món ăn bổ thận được lưu truyền có tác dụng hữu hiệu. Các món ăn bổ thận này không khó tìm và dễ dàng chế biến. Hi vọng với những gợi ý này sẽ giúp cải thiện sự khỏe mạnh của thận, cải thiện sinh lý, khả năng sinh sản hơn.