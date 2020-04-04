Ăn gì để bổ thận và những thực phẩm không có lợi cho thận

Sức khỏe 04/04/2020 21:26

Ăn gì để bổ thận là mối quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là những người bị thận yếu hoặc người mắc các bệnh lý về thận như suy thận, sỏi thận…

Nội dung bài viết

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các chất độc qua đường bài tiết nước tiểu ra khỏi cơ thể. Việc thận yếu sẽ ảnh hưởng đến chức năng thải loại độc tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người mắc. Vậy ăn gì để bổ thận? chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

An gi de bo than
Ăn gì để bổ thận và những thực phẩm không có lợi cho thận - Ảnh minh họa: Internet

Nên gì để bổ thận?

Dưới đây là những thực phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng bổ thận mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày:

  • Cá: Trong cá có chứa axit omega-3 có tác dụng chống viêm và ngăn ngừa sự lây lan của các tổn thương tại thận. Bên cạnh đó cá còn cung cấp hàm lượng protein dồi dào, là thực phẩm rất tốt cho thận.
  • Bí ngô: Trong thành phần của bí ngô có hàm lượng tinh bột cao, chỉ số đường huyết thấp rất phù hợp với những người bị thận yếu. Từ lâu bí ngô đã được coi là bài thuốc dân gian có tác dụng tốt với người yếu thận, hỗ trợ quá trình lọc ở thận diễn ra một cách dễ dàng.
An gi de bo than 1
Bí ngô tốt cho những người bị thận yếu – Ảnh minh họa: Internet
  • Bắp cải: Thành phần Phytochemical có trong bắp cải giúp đẩy lùi những tế bào tự do có hại cho da và cơ thể, bên cạnh đó bắp cải có chứa hàm lượng kali thấp không gây áp lực nên hoạt động của thận.
  • Súp lơ: Các chất indole, glucosinolate và thioxyanat trong súp lơ có tác dụng khử các chất độc hại có trong cơ thể và giảm tải áp lực cho thận. Vì vậy đây là thực phẩm rất tốt cho thận mà bạn nên bổ sung thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày.
An gi de bo than 2
Súp lơ có tác dụng giảm tải áp lực cho thận – Ảnh minh họa: Internet
  • Tỏi: Tỏi có khả năng kháng viêm và giảm cholesterol trong máu, ngoài ra trong thành phần của tỏi cũng chứa chất chống oxy hóa và chất chống đông máu. Bạn có thể chế biến tỏi vào nhiều món ăn khác nhau vừa làm tăng hương vị cho món ăn vừa mang đến những tác dụng có lợi cho thận.
  • Hành tây: Trong thành phần hành tây chứa crom một khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate, giảm áp lực cho hoạt động của thận và làm thanh lọc thận.
  • Ớt chuông đỏ: Thành phần ớt chuông đỏ giàu vitamin A, B6, C, các chất xơ, lycopen… có tác dụng rất tốt cho thận, giúp hỗ trợ quá trình đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể và thanh lọc thận. Ngoài ra ớt chuông đỏ còn chứa hàm lượng kali thấp nên không gây ra những áp lực đào thải chất độc cho thận.
An gi de bo than 3
Ớt chuông đỏ giúp thanh lọc thận – Ảnh minh họa: Internet
  • Cật heo: Theo đông y, cật lợn như một bài thuốc để điều chỉnh chức năng của thận, trị các triệu chứng như đau lưng, di tinh, mồ hôi trộm… là những biểu hiện các bệnh lý của thận gây nên.
  • Thịt dê: Thịt dê rất giàu testosterone và chứa nhiều protein khi kết hợp với các thực phẩm có chứa nhiều kẽm như hàu sẽ tăng cường sản xuất testosterone giúp bổ thận, cường gân cốt, giảm đau lưng, mỏi gối…
  • Nho đỏ: Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa flavonoid có trong nho đỏ có tác dụng kháng viêm, bảo vệ thận và phòng chống bệnh tiểu đường.
An gi de bo than 4
Nho đỏ có tác dụng kháng viêm, bảo vệ thận – Ảnh minh họa: Internet
  • Dâu tây: Dâu tây được biết đến là rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa như anthocyanins, ellagitannin có tác dụng bảo vệ thận, hỗ trợ quá trình phục hồi cơ thể trong điều trị suy thận. 

Những thực phẩm không có lợi cho thận

Qua những thông tin ở trên bạn đã có thể tự trả lời cho câu hỏi ăn gì để bổ thận. Tuy nhiên để trả lời thắc mắc làm gì tốt cho thận thì bạn không chỉ cần biết các thực phẩm bổ thận mà còn phải tránh xa những thực không có lợi cho thận, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể.

  • Muối và các món ăn mặn: Nếu bạn sử dụng quá nhiều muối mỗi ngày hoặc ăn các món ăn mặn, thận của bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn để loại bỏ lượng natri dư thừa, từ đó dẫn đến hiện tượng giữ nước ở thận dẫn đến các bệnh lý ở thận hay bệnh cao huyết áp.
  • Bơ và sữa: Hàm lượng phốt pho có trong bơ sữa là rất lớn, nếu như thận hoạt động không tốt sẽ rất khó loại bỏ chất này ra khỏi máu, điều này có thể khiến xương bị yếu đi, làm tăng nguy cơ bị gãy xương.
  • Đường: Trong đường chứa rất nhiều fructose là chất khó hấp thu, việc sử dụng quá nhiều đường sẽ thúc đẩy sự hình thành axit uric làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Các bệnh này ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng thận và tim mạch.
  • Bánh mì được làm từ lúa mì: Tuy là một món ăn bổ dưỡng nhưng bánh mì được làm từ lúa mì không thích hợp với những người đang gặp các vấn đề về thận nguyên nhân do hàm lượng phốt pho và kali có trong bánh mì khá lớn, sẽ gây áp lực lên khả năng loại thải chất độc của thận.
An gi de bo than 5
Những thực phẩm không có lợi cho thận – Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những giải đáp thắc mắc ăn gì để bổ thận với danh sách các thực phẩm mà bạn nên bổ sung trong các bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, còn có những thực phẩm bạn nên hạn chế hoặc không sử dụng để tránh gây hại cho thận. Mong rằng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để bạn có thể lựa chọn được những thực phẩm phù hợp giúp cho thận luôn được thanh lọc và khỏe mạnh.

Cẩm nang sức khỏe: Mách bạn ăn gì để tốt cho thận

Cẩm nang sức khỏe: Mách bạn ăn gì để tốt cho thận

Thận là bộ phận quan trọng giúp thanh lọc cơ thể. Vậy ăn gì để tốt cho thận? Bài viết dưới đây sẽ mách bạn các thực phẩm lành mạnh tốt cho thận.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng bổ thận thực phẩm bổ thận những thực phẩm bổ thận

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm