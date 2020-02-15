Những dấu hiệu suy thận ở nữ mà bạn cần nên biết

Sức khỏe 15/02/2020 10:34

Khi bạn đã mắc bệnh suy thận thì việc điều trị sẽ rất khó khăn. Do vậy, bạn nên nắm rõ những dấu hiệu suy thận ở nữ để chủ động phòng ngừa.

Suy thận được xem là một căn bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe của con người. Theo các thống kê, tỷ lệ mắc bệnh suy thận ở nữ giới nhiều hơn nam giới. Vậy bệnh suy thận là gì và dấu hiệu suy thận ở nữ là như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

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Dấu hiệu suy thận ở nữ - Ảnh minh họa: Internet

Suy thận là bệnh gì?

Thận là một bộ phận quan trọng của cơ thể, giữ chức năng lọc máu, nước thừa và thực hiện quá trình trao đổi chất để thải các độc tố, cân bằng điện giải. Khi thận bị suy yếu và không thực hiện các chức năng của mình tốt sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến cơ thể. Bệnh suy thận thường phát triển một cách âm thầm nên người bệnh rất khó phát hiện.

Những triệu chứng bệnh thận ở nữ giới

Dưới đây là những triệu chứng cũng như dấu hiệu suy thận ở nữ mà chị em cần phải lưu ý:

  • Rất sợ lạnh: Nếu bạn ngồi ở trong phòng với nhiệt độ phù hợp, thậm chí mọi người xung quanh thấy nóng nhưng bạn lại cảm thấy lạnh, hắt xì kèm với việc bạn hay bị tiêu chảy thì rất có thể bạn đã mắc bệnh thận suy.
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Nữ bị suy thận thường sợ lạnh - Ảnh minh họa: Internet
  • Tăng cân không kiểm soát được: Thực đơn của bạn vẫn bình thường và không có gì thay đổi nhưng cân nặng của bạn lại không ngừng tăng lên. Bạn thường xuyên tích cực vận động thể thao nhưng vẫn không cải thiện được tình trạng này. Theo các bác sĩ về chăm sóc sức khỏe, bệnh suy thận và chứng béo phì có liên quan với nhau. Do đó, bạn hãy chú ý theo dõi cân nặng của mình để tránh bị bệnh mà không biết.
  • Rụng tóc nhiều: Khi bạn bị suy thận, tóc của bạn sẽ mất đi độ bóng mượt và hay bị rụng. Mặc dù bạn có sử dụng dầu gội đầu tốt hay thuốc điều trị bệnh rụng tóc nhưng tình trạng vẫn không cải thiện, hãy nghĩ đến việc thận của mình có thể đã bị suy giảm chức năng.
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Rụng tóc nhiều cũng là dấu hiệu suy thận ở nữ - Ảnh minh họa: Internet
  • Tiền mãn kinh đến sớm: Khi bạn chỉ mới ngoài 30 nhưng lại xuất hiện một số biểu hiện của tiền mãn kinh như cơ thể hay ra mồ hôi trộm, chu kỳ kinh nguyệt bị chậm lại và tâm lý thay đổi thất thường, bạn nên đến bác sĩ để kiểm tra tình trạng thận của mình. Nếu thận bị suy giảm chức năng sẽ thúc đẩy quá trình lão hóa đến nhanh hơn.
  • Tiểu nhiều về đêm: Hay tiểu nhiều về ban đêm là một trong những biểu hiện của bệnh suy thận. Những người mắc bệnh về thận thường đi tiểu mỗi đêm khoảng 2 lần trở lên. Nếu tình trạng này kéo dài nữa thì rất có thể cứ 1 tiếng bạn sẽ đi tiểu 1 lần.

Nguyên nhân dẫn đến suy thận

Một số nguyên nhân chủ yếu gây suy thận ở nữ giới như:

  • Cao huyết áp: Nếu cao huyết áp không được điều trị kịp thời sẽ làm cho bệnh chuyển biến nặng hơn, các mạch máu nhỏ ở trong thận bị căng thẳng, dẫn đến hoạt động thận bị ngăn chặn, làm cho suy thận.
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Suy thận do cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet
  • Nhiễm trùng thận.
  • Do bệnh đái tháo đường gây ra.
  • Nhiễm trùng đường tiết niệu trong thần có thể làm thận bị tổn thương.
  • Do tác dụng phụ của một số thuốc hoặc nhiễm độc tố.

Chế độ ăn cho người suy thận mãn tính

Người bị suy thận mãn tính cần điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Người bị suy thận nên kiêng gì?

Các chất như kali, chất béo, chất đạm, muối,…rất có hại cho người bị suy thận mãn tính.

  • Kali: Bạn cần loại bớt những thực phẩm chứa nhiều kali có thể ảnh hưởng đến thận như xoài, chuối, bí đỏ, bánh, gan, thận của động vật,...
  • Chất béo, chất đạm, muối: Những người bị bệnh thận nên giảm các món ăn có chứa cholesterol và axit béo vì chúng có thể làm rối loạn chuyển hóa lipid, xơ vữa động mạch và xảy ra các triệu chứng liên quan đến tim mạch.
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Chế độ ăn cho người bị suy thận - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên tắc xây dựng thực đơn

  • Dùng đủ năng lượng: Hàng ngày, một người nên tiêu thụ trung bình khoảng 35 đến 40 kcal/kg. Bạn nên ăn nhiều khoai, củ giàu năng lượng và chứa ít đạm.
  • Đủ vitamin và muối khoáng: Nên dùng các thực phẩm ít đạm như bí đỏ, cần tây, su su, đu đủ, rau quả cung cấp nhiều vitamin để tăng cường các chất chống oxy hóa và sức đề kháng.
  • Cân bằng muối và nước: Bạn nên ăn nhạt ở mức 2g muối/ người. Tăng các thức ăn giàu canxi như tép, cá. Lượng nước để ăn và uống nên bằng với lượng nước tiểu thải ra ngày hôm trước để tránh bị mất nước.
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Uống nước với lượng phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thắc mắc rằng suy thận có ăn được sữa chua không?  Sữa chua rất tốt cho sức khỏe của con người chỉ trong trường hợp đó là những người có sức khỏe bình thường. Còn với những người bị bệnh suy thận thì bạn nên hạn chế ăn sữa chua lại vì nồng độ axit và hàm lượng đường trong nó khá cao. Mỗi ngày chỉ nên ăn một hũ là được.

Với những thông tin trên, hy vọng bạn đã biết được dấu hiệu suy thận ở nữ là gì và chế độ ăn uống khi bị suy thận như thế nào thì tốt cho sức khỏe. Hãy theo dõi Website của chúng tôi để đón đọc những bài viết bổ ích tiếp theo. 

Những dấu hiệu bệnh suy thận bạn cần biết và cách phòng tránh hiệu quả 

Những dấu hiệu bệnh suy thận bạn cần biết và cách phòng tránh hiệu quả 

Việc nhận biết các dấu hiệu bệnh suy thận giúp bạn biết mình đã mắc bệnh hay chưa, từ đó tìm ra những phương pháp điều trị phù hợp, không để bệnh quá nặng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

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