Uống chè vằng giảm cân có hiệu quả không?

Uống chè vằng giảm cân là phương pháp dân gian mà nhiều chị em áp dụng và thành công. Lá chè vằng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp thanh lọc cơ thể và giải độc rất tốt. Do đó, nó được sử dụng làm nguyên liệu giảm cân cho các chị em, nhất là phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên, cách nấu và uống chè vằng để đạt hiệu quả giảm cân như thế nào thì không phải ai cũng nắm rõ.

Uống chè vằng có giảm cân không? Đó là một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Mặc dù không phải là một nguyên liệu dùng để chế biến các món ăn nhưng chè vằng lại được sử dụng phổ biến trong việc giảm cân tự nhiên và làm đẹp da. Nguyên nhân là do trong chè vằng có chứa nhiều hoạt chất quý hiếm như flavonoid, terpenoid, glycosid đắng, nhựa và alkaloid,… có khả năng kháng viêm, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Chè vằng là một loài cây dại, mọc thành cụm, phát triển chủ yếu ở vùng khí hậu nhiệt đới, tập trung nhiều nhất ở vùng miền núi phía Bắc của Việt Nam.

Chè vằng có chứa nhiều hoạt chất giúp giảm cân, đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, hoạt chất flavonoid và terpenoid có tác dụng giảm béo, khi bổ sung trực tiếp vào trong cơ thể chị em vừa sinh mổ sẽ giúp kháng khuẩn, làm lành vết thương, giảm sẹo và thúc đẩy tuyến sữa phát triển. Đặc biệt, chất Glycosid đắng giúp tăng cảm giác ngon miệng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, từ đó giảm thiểu quá trình tích tụ mỡ thừa.

Do đó, uống nước chè vằng giúp giảm lượng calo, giảm mỡ thừa tích tụ, nếu kết hợp cùng chế độ ăn kiêng và tập luyện đều đặn. Ngoài ra, các thành phần trong lá chè vằng còn mang đến công dụng khác tuyệt vời cho sức khỏe như chữa mụn nhọt, sâu răng, vết muỗi cắn, kinh nguyệt không đều, giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn, trẻ hóa làn da.

Cách nấu chè vằng giảm cân

Nhờ những công dụng tuyệt vời nói trên của chè vằng, nhiều người đã hái và tinh chế chè vằng. Đồng thời tạo nên những cách nấu chè vằng ngon miệng và mang đến hiệu quả giảm cân cực tốt.

Cách pha nước chè vằng giảm cân

Cách pha nước chè vằng giảm cân đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp này khá đơn giản nên được nhiều người áp dụng. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị 100gr chè vằng khô hoặc 1 nắm lá chè vằng tươi.

Bước 2: Với chè vằng tươi, ngâm qua nước muối loãng khoảng 5 phút rồi rửa sạch, có thể dùng cả phần thân. Với chè vằng khô, hãy chần qua nước nóng để làm sạch bụi.

Bước 3: Đun sôi khoảng 500ml nước rồi cho chè vằng vào, đun sôi và giảm nhỏ lửa khoảng 5 phút rồi tắt bếp.

Bước 4: Cho ra cốc nhỏ, chờ ấm rồi thưởng thức.

Cách nấu cao chè vằng

Cao chè vằng mang lại hiệu quả cao hơn so với pha chè vằng thông thường - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng cao chè vằng mang lại hiệu quả gấp nhiều lần so với cách pha chè vằng thông thường. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị khoảng 2 đến 5kg lá chè vằng tươi rồi rửa thật sạch.

Bước 2: Cho lá chè vằng vào một chiếc nồi lớn, đổ thêm một ít nước vào rồi đun thật kỹ cho đến khi nước cạn và bắt đầu cô đặc lại.

Bước 3: Đổ nước chè vằng đặc thu được vào một nồi bé và bật lửa thật nhỏ, đun tiếp để tạo cao.

Bước 4: Đổ cao chè vằng ra khay, để nguội rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách uống chè vằng giảm cân

Uống chè vằng đúng liều lượng và thời gian để có hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã chế biến xong chè vằng, bạn có thể uống với liều lượng và tần suất hợp lý để hiệu quả giảm cân, tiêu mỡ phát huy hiệu quả cao nhất.

Liều lượng

Mỗi ngày, bạn chỉ nên uống nhiều nhất là 500ml nước chè vằng chứ không nên quá nhiều, đồng thời chia nhỏ thành 3-4 cốc chứ đừng uống liên tục một lúc.

Thời gian sử dụng

Thời gian tốt nhất để uống chè vằng giảm cân là vào buổi sáng khi vừa mới ngủ dậy và khoảng 30 phút trước bữa trưa và tối.

Lưu ý: Không uống chè vằng khi đói và lúc đêm khuya, tránh các tác dụng phụ có thể xảy ra như hại thận, đau dạ dày,...

Chè vằng có giảm cân cho người bình thường?

Nhiều nghiên cứu cho thấy chè vằng mang lại hiệu quả giảm béo rất tốt và an toàn nhưng không phải ai cũng dùng được. Đối tượng thích hợp là phụ nữ sau sinh và những người thừa cân, béo phì. Bên cạnh đó, chè vằng còn có tác dụng tiêu mỡ, lợi sữa nên cực kỳ tốt cho mẹ bỉm sữa đang chăm con bú.

Chè vằng giảm cân thích hợp cho phụ nữ sau sinh và người thừa cân - Ảnh minh họa: Internet

Chè vằng được chứng minh là chống chỉ định với những trường hợp: người huyết áp thấp, phụ nữ mang thai và trẻ em. Nguyên nhân là do trong chè vằng có chứa hợp chất Alkaloid làm hạ đường huyết, rối loạn hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ đồng thời tăng nguy cơ sinh non hoặc sẩy thai.

Uống chè vằng bao lâu thì giảm cân?

Tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người mà thời gian phát huy hiệu quả giảm cân của chè vằng cũng khác nhau. Một số trường hợp áp dụng đúng cách nấu và uống chè vằng đã giảm được 3-5kg mỡ thừa. Tuy nhiên, cũng có trường hợp dù đã áp dụng đúng cách nhưng cơ địa khó hấp thụ, không tuân thủ chế độ tập luyện và ăn uống nên không có tác dụng, thậm chí còn tăng cân.

Trên đây là những thông tin giúp bạn biết được uống chè vằng giảm cân có thực sự hiệu quả hay không. Cũng như cách nấu, cách uống và những lưu ý trong việc dùng chè vằng giảm cân. Mong rằng, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn nhờ chè vằng.