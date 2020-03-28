Cẩm nang sức khỏe: Mách bạn ăn gì để tốt cho thận

Sức khỏe 28/03/2020 06:40

Thận là bộ phận quan trọng giúp thanh lọc cơ thể. Vậy ăn gì để tốt cho thận? Bài viết dưới đây sẽ mách bạn các thực phẩm lành mạnh tốt cho thận.

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Thận là bộ phận nội tiết có rất nhiều chức năng quan trọng để duy trì sự sống cho cơ thể. Đây là lý do mà nhiều người thường quan tâm đến vấn đề ăn gì để tốt cho thận giúp thận luôn được mạnh khỏe. Vì thận khỏe thì cả cơ thể sẽ được mạnh khỏe. Vậy ăn gì để tốt cho thận?

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Cẩm nang sức khỏe: Mách bạn ăn gì để tốt cho thận - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao nên bổ thận

Thận là một phần của hệ tiết niệu giúp bài tiết nước tiểu. Cấu tạo của thận bao gồm: các ống niệu, mạch máu, dây thần kinh và các mao mạch kết nối chặt chẽ với nhau. Mỗi quả thận được cấu tạo từ 1,2 triệu đơn vị nephron có chức năng lọc sạch các chất độc lưu lại trong máu giúp cơ thể được mạnh khỏe. 

Bên cạnh đó thận còn có một số chức năng khác như: kiểm soát khối lượng dịch ngoại bào để cân bằng lượng nước trong cơ thể, giúp điều hòa ion và kiểm soát canxi trong máu bằng cách hòa các chất hòa tan trong máu, nồng độ PH của dịch ngoại bào và quá trình tổng hợp các tế bào máu. 

Do đó, khi thận khỏe thì các độc tố trong cơ thể sẽ được đào thải ra nhiều hơn còn nếu thận yếu thì độc tố sẽ tích tụ trong cơ thể rất nhiều và sẽ gây ra tình trạng suy thận và sỏi thận. Điều này còn ảnh hưởng đến mọi cơ quan khác như bàng quang, tuyến tiền liệt,... gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Đây chính là lý do tại sao lại phải bổ thận và nên ăn uống các thực phẩm có chứa dinh dưỡng bổ thận.

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Bổ thận để cơ thể luôn được khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Ăn gì để tốt cho thận

Ăn uống gì tốt cho thận? là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Dưới đây là những thực phẩm tốt cho thận yếu và cung cấp dinh dưỡng bổ thận.

Nhóm rau tốt cho thận

  • Bắp cải: Bắp cải chứa nhiều nước, giàu vitamin C, K, B6, acid folic và chất xơ nhưng lại chứa hàm lượng kali thấp tránh được tình trạng kết tinh sỏi trong thận, bên cạnh đó bắp cải còn chứa những hợp chất hóa học có khả năng phá vỡ các gốc tự do giúp thận lọc máu khỏe hơn và tốt hơn.
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Bắp cải giúp hỗ trợ lọc máu tốt hơn, giúp ngăn ngừa các bệnh lý về thận - Ảnh minh họa: Internet
  • Rau thơm: Trong rau thơm có chứa rất nhiều dưỡng chất như: Canxi, sắt, phốt pho, vitamin A, C, protein và các loại vitamin nhóm B, không những giúp kích thích khẩu vị, mà còn có công dụng trừ hàn giải độc, hỗ trợ chức năng thận, giúp thận đào thải các chất độc tồn đọng lại trong máu tốt hơn và giữ cho thận luôn khỏe mạnh.
  • Hành tây: Hành tây có chứa chất flavonoid, quercetin đều là các chất tự nhiên giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa sự lắng đọng của chất béo trong mạch máu, giúp cơ thể ngăn ngừa nhiều bệnh lý về thận.
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Hành tây giúp ngăn ngừa sự lắng đọng chất béo trong máu, giúp thận khỏe hơn - Ảnh minh họa: Internet
  • Măng tây: Măng tây có chứa nhiều chất xơ, các vitamin A, C, E và vitamin K tuyệt vời giúp làm sạch thận, bổ thận, hỗ trợ các chức năng thận và đẩy lùi bệnh sỏi thận.
  • Súp lơ: Súp lơ cung cấp rất nhiều chất xơ, vitamin C, folate và các hợp chất giúp cho thận trung hòa các chất độc và đào thải chúng ra ngoài tốt hơn.

Nếu bạn không biết ăn rau gì tốt cho thận thì trên đây đều là những gợi ý hoàn hảo về các nhóm rau lành mạnh cho thận của bạn.

Nhóm hạt bổ thận

  • Lạc đen: Hạt lạc đen có chứa nhiều sắc tố anthocyanins, chứa hàm lượng selen và kẽm cao hơn loại lạc thường, rất tốt cho thận và cho sức khỏe của bạn.
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Hạt lạc đen giúp bổ thận và tăng cường chức năng thận - Ảnh minh họa: Internet
  • Gạo đen: Chất xơ, vitamin B1, B2, niacin, kali, magie, kẽm và selen chứa trong hạt gạo đen rất cao, cao hơn gạo thông thường giúp bổ thận và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Ngoài ra hạt vừng đen và hạt đậu đen cũng rất tốt cho thận.

Nhóm thịt bổ thận

Dưới đây là các loại thịt giúp thận của bạn được mạnh khỏe.

  • Thịt dê: Testosterone và protein trong thịt dê có công dụng bổ thận giúp cơ thể mạnh khỏe hơn.
  • Sò điệp: Được biết đến là thực phẩm giàu protein, thịt sò điệp còn chứa nhiều photpho, magie và axit béo không bão hòa, nên ăn thường xuyên thịt sò điệp có thể làm giảm nguy cơ nhiều bệnh lý về thận.
  • Tôm: Thịt tôm cũng rất giàu protein, lipid, magie, photpho, vitamin B12 và iot. Tôm giúp cải thiện chứng thận yếu và ngăn ngừa các triệu chứng bệnh thận như: bệnh liệt dương, cơ thể mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối,...
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Thịt tôm giúp cải thiện tình trạng yếu thận, tăng cường sức khỏe cho thận - Ảnh minh họa: Internet
  • Cật lợn: Cật lợn có nhiều đạm, sắt, canxi, photpho, chất béo và các nhóm vitamin A, B1, C, PP. Cật lợn còn được sử dụng để điều chỉnh các chức năng thận và trị các triệu chứng như là: đau lưng, di tinh,... do bệnh lý về thận gây ra.

Bài viết trên đây cung cấp cho bạn thông tin về các loại thực phẩm bổ thận và giải đáp thắc mắc ăn gì để tốt cho thận, bạn có thể lựa chọn các thực phẩm trên và bổ sung thêm trong các bữa ăn hằng ngày. Chúc bạn và gia đình bạn luôn mạnh khỏe.

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