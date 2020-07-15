Đeo đai nịt bụng có tốt không? Nịt bụng thế nào là hiệu quả?

Nhưng nhiều người lại lo lắng về vấn đề đeo đai nịt bụng có tốt không ? Liệu có tác dụng phụ hay không? Cách đeo như thế nào là an toàn? Thông qua bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về đai nịt bụng nhé!

Không ít lời truyền tai nhau về tác dụng “thần kỳ” của đai nịt bụng giúp eo thon săn chắc khiến nhiều chị em hết sức quan tâm về cách làm đẹp này.

Đai nịt bụng có nhiều loại, nhưng nhìn chung đều hướng đến mục đích thon gọn cơ thể. Vậy đeo đai nịt bụng có tốt không ?

Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, chúng ta dễ dàng tiếp cận với xu hướng làm đẹp hơn bao giờ hết, trong đó một phương pháp làm đẹp rất được ưa chuộng đó là đai nịt bụng.

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu về tác dụng của đai nịt bụng đối với việc làm đẹp là như thế nào.

Giúp eo thon gọn hơn

Đối với những chị em làm việc văn phòng ít vận động sẽ dễ gặp tình trạng tích tụ mỡ bụng. Bên cạnh đó phụ nữ sau khi sinh con không thể tránh khỏi thân hình không còn thon gọn như trước nữa.

Nhờ vào việc đeo đai nịt bụng sẽ giúp định hình vùng eo một cách cố định. Tác dụng của đai nịt sẽ khiến phần xương sườn bị ép lại, hạn chế việc tích tụ mỡ thừa từ đó giúp vòng 2 trở nên thon gọn hơn.

Giúp thân hình trông quyến rũ hơn

Nhiều người không chỉ dùng đai nịt bụng chỉ với mục đích là giảm mỡ bụng, mà còn xem đây là cách định hình vóc dáng, từ đó giúp cơ thể trong thon gọn và nổi bật đường cong chữ S.

Bên cạnh đó còn có ý kiến cho rằng đai nịt bụng còn khiến nâng cơ vòng 1 trông săn chắc hơn, cũng nhờ vậy mà vòng 3 trông quyến rũ hơn bao giờ hết.

Đeo đai nịt bụng giúp thân hình của chị em thêm quyến rũ

Hiện nay có một xu hướng rất được chị em ưa chuộng và cả người nổi tiếng cũng hết mực “lăng xê” đó chính là diện váy kết hợp với Latex xem như một phụ kiện đi kèm để làm nổi bật trang phục và tạo hình vóc dáng.

Định hình cột sống

Có thể bạn chưa biết, đó chính là đai nịt bụng ngoài giúp thon gọn vòng 2 còn là cách định hình cột sống không bị cong, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về cột sống.

Đặc biệt có tác dụng với những người thường có dáng dáng ngồi khom lưng gây áp lực lên cột sống hoặc dáng lưng lúc đi chưa chuẩn.

Tác hại của đai nịt bụng

Bên cạnh những lợi ích được hội chị em đã trải nghiệm chia sẻ bí quyết làm đẹp thì vẫn có những tác hại của đai nịt bụng mà nhiều người không ngờ tới.

Nói về tác hại của đai nịt bụng, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng điển hình nhất là do người dùng sai cách.

Đai nịt bụng cũng tiềm ẩn những tác hại đối với sức khoẻ

Ai cũng muốn thân hình của mình trở nên nhỏ gọn quyến rũ và nhanh chóng đạt được kết quả. Chính vì sự nôn nóng, nhiều người đã lạm dụng đai nịt bụng quá mức cho phép dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng như sau:

Việc nịt bụng quá chặt, chọn size quá nhỏ so với kích thước của vòng bụng khiến nhiều người có cảm giác khó thở, tức ngực, máu lưu thông kém gây ra nhiều tác hại đến hoạt động sống của cơ thể.

Đeo nịt bụng liên tục trong thời gian dài cũng là một sai lầm mà nhiều người mắc phải. Cũng giống như việc đeo nịt bụng quá chặt, sẽ dẫn đến việc khó khăn khi hô hấp, cảm thấy mệt mỏi, tức bụng...

Khi đeo nịt bụng trong lúc ăn uống, có nhiều trường hợp người sử dụng gặp vấn đề về tiêu hoá như ợ chua, trào ngược dạ dày, thực quản do áp lực từ nịt bụng đè ép lên dạ dày quá lớn, làm cơ quan tiêu hoá hoạt động kém hiệu quả.

Đeo đai nịt bụng sai cách sẽ dễ dẫn đến khó thở, buồn nôn

Một số vấn đề khác có thể xảy ra khi sử dụng nịt bụng như vùng bụng bị hầm bí, gây thâm sạm, nóng ngứa và nổi mụn nhọt thậm chí tệ hơn là gây ra lở loét.

