Áp dụng ngay cách tăng cân nhanh chóng không cần dùng thuốc vô cùng hiệu quả!

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc giúp tăng cân khác nhau, nhưng không phải loại thuốc nào cũng đem lại hiệu quả như quảng cáo.

Cách tăng cân nhanh chóng mà vẫn đảm bảo an toàn chắc hẳn là mối quan tâm hàng đầu của những người ăn mãi vẫn gầy.

Một câu hỏi đặc ra là tại sao nên áp dụng phương pháp tăng cân tự nhiên thay vì dùng thuốc tăng cân?

Bên cạnh đó nhiều người còn lo ngại về tác dụng phụ của thuốc. Vậy nếu bạn muốn có cách tăng cân tự nhiên tại nhà an toàn thì hãy tìm hiểu ngay bí quyết ở bài viết này nhé!

Hiện nay, hầu hết thuốc tăng cân đều hoạt động theo cơ chế giữ nước và muối natri trong cơ thể nhờ vào thành phần chính trong thuốc là corticoid.

Nhờ vào thành phần này bạn sẽ có cảm giác thèm ăn và buồn ngủ, từ đó giúp tăng cân rất nhanh.

Áp dụng phương pháp tăng cân tự nhiên giúp đảm bảo an toàn

Tuy nhiên việc tự ý dùng các loại thuốc mà không tuân theo khuyến cáo của bác sĩ thường rất nguy hiểm, dẫn đến nhiều tác dụng phụ. Một số trường hợp không mong muốn sẽ gây ra loét dạ dày, loãng xương, teo cơ, rối loạn tiêu hoá.

Đối với những loại thuốc không đảm bảo an toàn thì tác hại gây ra còn nguy hiểm hơn nhiều. Người dùng thuốc có cảm giác mập giả do tích nước, nhưng người mệt mỏi, kém sức sống.

Đa phần người sử dụng khi ngưng thuốc thì cân nặng sụt giảm một cách nhanh chóng và tình trạng còn tệ hơn trước khi sử dụng.

Chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến dài hạn

Không giống như các loại thuốc tăng cân, cách tăng cân không cần dùng thuốc tuy không giúp bạn đạt được cân nặng mong muốn trong thời gian ngắn.

Nhưng tăng cân tự nhiên lại đảm bảo về độ an toàn cao, không tác dụng phụ và đặc biệt khi bắt đầu có hiệu quả sẽ không gây ra tình trạng sụt giảm cân đột ngột.

Tăng cân là "cuộc chiến" dài hạn cần sự kiên trì từ bạn

Nhưng có một điều bạn cần lưu ý trước khi bắt đầu “cuộc chiến tăng cân” đó chính là chuẩn bị tinh thần với một thái độ nghiêm túc và kiên trì.

Vì có thể trong những ngày đầu tiên sẽ không thể nào thấy sự thay đổi nhanh chóng dễ gây nản chí. Những hãy luôn hướng đến mục tiêu cuối cùng tăng cân sẽ có dáng đẹp và tự tin để tiếp tục cố gắng đạt được.

Nguyên nhân cơ thể khó tăng cân

Để tìm ra cách tăng cân nhanh chóng, bạn cần hiểu rõ cơ thể của mình khó tăng cân xuất phát từ nguyên nhân gì. Một số lý do điển hình khó tăng cân mà nhiều người gặp phải như:

Những nguyên nhân khiến bạn khó tăng cân

- Mất cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể. Lượng chất dinh dưỡng mà chúng ta nạp vào cơ thể không đủ năng lượng để duy trì các hoạt động sống.

- Người thường xuyên mất ngủ khiến cơ thể mệt mỏi rất dễ sụt cân.

- Tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, áp lực.

- Uống không đủ nước mỗi ngày.

- Không thường xuyên vận động và tập thể dục.

Áp dụng các cách tăng cân nhanh chóng tại nhà

Sau khi điểm qua các nguyên nhân thường gặp, chúng ta cũng hiểu được phần nào tại sao mình lại khó tăng cân.

Như vậy cách tăng cân hiệu quả nhất chính là bạn cần thay đổi một số thói quen và chế độ dinh dưỡng một cách lành mạnh và khoa học.

Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng

Ăn làm sao để tăng cân? Câu trả lời chính là cần bổ sung đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng bao gồm chất đạm, chất béo, chất xơ, tinh bột, vitamin và khoáng chất.

Bạn nên xây dựng thực đơn theo tuần, đảm bảo cung cấp đủ chất trong các bữa ăn.

Tránh trường hợp ăn qua loa, hay sử dụng các thức ăn nhanh để tiết kiệm thời gian sẽ gây ra sự mất cân bằng dinh dưỡng. Và cần uống đủ nước mỗi ngày, có thể kết hợp thêm các loại nước ép tốt cho đường tiêu hoá.

Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng là cách tăng cân nhanh chóng

Chất đạm (Protein): Đây là chất có vai trò quan trọng trong việc tăng cân và phát triển các khối cơ.

Bổ sung Protein là một cách giúp tăng cân nhanh chóng mà không gây ra tình trạng tích nước (tăng cân giả).

Một số loại thực phẩm giàu protein bạn nên ăn như ức gà, thịt bò nạc, cá ngừ, trứng, sữa, các loại hạt, ngũ cốc.

Tinh bột: Đối với người muốn giảm cân thì hạn chế tinh bột là một phương pháp hiệu quả.

Ngược lại nếu bạn muốn tăng cân nên bổ sung thực phẩm chứa tinh bột vào khẩu phần ăn. Một số thực phẩm chứa nhiều carbs và calo như: cơm, xôi, bún, nuôi, ngô, khoai...

Chất béo: Đây là chất giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, cần thiết cho cấu tạo màng tế bào. Chất béo là nguồn cung cấp năng lượng tuyệt vời cho cơ thể, cải thiện cân nặng.

Tuy nhiên bạn nên lưu ý về chất béo có lợi và có hại. Một số thực phẩm giàu chất béo tốt có nhiều trong dầu thực vật, các loại hạt, bơ, phô mai, cá hồi...

Vitamin và khoáng chất: Vitamin và khoáng chất giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng và chuyển hoá thành năng lượng cho các hoạt động sống.

Chính vì vậy bạn để tăng cân bạn nên bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu vitamin đặc biệt là từ trái cây.

Chia nhiều bữa ăn nhỏ

Hướng dẫn cách tăng cân nhanh nhất thì nguyên tắc quan trọng hàng đầu là ăn đủ 3 bữa ăn mỗi ngày.

Nhiều người khó tăng cân thường có cảm giác ăn không ngon miệng nhưng tuyệt đối không được bỏ qua bữa ăn chính, và nên ăn đúng giờ là điều rất quan trọng.

Ngoài 3 bữa chính, để tăng cân nhanh chóng cần bổ sung thêm các bữa ăn phụ. Tốt nhất là từ 2 – 3 bữa ăn phụ mỗi ngày với các loại thực phẩm khác nhau như trái cây, sữa, sữa chua, súp, bánh, các loại hạt.

Nên bổ sung các bữa phụ để quá trình tăng cân hiệu quả hơn

Nếu có thời gian bạn cũng có thể tham khảo các cách nấu sữa tăng cân từ các loại ngũ cốc, sữa bí đỏ để làm phong phú thực đơn hằng ngày và bổ sung thêm dưỡng chất giúp rút ngắn thời gian tăng cân hơn.

Bổ sung nhiều năng lượng

Việc tiêu hao năng lượng cho các hoạt động hằng ngày nhưng lượng năng lượng nạp vào cơ thể không đủ khiến bạn sụt giảm cân nặng. Chính vì vậy nên bổ sung năng lượng nhiều hơn năng lượng tiêu hao là điều cần thiết.

Theo các chuyên gia, mỗi ngày cơ thể cần được cung cấp 300 – 500 calo cho hoạt động sống hằng ngày.

Nên bạn cần lưu ý về lượng calo trong thực phẩm hằng ngày hoặc có thể tham khảo ý kiến của các bác sĩ để được hướng dẫn cụ thể nhất.

Luyện tập nghỉ ngơi hợp lý

Nên giữ cho tinh thần thoải mái để buổi tối dễ dàng tiến vào giấc ngủ sâu, giúp cơ thể hồi phục năng lượng sau một ngày làm việc, từ đó sẽ giúp bạn dễ tăng cân.

Cần đi ngủ trước 23 giờ, và ngủ đủ từ 7 – 8 tiếng mỗi ngày. Thời gian các bữa ăn cũng rất quan trọng, theo đó nên ăn sáng tốt nhất trước 8 giờ, ăn trưa trước 12 giờ và bữa tối nên bắt đầu trước 19 giờ 30 là hợp lý nhất.

Cần có chế độ tập luyện và sinh hoạt hợp lý để tăng cân hiệu quả

Tập luyện thể thao giúp cơ thể dễ hấp thụ năng lượng, hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra một cách tốt nhất. Chính vì vậy bạn nên tập luyện và tăng cường vận động khoảng 40 phút mỗi ngày.

Tuy nhiên cần lưu ý tập những bài tập phù hợp với thể trạng, tránh những bài tập quá sức. Bạn cũng có thể tham khảo những bài tập hỗ trợ cho người tăng cân sẽ hiệu quả hơn.

Hy vọng với những chia sẻ về cách tăng cân nhanh chóng bằng cách tự nhiên ngay tại nhà bạn sẽ nắm được những bí quyết đơn giản giúp việc tăng cân hiệu quả hơn.

Nhưng hãy luôn nhớ rằng bạn hãy thật kiên trì để có kết quả như ý nhất. Chúc bạn sớm đạt được cân nặng mong muốn!