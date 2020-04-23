12 cách giảm đau thần kinh tọa hiệu quả, áp dụng tại nhà

Các bài tập vật lý trị liệu hoặc yoga giúp căng duỗi cơ nhẹ nhàng sẽ kích thích các rễ thần kinh hoạt động tốt hơn, giúp giảm cơn đau đáng kể. Tuy nhiên, tập sai cách không những không mang lại hiệu quả mà còn khiến cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn, kéo theo những hệ lụy không đáng có, do đó việc tập luyện cần có sự giám sát của chuyên gia để đảm bảo độ chính xác và không nên kéo giãn cơ quá sức, hãy để thả lỏng ở mức phù hợp với cơ thể.

Trong các cách giảm đau thần kinh tọa thì việc kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để các cơ xương trở nên linh hoạt và được hỗ trợ phục hồi nhanh chóng luôn được khuyến khích nhiều nhất. Cùng lưu lại các cách trị đau thần kinh tọa hay nhất để thực hiện tại nhà nhé!

Chăm sóc tư thế là một cách thông minh để phòng tránh các bệnh liên quan đến cột sống, nên chú ý các tư thế ngồi, đứng luôn đúng vì khi bạn giữ sai tư thế trong một thời gian dài thì chính là nguyên nhân gây ra bệnh đau thần kinh tọa và khi đã mắc bệnh sẽ khiến bệnh kéo dài, giảm khả năng phục hồi. Vì thế, bạn nên đứng dậy hoặc đi bộ vài vòng sau 20 – 30 phút ngồi hoặc đứng, vì vậy hãy chú ý đến cách giữ đúng tư thế khi ngồi và đứng. Tư thế chuẩn là không bắt chéo chân khi ngồi, đặt chân phẳng lên sàn nhà và hông, đầu gối giữ ở góc 45 độ.

Đau thần kinh tọa có nên đi bộ không? Đi bộ là phương pháp đơn giản và hiệu quả được nhiều người bệnh áp dụng. Đi bộ không những giúp người bệnh cải thiện hệ tim mạch mà đi bộ nhanh còn là liệu pháp phục hồi các cơn đau do bệnh thần kinh tọa gây ra, giải phóng các endorphin trong cơ thể.

Chườm nóng và lạnh

Cách nhanh nhất để kiểm soát cơn đau là kết hợp chườm nóng và lạnh lên chỗ đau. Khi người bệnh chườm lạnh sẽ giúp giảm viêm và giảm đau, tiếp đó kết hợp với chườm nóng thì lưu lượng máu sẽ được tăng cường tốt hơn, đả thông kinh mạch, thư giãn các dây thần kinh tọa. Chú ý là chườm lạnh trong 20 phút, sau đó xen kẽ chườm nóng.

Xoa bóp Xoa bóp đúng cách để giảm đau thần kinh tọa tại nhà

Xoa bóp sẽ giúp cơ thể thư giãn, phần thắt lưng sẽ được nới lỏng giúp các cơ được thư giãn, giảm thiểu các cơn đau, đây là liệu pháp giảm đau tự nhiên cho cơ thể, giúp giải phóng endorphin, là một trong các cách giảm đau thần kinh tọa tiện lợi và nhanh nhất khi cơn đau xuất hiện.

Sử dụng muối epsom

Epsom là loại muối đặc biệt, được hình thành từ các hoạt chất tự nhiên gồm thành phần chính là: Magie và Sunfat, giúp người bị đau thần kinh tọa giảm viêm, làm dịu cơn đau lưng, kích thích hệ thần kinh thư. Cách dùng là cho 2 muỗng muối cho vào bồn tắm cùng với nước ấm và ngâm mình khoảng 15-20 phút. Muối và nhiệt độ của nước kết hợp sẽ có tác dụng cho vòng tuần hoàn máu cải thiện, giảm cơn đau.

Sử dụng gừng Có thể bôi ngoài da hoặc uống trực tiếp gừng để điều trị đau thần kinh tọa

Gừng là liệu pháp dân gian quen thuộc trong điều trị các bệnh tại nhà, bao gồm cả xương khớp, thoát vị đĩa đệm. Bệnh nhân có thể uống gừng trực tiếp, cũng có thể bôi ngoài da để xoa dịu cơn đau thần kinh tọa.

Uống trà gừng: Cho 1 muỗng cà phê bột gừng, 2-3 lát gừng tươi và 1 thìa mật ong, 1 muỗng nước cốt chanh vào cốc nước nóng. Trước khi uống khuấy đều và dùng khi bụng đang đói.

Nhai gừng khô hoặc tươi: Nhai trực tiếp một miếng gừng tươi trong 5 phút rồi nhổ ra (không nuốt). Nên thực hiện lặp lại nhiều lần trong ngày để tăng hiệu quả, nếu không nhai được gừng tươi thì dùng vài lát gừng khô, không cần phải bỏ bã.

