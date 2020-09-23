Sả là loài cây quen thuộc trong đời sống, được sử dụng để làm gia vị hoặc chế biến thức uống giảm cân. Dưới đây là cách làm nước sả uống giảm cân tại nhà.

Cách làm nước sả uống giảm cân cấp tốc tại nhà - Ảnh minh họa: Internet Uống nước sả có giảm cân không? Sả là loài cây gia vị vô cùng quen thuộc trong mỗi căn bếp đồng thời là vị thuốc phổ biến trong các bài thuốc Đông y. Sả có đặc điểm nổi bật là tính ấm, giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy và tiêu hao năng lượng. Điều này giúp lượng mỡ thừa tích tụ trong cơ thể tiêu biến dần. Bên cạnh tính ấm, các tinh chất trong sả còn giúp tăng cường các hoạt động đào thải và bài tiết độc tố ra khỏi cơ thể, hạn chế hấp thụ chất béo vào đường ruột. Khi áp dụng cách giảm cân bằng sả, bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn nhờ số cân mất đi đồng thời tinh thần vô cùng sản khoải, được thư giãn bởi lượng tinh dầu có trong sả. Chính vì vậy, đây được xem là biện pháp giảm cân hoàn hảo cho người bận rộn.

Sả có tính ấm, giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy và tiêu hao năng lượng - Ảnh minh họa: Internet Cách làm nước sả uống giảm cân tại nhà với sả và gừng Nước sả gừng giảm cân là loại thức uống phổ biến nhất được nhiều chị em áp dụng khi chế biến nước giảm cân từ sả. Loại thức uống này có mùi thơm đặc trưng của cả gừng và sả, cùng với đó là vị ngọt thanh của đường phèn hấp dẫn. Cùng tham khảo ngay cách làm nước sả giảm cân ngay dưới đây: Nguyên liệu làm nước uống giảm cân từ sả và gừng Sả: 4 cây.

Gừng: 150gr.

Chanh: 1 quả.

Đường phèn: 50gr.

Nước lọc: 2 lít. Cách làm nước giảm cân với sả và gừng - Ảnh minh họa: Internet Cách nấu nước sả uống giảm cân Rửa sạch sả và gừng. Sau đó thái gừng thành từng lát mỏng, đập dập sả và cắt thành các khúc ngắn.

Cho gừng, sả cùng đường phèn vào nồi, thêm 2 lít nước lọc rồi đun sôi trong khoảng 5 phút.

Chờ nước sả nguội rồi lọc bỏ bã, thêm chút nước cốt chanh vào rồi dùng trực tiếp. Cách nấu nước sả chanh mật ong giảm cân Bên cạnh nước sả gừng thì nước sả chanh mật ong cũng là thức uống giảm cân đem lại hiệu quả cao được nhiều người áp dụng. Bạn có thể luân phiên thay đổi 2 loại nước uống giảm cân này một cách linh hoạt để thay đổi khẩu vị. Dưới đây là cách làm nước chanh sả mật ong giảm cân: Nước sả chanh mật ong giảm cân - Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu cần chuẩn bị Sả: 1 cây.

Chanh: 2 quả.

Mật ong: 1 thìa.

Nước lọc: 500ml. Cách làm Sả rửa sạch rồi đập dập, cắt khúc ngắn.

Cho sả vào nồi, thêm 500ml nước rồi đun sôi trong khoảng 10 phút.

Chờ nước sả nguội bớt thì lọc bỏ bã, cho nước cốt chanh vào lúc nước sả còn hơi ấm, thêm chút mật ong rồi khuấy đều lên và uống. >>> Xem thêm: - Cách giảm cân bằng dầu dừa hiệu quả bất ngờ - Cách làm bơ đậu phộng giảm cân đơn giản tại nhà Cách uống nước sả giảm cân Để nước sả phát huy hiệu quả giảm cân tối đa, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: Cách uống nước sả giảm cân - Ảnh minh họa: Internet Uống nước sả trước bữa ăn sáng hoặc sau bữa ăn khoảng 30 phút đều có tác dụng giảm cân. Tinh chất trong sả kết hợp với các thành phần khác như gừng, mật ong, chanh sẽ hỗ trợ cơ thể chuyển hóa năng lượng nhanh hơn, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả và giảm lượng calo hấp thụ. Bên cạnh đó, việc uống nước sả giảm cân sau bữa ăn sẽ có tác dụng tương tự như một loại nước detox có tác dụng thanh lọc cơ thể.

Tùy theo sở thích của mình, bạn có thể chọn uống nước sả ấm hoặc lạnh, tính ấm của sả luôn giống nhau. Nếu muốn thức uống trở nên thơm ngon hơn, bạn có thể thêm vào đó vài lá bạc há.

Không nên uống nước sả thay thế cho nước lọc hoàn toàn. Bạn vẫn cần uống đủ lượng nước mà cơ thể cần mỗi ngày. Không thay thế hoàn toàn nước lọc bằng nước sả - Ảnh minh họa: Internet Nếu có tiền sử hoặc đang bị bệnh dạ dày, huyết áp thì bạn không nên uống nước sả giảm cân.

Do có tính ấm nên việc uống nhiều sả sẽ khiến cơ thể bạn bị nóng.

Những người đang dùng thuốc tiểu đường hoặc chữa cao huyết áp tuyệt đối không nên uống nước sả bởi chúng có thể làm giảm hoặc mất tác dụng của thuốc. Uống nước sả giảm cân là biện pháp giúp bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Tùy theo cơ địa và chế độ ăn uống, tập luyện, số cân bạn có thể giảm lên đến 3-4kg trong 1 tháng khi dùng nước sả. Do đó, bạn hãy lưu lại cách làm nước sả uống giảm cân trên đây để áp dụng thường xuyên!

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