Những loại thực phẩm tốt cho thận yếu nhất, bạn nên biết

Nếu được hỏi ăn gì tốt cho người thận yếu thì câu trả lời tốt nhất là bổ sung Omega 3, hoạt chất này đã được chứng minh giúp hỗ trợ giảm đau và kháng viêm rất hiệu quả.

Các nguồn thực phẩm tốt cho thận yếu sẽ đóng vai trò khá quan trọng trong quá trình chữa trị bệnh. Chúng có thể hỗ trợ người mắc bệnh giảm đáng kể các triệu chứng khó chịu hoặc ngăn không cho bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Do đó, việc theo dõi bài viết này có thể giúp người bệnh thiết lập được một chế độ ăn hợp lý để bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Trong loại quả này chứa nhiều vitamin A, C, B6, chất xơ,… và đặc biệt chúng rất có lợi cho sức khỏe sinh lý của phái mạnh. Bên cạnh đó, hợp chất Lycopene có trong ớt chuông đỏ còn mang đến công dụng chống oxy hóa cực lớn, giúp nhanh chóng làm lành các tế bào thận bị tổn thương.

Người bệnh có thể bổ sung omega qua các loại thực phẩm tự nhiên như: hạt óc chó, hạt chia, cá biển, đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành,…

Ớt chuông đỏ

+ Lòng trắng trứng gà

Bạn có biết trong lòng trắng trứng chứa nhiều protein tốt và ít photpho, có công dụng giúp ngăn ngừa viêm nhiễm của các tế bào thận. Người bệnh nên bổ sung tối đa 3 quả trứng mỗi tuần để thấy được hiệu quả mà nó mang lại, nhưng không nên ăn nhiều hơn 3 quả nhé!

Lòng trắng trứng gà

+ Các loại rau xanh có màu đậm

Có rất nhiều Thiocyanat, Phytochemical, Indoles, Glucosinolate, Omega 3,… có mặt trong các loại rau có lá màu đậm, chúng giúp đẩy nhanh quá trình lọc nước và máu ở thận. Người mắc bệnh này có thể chọn ăn các loại rau như: cải xoăn, súp lơ xanh, rau bina,...

Có rất nhiều chất có mặt trong các loại rau có lá màu đậm, chúng giúp đẩy nhanh quá trình lọc nước và máu ở thận

+ Tỏi

Theo các nghiên cứu khoa học thì trung bình cứ 1 củ tỏi có chứa 1mg Natri, 4mg Photpho,12mg Kali. Không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà tỏi còn giúp hạ lượng cholesterol trong cơ thể để ngăn ngừa viêm nhiễm tại thận.

Tỏi

2. Các loại hoa quả tốt cho thận yếu

+ Dứa

Còn có tên gọi khác là quả thơm, đây là một loại trái cây giải nhiệt được nhiều người ưa thích. Trong dứa chứa nhiều chất chống oxy và khoáng nguyên tố vi lượng.

Đây là các hợp chất giúp làm sạch thận, lọc bỏ các chất cặn bã ra ngoài. Bên cạnh cách ăn dứa trực tiếp, người bệnh có thể dùng chúng để chế biến các món ăn hay làm nước ép.

Dứa

+ Dâu tây

Trong quả dâu tây chứa nhiều vitamin C, Ellagitannin, Anthocyanins,… có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa các gốc tự do, bảo vệ và tăng cường chức năng của thận. Bạn có thể bổ sung dâu tây bằng nhiều cách như ăn trực tiếp, sinh tố dâu tây, dâu tây đá dầm,…

+ Lê

Trong lê chứa nhiều nước, chất xơ cùng các loại vitamin giúp cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe con người. Đặc biệt, lê là loại quả chứa ít natri và kali, làm giảm áp lực cho thận, từ đó góp phần tăng cường sức khỏe cho người thận yếu.

Món ăn bạn có thể thêm vào thực đơn yêu thích là nước ép lê, lê hấp đường phèn, vừa thanh mát, vừa bổ dưỡng.

Lê là loại quả chứa ít natri và kali, làm giảm áp lực cho thận, từ đó góp phần tăng cường sức khỏe cho người thận yếu

+ Đu đủ

Loại quả này không chỉ giúp giải nhiệt nhanh chóng, giảm táo bón mà còn được dùng như một phương thuốc giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về thận hiệu quả. Người bệnh có thể ăn đu đủ chín trực tiếp, làm sinh tố đu đủ hoặc trộn gỏi đu đủ sống,…

+ Dưa hấu

Dưa hấu là trái cây mà người thận yếu nên bổ sung thường xuyên để cung cấp nước cho cơ thể, chúng giúp hỗ trợ quá trình lọc máu cũng như giải độc của thận. Tuy nhiên, người bệnh cần lưu ý không nên ăn quá nhiều dưa hấu một lần sẽ dễ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

+ Nam việt quất

Người có thận yếu nên bổ sung nam việt quất trong quá trình điều trị bệnh. Vì đây là loại quả chứa nhiều hợp chất có lợi cho thận như Vitamin A, E, chất xơ, carbohydrate,flavonoid, anthocyanins,…

+ Cherry

Còn được gọi với tên là quả anh đào, Cherry có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm hiệu quả. Người bệnh thận yếu nên ăn cherry thường xuyên sẽ giúp chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình lọc máu diễn ra thuận lợi hơn.