Ngâm chân từ lá lốt Ngâm chân với lá lốt giúp giảm cơn đau do thần kinh tọa gây ra hiệu quả

Ngâm chân là liệu pháp được rất nhiều người sử dụng vì các mạch cơ thể đều tập trung ở lòng bàn chân, bài thuốc ngâm chân từ lá lốt sẽ giúp cải thiện tình trạng đau nhức của bệnh đau thần kinh tọa hiệu quả. Lá lốt còn có khả năng kháng viêm, chống oxy hóa tế bào và cải thiện những tổn thương ở hệ thống xương khớp.

Cách thực hiện: gừng, lá lốt rửa sạch, giã nhuyễn, cho tất cả hỗn hợp vào 1 chậu nước ấm. Bệnh nhân ngồi trên ghế, thả chân vào ngâm, kèm massage sẽ tăng hiệu quả của bài thuốc. Khi nước nguội hẳn thì ngừng ngâm. Lưu ý nên dùng muối biển vì muối biển chứa hàm lượng khoáng chất cao, rất tốt.

Sử dụng cây cỏ xước

Cây cỏ xước là bài thuốc dân gian quen thuộc trong giảm cơn đau tại nhà

Cây cỏ xước là loại thảo dược quen thuộc của người châu Á, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Với bài thuốc này thì cần chuẩn bị nguyên liệu gồm cỏ xước 20gr, ý dĩ 20gr, thiên niên kiện 12gr, cẩu tích 12gr, tô mộc 12gr, củ ráy khô 12gr, lá thông 12gr, ngải cứu 12gr, lá lốt 16gr, đỗ trọng 16gr. Cho tất cả thảo dược trên vào 1 lít nước nấu cho tới khi sắc lại còn 300ml, chia ra uống 2 lần 1 ngày, sau bữa ăn. Kiên nhẫn trong 2 tuần sẽ phát huy hiệu quả, giảm cơn đau nhanh chóng.

Sử dụng từ tỏi và sữa

Các chất kháng viêm, giảm sưng trong tỏi kết hợp cùng canxi trong sữa sẽ giúp hệ cơ xương phát triển tốt hơn, loại bỏ cơn đau thần kinh tọa. Dùng 3 – 5 tép tỏi xay nhuyễn hòa cùng sữa tươi để uống, có thể hâm sữa nóng để dễ uống hơn.

Sử dụng cây sâm ngọc linh

Sâm ngọc linh là loài cây có chứa rất nhiều thành phần thảo dược, được xem là loại kháng sinh tự nhiên giúp tăng khả năng miễn dịch, tốt cho các hệ thần kinh, từ đó cải thiện các dây thần kinh, dây chằng ở vùng bị đau thần kinh tọa. Nguyên liệu gồm có 1 lít mật ong nguyên chất, 1 củ sâm ngọc linh và 1 bình đựng bằng thủy tinh. Tiếp đó rửa sạch sâm ngọc linh, thái mỏng xếp vào bình, cho mật ong vào xâm xấp mặt, đậy kín và bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, sau 1 tháng có thể sử dụng. Dùng 3 – 4 lát sâm 1 lần bằng cách ngậm trực tiếp.

Sử dụng cây rau má

Cây rau má là loại thực phẩm dễ uống, thanh nhiệt giải độc và giảm các cơn đau do triệu chứng của bệnh thần kinh tọa gây ra

Rau má là loại rau dân dã và rẻ tiền, dễ mọc ở khắp nơi trong nước, có khả năng thanh nhiệt giải độc, chữa được nhiều loại bệnh, trong đó có khả năng giảm đau do rễ thần kinh tọa gây ra. Dùng một nắm rau má, xay nhuyễn với nước, có thể có nước hoặc không, uống hoặc ăn trực tiếp.

Trên đây là 12 cách thông dụng nhưng lại cực kỳ hiệu quả, bạn có thể áp dụng cho chính mình và người thân trong gia đình. Tuy nhiên không nên chỉ sử dụng thuốc và các liệu pháp luyện tập mà không giữ tinh thần thư thái bởi tinh thần tốt sẽ cải thiện rất nhiều tình trạng bệnh. Ngoài ra cần có chế độ sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi khoa học và hợp lý để tạo điều kiện cho việc chữa trị trở nên thuận lợi.

Mong rằng, các cách giảm đau thần kinh tọa trên đây sẽ là cẩm nang hữu ích cho bạn đọc trong việc điều trị các cơn đau triệu chứng thần kinh tọa gây ra và cản trở được các biến chứng khó lường có thể xảy ra khi bệnh chuyển nặng cũng như tránh được việc tái bệnh trong tương lai. Chúc bạn và gia đình mau chóng hồi phục và khỏe mạnh.