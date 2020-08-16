Bơ đậu phộng là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và nguồn năng lượng tuyệt vời cho cơ thể. Do đó, những người đang muốn giảm cân được khuyến cáo rằng không nên ăn bơ đậu phộng. Thế nhưng theo nghiên cứu mới đây nhất, các chuyên gia cho rằng ăn bơ đậu phộng mỗi ngày sẽ tăng hiệu quả quả giảm cân. Tại sao lại như vậy? Trong bài viết sau, Phunugiadinh sẽ giúp bạn tìm hiểu về công dụng giảm cân của bơ đậu phộng cũng như cách làm bơ đậu phộng giảm cân đơn giản tại nhà.

Theo nhiều nghiên cứu, bơ đậu phộng là thực phẩm chứa nhiều chất béo thực vật và nguồn protein cần thiết cho cơ thể. Do đó, khi dùng bơ đậu phộng để giảm cân, cơ thể bạn sẽ không phải lo thiếu hụt năng lượng do chế độ kiêng khem hà khắc bởi loại bơ này cung cấp một lượng calo cực kỳ lành mạnh.

Khi nhắc đến bơ, đa phần chúng ta sẽ nghĩ ngay đến nguồn thực phẩm nhiều chất béo, có khả năng khiến cơ thể tăng cân nhanh chóng. Tuy nhiên, không phải mọi loại bơ đều như vậy, điển hình là bơ đậu phộng.

Đậu phộng bao nhiêu calo? Trong 100g đậu phộng sống có chứa 567 calo, lượng calo này tương đối cao nhưng lại là calo tốt, dễ dàng bị đốt cháy. Bên cạnh đó, hàm lượng protein và rất nhiều chất dinh dưỡng khác có trong bơ đậu phộng khiến cơ thể mất khá nhiều thời gian để tiêu hóa hết. Chính vì vậy, bạn sẽ không bị hành hạ bởi cảm giác đói, thèm ăn.

Vì sao bơ đậu phộng lại có tác dụng giảm cân? - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng đã chứng minh được rằng trong quá trình giảm cân, chỉ cần dùng ½ thìa bơ đậu phộng cùng 1 chén cháo yến mạch trong quá trình giảm cân sẽ giúp bạn có đủ năng lượng để làm việc cho tới trưa mà không cần ăn thêm bất cứ đồ ăn vặt nào khác.

Cách làm bơ đậu phộng giảm cân

Tác dụng giảm cân của bơ đậu phộng không còn gì đáng bàn cãi nữa. Thế nhưng, các loại bơ đậu phộng được bày bán tràn lan trên thị trường sẽ không đảm bảo 100% tác dụng giảm cân cho bạn bởi chúng chứa nhiều chất phụ gia, bảo quả. Để yên tâm và chắc chắn hơn, bạn hãy tự làm bơ đậu phộng giảm cân tại nhà bằng công thức sau:

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 400gr đậu phộng, muối, đường trắng và dầu oliu.

Cách làm:

+ Chọn đậu phộng loại chất lượng cao rồi rang vừa chín tới để đảm bảo lượng dầu trong đậu phộng không bị mất đi. Sau đó, vò nhẹ để loại bỏ lớp vỏ bên ngoài.

Chọn đậu phộng loại ngon để làm bơ - Ảnh minh họa: Internet

+ Cho đậu phộng vừa lọc vỏ vào máy xay và xay nhuyễn cho đến khi thấy đậu phộng ra dầu. Tiếp theo, cho muối, đường và dầu oliu vào cùng đậu phộng và xay tiếp. Làm cho đến khi thu được hỗn hợp sánh mịn, nhuyễn thì dừng lại.

Cho đậu phộng vừa lọc vỏ vào máy xay và xay nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

+ Lấy bơ đậu phộng ra rồi cho vào hũ thủy tinh rồi bảo quản trong tủ lạnh.

Với cách làm đơn giản trên, bạn sẽ có món bơ đậu phộng giảm cân chất lượng, hợp vệ sinh và sử dụng bất cứ lúc nào bạn muốn.

Cách ăn bơ đậu phộng giảm cân

Để bơ đậu phộng giảm cân phát huy hiệu quả, bạn cần kết hợp chúng với những loại thực phẩm ít calo để cân bằng dinh dưỡng. Dưới đây là một số cách ăn bơ đậu phộng giảm cân mà bạn có thể tham khảo:

Sinh tố bơ đậu phộng + chuối

Bạn có thể ăn món này vào bữa sáng. Cách làm: Lấy 2 thìa bơ đậu phộng, 1 quả chuối chín, sữa tươi không đường, ½ hộp sữa chua, đá xay cho vào máy xay rồi xay nhuyễn là có thể dùng ngay. Với cách này, bạn đã có một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và chẳng cần thêm bất kỳ thực phẩm nào khác.

Sinh tố bơ đậu phộng + chuối giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Bánh mì bơ đậu phộng

Nhiều người sẽ phân vân vì bánh mì sẽ gây tăng cân do nhiều tinh bột. Tuy nhiên, nếu dùng bơ đậu phộng kèm với bánh mì đen hoặc bánh mì sandwich thì dinh dưỡng sẽ được cân bằng và không gây béo.

Bánh mì bơ đậu phộng giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Salad đậu phộng

Nếu bạn muốn ăn bơ đậu phồng kèm với hoa quả, salad là một gợi ý hay ho dành cho bạn. Hãy chọn một vài loại rau xanh cùng trái cây tươi rồi cắt thành miếng vừa ăn, xếp gọn vào tô rồi thêm chút nước cốt chanh đều lên bề mặt, cho gia vị vào vừa ăn, thêm 1 thìa bơ đậu phộng rồi trộn đều lên và thưởng thức thôi.

Qua bài viết, chắc hẳn bạn đã biết cách làm bơ đậu phộng giảm cân tại nhà? Bơ đậu phộng giàu dinh dưỡng đồng thời chứa các chất béo bão hòa đơn có lợi cho sức khỏe. Việc thường xuyên sử dụng bơ đậu phộng còn giúp bạn phòng ngừa các bệnh về tim mạch.