Cherry có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm hiệu quả

3. Thận yếu không nên ăn gì?

+ Muối

Đây là kẻ thù số một của bất kỳ ai đang có vấn đề ở thận. Loại gia vị này sẽ làm những người thận yếu có nguy cơ mắc sỏi, suy yếu chức năng thận. Vì vậy, cách tốt nhất là nên chế biến các món ăn nhạt, ít muối hoặc không có muối để sử dụng hằng ngày.

+ Thịt từ gia cầm

Trên thực tế là không nhiều người biết rằng thịt gia cầm rất không tốt cho những đối tượng đang điều trị suy thận. Lý do là vì trong thịt gia cầm chứa hàm lượng protein khá cao. Thận sẽ phải gồng mình để hoạt động nhưng vẫn có nguy cơ bị quá tải, không thể chuyển hoá hoàn toàn lượng protein được nạp vào. Các loại thịt gia cầm bạn cần kiêng cữ là thịt gà, vịt, ngan, ngỗng,…

Thịt gia cầm rất không tốt cho những đối tượng đang điều trị suy thận

+ Thức ăn nêm nhiều gia vị

Nấu nướng nêm nếm quá nhiều gia vị có thể gây hại cho thận. Trong đó, một số loại gia vị có chứa hoá chất gây khó tiêu, làm cho thận không thể lọc hết được. Do đó, người bệnh sẽ đi phân sống, táo bón hoặc tiêu chảy. Các kiểu chế biến như kho mặn, lẩu,… điều không thích hợp với người thận yếu.

+ Kali, Photphat

Những loại khoáng chất này rất kiêng kỵ đối với người đang bị yếu thận. Chúng có thể gây ra tình trạng rối loạn chức năng, làm bệnh tình nặng thêm. Đây là các chất có thể có mặt trong hoa quả, thịt đỏ,…Vì vậy, tốt nhất bạn nên tìm hiểu và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi chọn thực phẩm cho người thận yếu.

+ Thức ăn chứa nhiều đường

Không nên ăn thức ăn chứa nhiều đường

Đường cũng là loại gia vị không hề tốt cho những người bị suy thận. Tuy là loại gia vị thiết yếu, nhưng đường sẽ làm cho thận khó chuyển hóa chất dinh dưỡng và tăng áp lực. Từ đó, các tế bào của thận sẽ bị phá huỷ nhanh chóng, khả năng tái tạo yếu đi. Bánh ngọt, kem, nước ngọt,… là những thứ bạn nên tránh xa.

+ Hải sản, thịt đỏ

Cũng giống như thịt gia cầm, thịt đỏ hay hải sản đều chứa hàm lượng protein rất cao, sẽ gây hại cho hoạt động của thận vì không được chuyển hoá thành các chất giản đơn để cơ thể dễ hấp thụ. Ngoài ra, sự quá tải của hàm lượng protein trong cơ thể có thể khiến cho các tế bào nhanh lão hoá cũng như bị phân huỷ hoàn toàn. Vậy nên tránh xa những loại thực phẩm này là cách tốt nhất giúp bệnh mau khỏi.

+ Nội tạng động vật

Trong các loại nội tạng động vật chứa nhiều cholesterol có hại, chất béo bão hòa, làm cho thận phải hoạt động quá sức để lọc máu. Một điều nữa là những hợp chất này cũng sẽ tác động tiêu cực đến tim mạch. Người thận yếu không nên lạm dụng nhóm thực phẩm này, chỉ nên ăn khoảng 1-2 lần/tuần hoặc không ăn càng tốt.

Trong các loại nội tạng động vật chứa nhiều cholesterol có hại, chất béo bão hòa, làm cho thận phải hoạt động quá sức để lọc máu

+ Sữa từ động vật

Trong sữa động vật giàu protein và các khoáng chất như kali, photpho. Đây đều là các chất không tốt cho người bệnh thận và có thể làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh. Bạn có thể chọn thay thế bằng các loại sữa thực vật cũng thơm ngon và bổ dưỡng không kém.

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+ Đồ ăn đóng hộp

Có rất nhiều chất bảo quản, muối trong các loại đồ hợp. Khi người bệnh tiêu thụ quá nhiều thực phẩm dạng này, lượng natri sẽ tích tụ dần, từ đó gia tăng áp lực lên hai quả thận, khiến cho chức năng của thận càng suy yếu hơn.

Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp người bệnh tìm được loại thực phẩm tốt cho thận yếu cũng như biết cách kiêng cữ các loại thức ăn nào không tốt cho hoạt động của thận, đồng thời thiết lập được chế độ ăn uống khoa học để bệnh tình mau thuyên giảm.