Đối với chị em mới sinh mổ đã lập tức sử dụng nịt bụng với mong muốn nhanh chóng lấy lại vóc dáng sẽ ảnh hưởng đến vết thương, cản trở tuần hoàn máu lưu thông hiệu quả, làm kéo dài thời gian hồi phục của cơ thể.

Như vậy sẽ không giảm được mỡ mà còn gây ra tác động xấu đối với sức khỏe.

Có nên sử dụng nịt bụng hay không?

Mọi người có thể sử dụng nịt bụng xem đây là phương pháp làm đẹp của mình. Tuy nhiên cần quan tâm về vấn đề đeo đai nịt bụng đúng cách để bảo đảm sức khỏe.

Đối với người mới bắt đầu sử dụng nịt bụng, những ngày đầu tiên có thể test trước bằng cách chỉ đeo khoảng 30 phút – 1 tiếng, những ngày tiếp theo khi đã quen mới tăng dần thời gian dùng lên.

Sử dụng nịt bụng như thế nào là đúng cách?

Không đeo đai nịt bụng liên tục cả ngày, nhất là trong lúc ăn, mỗi ngày chỉ nên đeo nịt bụng vài giờ tốt nhất là từ 4 – 6 giờ mỗi ngày, và thời gian nên dãn cách để tránh gây áp lực quá lớn lên thành bụng.

Việc sử dụng đai nịt bụng sẽ tuỳ vào cơ địa và cách dùng, kết hợp cùng nhiều phương pháp khác như ăn uống, vận động sẽ cho ra kết quả khác nhau.

Chính vì vậy mọi người không nên nôn nóng dẫn đến phụ thuộc và sử dụng sai cách. Thời gian dùng phải kéo dài ít nhất từ 3 – 6 tháng mới có cải thiện.

Khi đeo đai nịt bụng cần lưu ý không nên đeo quá chặt. Khi có cảm giác khó thở chính là dấu hiệu của việc bạn đeo đai sai cách.

Lúc này bạn nên lập tức tháo nịt bụng ra khỏi cơ thể và hít thở sâu để cơ thể nhanh chóng hồi phục.

Đeo đai nịt bụng có tốt không? Đối với những người bị táo bón, đang mang thai hoặc mắc bệnh trào ngược dạ dày tuyệt đối không nên sử dụng đai nịt bụng sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Theo ý kiến của nhiều huấn luyện viên thể hình cho biết, việc đeo đai nịt bụng có khả năng khiến vòng eo nhỏ hơn được vài centimet.

Tuy nhiên việc đeo đai nịt bụng không thể khiến vòng 2 săn chắc, nên mọi người cần lưu ý hiểu rõ về tác dụng của đai nịt bụng.

Để làm tăng hiệu quả của đai nịt bụng, chị em thường xuyên massage vùng bụng, hoặc kết hợp phương pháp chườm nóng, có thể tham khảo thêm việc thoa rượu nghệ gừng cùng đai nịt bụng.

Không nên quá tin tưởng và lạm dụng việc sử dụng đai nịt bụng. Cần nhớ một điều để có một thân hình đẹp cần sự phối hợp nhịp nhàng cả về chế độ dinh dưỡng, giờ giấc sinh hoạt và tăng cường luyện tập thể thao thường xuyên.

Nên kết hợp cả chế độ ăn uống và luyện tập khi đeo đai nịt bụng để tăng hiệu quả

Đối với phụ nữ khi sinh còn bằng phương pháp sinh thường nên sử dụng nịt bụng sau một tháng sau sinh, trường hợp sinh mổ thời gian phải ít nhất là 2 tháng mới có thể sử dụng.

Khi tập thể thao kết hợp việc dùng gen nịt bụng, nếu bạn có cảm giác khó thở, tim đập nhanh thì không nên sử dụng.

Với những trường hợp còn lại, khi vận động với cường độ cao và liên tục cơ thể cần một lượng lớn oxy để cung cấp cho các hoạt động sống, vì thế bạn cần chọn loại nịt bụng phù hợp và sử dụng đúng cách, không nên siết quá chặt.

Sau khi tập luyện thể thao cơ thể sẽ tiết ra nhiều mồ hôi, thấm vào cả trong đai nịt bụng, cho nên bạn cần thường xuyên giặt sạch đai nịt bụng.

Kể cả khi sử dụng nịt bụng trong thời gian dài cũng cần vệ sinh đai nịt bụng để tránh việc da bị dị ứng, nổi mẩn ngứa.

Như vậy đeo đai nịt bụng có tốt không? Chắc hẳn mọi người đã có đáp án riêng cho mình rồi.

Nịt bụng sẽ đem lại hiệu quả nếu đeo đúng cách và kết hợp cả việc tập thể dục, ngược lại nếu lạm dụng không chỉ không làm thon gọn bụng mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ, cho nên chị em cần cân nhắc trong việc sử dụng nịt bụng để làm đẹp.