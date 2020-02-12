Rất khó để nhận ra triệu chứng đau thận cho tới khi bệnh đã tiến triển nặng. Những ai trong diện có nguy cơ cao về bệnh thận nên kiểm tra thường xuyên để có những biện pháp điều trị kịp thời.

Có rất nhiều triệu chứng đau thận phổ biến nhưng thường bị bỏ qua. Hãy chủ động kiểm tra và phòng tránh bệnh này một cách cẩn thận. Sức khỏe là vô cùng quan trọng, bạn không nên chủ quan. Cùng theo dõi bài viết sau để hiểu về căn bệnh này. Dấu hiệu của bệnh thận là gì? Khi thận có vấn đề, bạn sẽ thường khó ngủ do độc tố không thể đào thải ra bên ngoài và có nguy cơ tồn đọng trong máu. Độc tố càng tăng, bạn càng khó ngủ. Nguy hiểm hơn, những người bị thận mãn tính thường bị chứng ngưng thở khi ngủ (có thể từ vài giây đến 1 phút). Sau mỗi lần ngưng thở, bạn sẽ hay có 1 tiếng khịt mũi lớn. Ngáy to cũng có thể là triệu chứng khiến bạn cần đi khám.

Đối với người có thận khỏe mạnh, hoạt động chuyển hóa Vitamin D ở trong cơ thể sẽ duy trì xương chắc khỏe và sản xuất ra EPO. Đây là hormone đóng vai trò quan trọng để sản xuất các tế bào hồng cầu. Nếu thận có vấn đề, lượng EPO sẽ ít hơn. Sự suy giảm tế bào hồng cầu dẫn đến cơ thể nhanh chóng mệt mỏi.

Da ngứa và khô cũng là dấu hiệu của việc thiếu cân bằng khoáng chất và chất dinh dưỡng dẫn đến vấn đề bệnh xương và thận. Nếu bạn thấy da khô và ngứa, hãy uống nhiều nước. Bạn chỉ nên uống thuốc khi có chỉ định của bác sĩ da liễu vì trong một số loại thuốc có thành phần có thể làm hỏng chức năng thận. Triệu chứng đau thận có nguy hiểm không? - Ảnh minh họa: Internet Nếu tồn tại chất thải trong máu, nó sẽ làm hương vị thức ăn thay đổi và khiến miệng bạn bị hôi như có mùi kim loại. Hôi miệng cũng là dấu hiệu của việc có nhiều độc tố trong máu. Ăn uống không ngon miệng và chán ăn. Nếu có hiện tượng này, bạn nên đi khám để xác nhận rõ bệnh tình.

Có mối liên hệ giữa bệnh thận và chứng khó thở, đặc biệt là khi không vận động nhiều. Có thể do 2 yếu tố: Chất lỏng dư thừa bên trong cơ thể di chuyển vào phổi khi thận hoạt động kém hoặc do thiếu máu làm mất oxy của cơ thể dẫn đến khó thở. Người bị bệnh thận hay khó thở, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet Khi thận hoạt động kém sẽ không thể loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Điều này dẫn đến hiện tượng tích natri gây sưng ở mắt cá chân, bàn tay và bàn chân. Ngoài ra, đây cũng là biểu hiện của bệnh tim, gan hay các vấn đề tĩnh mạch chân. Chính vì vậy, nếu gặp trường hợp này mà không đỡ, bạn cần đi thăm khám bác sĩ để có kế hoạch điều trị phù hợp.

Đau thận sẽ dẫn đến đau lưng (thường là phần lưng ngay dưới xương sườn hoặc bạn có thể bị đau phía trước háng hay vùng hông). Đau lưng và chân là dấu hiệu của u nang thận. Đau lưng do suy thận sẽ kèm theo cảm giác mệt mỏi, nôn mửa, nhiệt độ cơ thể cao và đi tiểu thường xuyên. Đau lưng bình thường sẽ là đau cục bộ và xảy ra đột ngột, không có sốt. Những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản hoặc dễ dàng bắt gặp lại có thể là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vấn đề liên quan đến bệnh thận.

Một số trường hợp đau lưng có khả năng mắc bệnh thận - Ảnh minh họa: Internet Biểu hiện của suy thận như thế nào? Suy thận có chữa được không? Suy thận ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Biểu hiện của suy thận Cơ thể mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, ăn kém.

Cảm thấy không khỏe.

Da xanh xao, thiếu máu, hoặc da sạm, khô.

Cân nặng bị giảm, chán ăn, không hứng thú ăn uống.

Đi tiểu nhiều hoặc ít hơn bình thường, nước tiểu có màu sậm.

Nặng mi mắt hoặc phù nề 2 chi dưới.

Nước tiểu có bọt.

Ngứa hoặc nổi ban. Và còn có những biểu hiện khác trùng với một số bệnh lý khác nên việc chẩn đoán dễ bị bỏ sót. Buồn nôn, chán ăn là dấu hiệu nhận biết suy thận, cần được đi khám để xác định rõ vấn đề - Ảnh minh họa: Internet Suy thận có chữa được không? Suy thận thường diễn ra âm thầm và chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời trong giai đoạn đầu thì việc tuân thủ phác đồ điều trị sẽ giúp kiểm soát bệnh. Tuy vậy, nếu suy thận ở giai đoạn nặng, người mắc cần tiến hành chạy thận hoặc ghép thận để duy trì sự sống. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, tỉ lệ sống sót của người bị suy thận khác nhau trong từng trường hợp do bản chất khó lường của bệnh.

Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình điều trị bệnh bao gồm: Loại suy thận.

Giai đoạn phát triển của suy thận.

Sức khoẻ tổng thể và đáp ứng điều trị. 4 giai đoạn của suy thận - Ảnh minh họa: Internet Triệu chứng đau thận là vấn đề đáng để lưu tâm bởi thận là cơ quan bài tiết quan trọng của cơ thể. Nắm được tình trạng bệnh tình hoặc triệu chứng để đi khám bác sĩ và có phác đồ điều trị hợp lý là rất cần thiết. Bạn hãy luôn chủ động bảo vệ sức khoẻ của mình trong mọi hoàn cảnh.

Triệu chứng bệnh thận ở nam giới và cách điều trị Bệnh thận gây ra các vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe và đời sống, nhất là nam giới.. Do đó, bạn cần nắm bắt được các triệu chứng bệnh thận ở nam giới và điều trị cũng như phòng tránh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-chung-dau-than-co-nguy-hiem-khong-350600.html