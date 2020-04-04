Thận đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các chất độc qua đường bài tiết nước tiểu ra khỏi cơ thể. Việc thận yếu sẽ ảnh hưởng đến chức năng thải loại độc tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người mắc. Vậy ăn gì để bổ thận ? chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Ăn gì để bổ thận và những thực phẩm không có lợi cho thận - Ảnh minh họa: Internet

Nên gì để bổ thận?

Dưới đây là những thực phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng bổ thận mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày:

Cá: Trong cá có chứa axit omega-3 có tác dụng chống viêm và ngăn ngừa sự lây lan của các tổn thương tại thận. Bên cạnh đó cá còn cung cấp hàm lượng protein dồi dào, là thực phẩm rất tốt cho thận.

Bí ngô: Trong thành phần của bí ngô có hàm lượng tinh bột cao, chỉ số đường huyết thấp rất phù hợp với những người bị thận yếu. Từ lâu bí ngô đã được coi là bài thuốc dân gian có tác dụng tốt với người yếu thận, hỗ trợ quá trình lọc ở thận diễn ra một cách dễ dàng.

Bí ngô tốt cho những người bị thận yếu – Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải: Thành phần Phytochemical có trong bắp cải giúp đẩy lùi những tế bào tự do có hại cho da và cơ thể, bên cạnh đó bắp cải có chứa hàm lượng kali thấp không gây áp lực nên hoạt động của thận.

Súp lơ: Các chất indole, glucosinolate và thioxyanat trong súp lơ có tác dụng khử các chất độc hại có trong cơ thể và giảm tải áp lực cho thận. Vì vậy đây là thực phẩm rất tốt cho thận mà bạn nên bổ sung thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày.

Súp lơ có tác dụng giảm tải áp lực cho thận – Ảnh minh họa: Internet

Tỏi: Tỏi có khả năng kháng viêm và giảm cholesterol trong máu, ngoài ra trong thành phần của tỏi cũng chứa chất chống oxy hóa và chất chống đông máu. Bạn có thể chế biến tỏi vào nhiều món ăn khác nhau vừa làm tăng hương vị cho món ăn vừa mang đến những tác dụng có lợi cho thận.

Hành tây: Trong thành phần hành tây chứa crom một khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate, giảm áp lực cho hoạt động của thận và làm thanh lọc thận.

Ớt chuông đỏ: Thành phần ớt chuông đỏ giàu vitamin A, B6, C, các chất xơ, lycopen… có tác dụng rất tốt cho thận, giúp hỗ trợ quá trình đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể và thanh lọc thận. Ngoài ra ớt chuông đỏ còn chứa hàm lượng kali thấp nên không gây ra những áp lực đào thải chất độc cho thận.

Ớt chuông đỏ giúp thanh lọc thận – Ảnh minh họa: Internet

Cật heo: Theo đông y, cật lợn như một bài thuốc để điều chỉnh chức năng của thận, trị các triệu chứng như đau lưng, di tinh, mồ hôi trộm… là những biểu hiện các bệnh lý của thận gây nên.

Thịt dê: Thịt dê rất giàu testosterone và chứa nhiều protein khi kết hợp với các thực phẩm có chứa nhiều kẽm như hàu sẽ tăng cường sản xuất testosterone giúp bổ thận, cường gân cốt, giảm đau lưng, mỏi gối…

Nho đỏ: Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa flavonoid có trong nho đỏ có tác dụng kháng viêm, bảo vệ thận và phòng chống bệnh tiểu đường.

Nho đỏ có tác dụng kháng viêm, bảo vệ thận – Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây: Dâu tây được biết đến là rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa như anthocyanins, ellagitannin có tác dụng bảo vệ thận, hỗ trợ quá trình phục hồi cơ thể trong điều trị suy thận.

Những thực phẩm không có lợi cho thận

Qua những thông tin ở trên bạn đã có thể tự trả lời cho câu hỏi ăn gì để bổ thận. Tuy nhiên để trả lời thắc mắc làm gì tốt cho thận thì bạn không chỉ cần biết các thực phẩm bổ thận mà còn phải tránh xa những thực không có lợi cho thận, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể.