Uống rau má có giảm cân không? Những điều cần biết khi dùng rau má giảm cân

Vậy sự thật rau má có tác dụng gì đối với vóc dáng là gì? Và sử dụng loại thức uống này sao cho đúng cách là những thông tin quan trọng mà mọi người cần nắm rõ.

Uống rau má có giảm cân không ? Rau má được xem là một loại thức uống rẻ tiền nhưng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe . Nhiều chị em phụ nữ còn truyền tai nhau bí quyết giảm cân bằng rau má cực kỳ hiệu quả.

Bên cạnh đó, rau má còn có mặt trong bữa ăn của gia đình dùng nấu canh hoặc luộc. Hiện nay rau má còn được chiết xuất hoặc sấy khô thành bột dùng để đắp mặt và pha nước uống.

Rau má là loại rau mọc dại, được trồng phổ biến ở Việt Nam. Đây là loại rau quen thuộc, được biến đến là thức uống giải khát giá rẻ nhưng mát lành.

Để tìm hiểu về vấn đề uống rau má có giảm cân không, chúng ta cùng tìm hiểu xem tác dụng của rau má đối với sức khoẻ như thế nào.

Giảm căng thẳng

Thành phần của rau má có chứa hoạt chất Bracoside B và triterpenoid giúp tăng cường khả năng chuyển hoá, từ đó có tác dụng lên chức năng của hệ thần kinh trung ương, cải thiện não bộ, tăng sự tập trung.

Không những vậy, uống rau má còn là cách để giảm tình trạng lo âu, căng thẳng thường xuyên xuất hiện đối với chị em làm việc mệt mỏi, áp lực.

Thanh nhiệt đẹp da

Theo đông y, rau má có tính hàn, giúp nhanh nhiệt cơ thể, làm mát gan từ đó có thể cải thiện tình trạng ngứa da, nổi mẩn và mụn. Bên cạnh đó uống nước rau má còn giúp cung cấp độ ẩm giúp da mịn mướt, giảm tốc độ lão hoá.

Rau má giúp làm đẹp da, cải thiện lão hoá

Saponin giúp tái tạo cái mô nhanh chóng, giúp các vết thương nhẹ mau lành, chống viêm nhiễm và lên da non.

Chính vì thế, trong làm đẹp nhiều chị em không chỉ dùng rau má với mục đích giúp thân hình thon gọn mà còn sử dụng như liệu pháp làm đẹp da tự nhiên.

Tốt cho hệ tim mạch

Sử dụng rau má thường xuyên còn giúp giảm lượng cholesterol trong máu xuống thấp một cách đáng kể, từ đó ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch.

Không những vậy, nhờ vào hợp chất Bracoside A sẽ có tác dụng đồng thời làm giãn nở vi mạch khiến máu lưu thông dễ dàng, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, làm giảm triệu chứng đau tim và thải các độc tố ra khỏi cơ thể.

Uống rau má có giảm cân không?

Uống nước rau má có giảm cân được không? Thật ra từ xa xưa ông bà ta đã biết được tác dụng tuyệt vời rau má để cải thiện được sức khỏe và vóc dáng.

Nhờ vào việc thường xuyên uống rau má sẽ giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc gan, giảm cholesterol xấu từ đó cũng cải thiện được tình trạng tích tụ mỡ thừa, giúp cơ giảm cân hiệu quả.

Uống rau má có giảm cân được không?

Nói rõ hơn về vấn đề uống rau má có giảm cân, nhưng cụ thể là gì? Trong rau má có chứa vitamin B, C, K đây đều là những vitamin có lợi cho cơ thể giúp làm giảm tình trạng áp lực căng thẳng và đặc biệt giúp ức chế được cảm giác thèm ăn là nguyên nhân chính gây tăng cân khó kiểm soát.

Việc cơ thể tích tụ quá nhiều mỡ thừa dẫn đến thừa cân, nhưng nhờ vào sử dụng nước rau má hằng ngày giúp cơ thể dùng lượng mỡ thừa đó để tạo thành năng lượng cho các hoạt động sống, từ đó giúp cơ thể thon gọn hơn hẳn.

Nhiều người không có thời gian để mua rau má về pha chế thành nước sử dụng, nên thường chọn cách mua những loại rau má khô đóng hộp thành bột thay thế rau má tươi, nhưng lại lo ngại về vấn đề uống nước rau má khô có giảm cân không?

Rau má khô dùng pha trà cũng đem lại hiệu quả cao trong việc làm đẹp

Rau má khô cũng có tác dụng tương đương như rau má tươi, có tính tiện lợi hơn có thể dùng để pha như trà hoặc dùng bột rau má pha nước uống hằng ngày. Bên cạnh đó bạn còn có thể dùng bột rau má để đắp mặt để vừa cải thiện vóc dáng vừa đẹp da.

Cách sử dụng rau má giảm cân

Uống rau má giúp giảm cân nhờ vào những cách pha chế đơn giản như sau:

Nước ép rau má

Cần sử dụng 30 – 40gr rau má đem rửa sạch, bỏ vào cối xay sinh tố say nhuyễn rồi lọc lại để lấy phần nước để dùng. Nếu thích bạn pha thêm một ít đường, nhưng cần hạn chế vì quá ngọt sẽ không tốt cho quá trình giảm cân.

Bạn cũng có thể xay lượng rau má nhiều hơn để lấy nước sau đó cất trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Khi uống có thể kết hợp thêm một ít đậu xanh để tăng thêm hương vị.

Trà rau má

Cách thực hiện trà rau má giảm cân rất đơn giản, có thể sử dụng rau má tươi hoặc rau má khô đều được. Bạn chỉ cần lấy một nắm rau má bỏ vào ấm trà, thêm nước sôi rồi ủ khoảng 5 phút là có thể sử dụng.

Sử dụng trà rau má giúp giảm cân hiệu quả

Thêm một cách khác bạn nấu khoảng 300ml nước sôi, sau đó cho rau má tươi hoặc khô khoảng 1 nắm nhỏ vào nấu khoảng 1 phút rồi tắt bếp. Đổ nước rau má ra ly rồi cho thêm 1 muỗng mật ong là có thể thưởng thức.

Bột rau má pha nước

Nếu bạn không có thời gian thì sử dụng bột rau má nguyên chất cũng rất tiện lợi.

Mỗi lần sử dụng bạn chỉ cần lấy 5gr bột rau má hòa tan cùng với 25ml nước. Đợi khi rau má tan hết có thể thêm một ít đường hoặc mật ong vào uống tuỳ khẩu vị.

Cần lưu ý gì khi sử dụng rau má giảm cân

Uống rau má có giảm cân không? Thực ra rau má rất tốt cho việc làm đẹp, cải thiện vóc dáng nhưng khi sử dụng rau má cũng cần lưu ý một số vấn đề như sau:

- Không quá lạm dụng rau má trong việc giảm cân, mỗi ngày chỉ sử dụng khoảng 30 – 40gr rau má là đủ.

- Không thay thế hoàn toàn nước lọc bằng nước rau má. Ngoài việc dùng rau má giảm cân cần chú ý chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý mới có hiệu quả.

- Việc sử dụng rau má để giảm cân sẽ không có kết quả ngay lập tức, bạn cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài ít nhất 20 ngày trở lên mới thấy cải thiện.

Uống rau má để giảm cân nên lưu ý một số vấn để giúp bảo vệ sức khoẻ

- Không uống rau má liên tục, sau 1 tháng uống rau má bạn nên ngừng khoảng 14 ngày mới sử dụng lại.

- Khi sử dụng rau má hạn chế việc lập tức ra nắng vì trong rau má có thành phần phản ứng với nắng mặt trời có thể gây ra tình trạng ngất xỉu, bất tỉnh.

- Nên sơ chế rau má kỹ để đảm bảo an toàn, nếu mua nước ép rau má tại các cửa hàng cũng cần chọn những nơi uy tín đảm bảo an toàn và đúng rau má nguyên chất.

Không phải ai cũng sử dụng được rau má để giảm cân, vì rau má sẽ gây ra tác dụng phụ với một số trường hợp như:

- Khi đang sử dụng một số loại thuốc để điều trị bệnh không nên uống nước rau má có thể gây ra tình trạng giã thuốc gây hại cho sức khỏe.

- Bệnh nhân mắc một số bệnh lý như bệnh gan, tiểu đường không nên sử dụng rau má. Nên tham khảo nhờ sự tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng.

- Người gặp vấn đề tiêu hoá, yếu bụng chỉ nên sử dụng rau má với lượng hợp lý vì có thể khiến tình trạng rối loạn tiêu hoá tệ hơn.

- Việc sử dụng rau má trong thời gian dài có thể làm giảm khả năng thụ thai, khi mang thai dễ gây sảy thai nên cần lưu ý khi sử dụng.

Uống rau má có giảm cân không? Chắc hẳn mọi người cũng tìm ra được đáp án về tác dụng của rau má trong việc làm đẹp vóc dáng.

Sử dụng rau má không chỉ giúp giảm cân mà còn đem lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Tuy nhiên cần lưu ý sử dụng rau má đúng cách để đạt được hiệu quả cao.