Tiêu thụ thức ăn có chứa bột mì vào buổi tối có tốt không? Những sự thật sau sẽ khiến bạn cực bất ngờ

Sức khỏe 07/04/2022 18:20

Ăn thức ăn làm từ bột mì và có chứa đường vào ban đêm có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến cơ thể. Cùng tìm hiểu xem nguyên nhân và cách hạn chế ăn thức ăn chứa bột mì vào ban đêm nhé!

Mối liên hệ giữa bột mì và hormone

Tiêu thụ thức ăn có chứa bột mì vào buổi tối có tốt không? Những sự thật sau sẽ khiến bạn cực bất ngờ - Ảnh 1

Trước tiên, bạn cần hiểu cách thức hoạt động của hormone và những gì chúng làm hàng ngày. Một số bệnh nhân béo phì liên tục tìm kiếm thức ăn vì lo lắng hoặc nghiện hơn là thấy đói đói. Lý do chính là vì hormone serotonin.

Hormone serotonin chịu trách nhiệm điều chỉnh sự thèm ăn, nhận thức và nhiệt độ cơ thể. Serotonin được kiểm soát bởi vùng dưới đồi trong não, hoạt động mạnh nhất vào ban ngày. Tuy nhiên, khi lượng hormone giảm vào buổi chiều tối, có thể khiến bạn dễ cáu kỉnh và lo lắng. Bạn có xu hướng tìm những món ăn giàu tinh bột, bột mì, đồ ăn ngọt hơn là rau củ và trái cây lành mạnh. 

Mối liên hệ giữa bột mì và trầm cảm

Nhiều người thừa cân hoặc béo phì ăn thức ăn làm từ bột mì hoặc có đường để xoa dịu sự lo lắng của họ.

Ăn những thực phẩm này có thể làm giảm trầm cảm và bớt lo lắng, nhưng chúng có hại cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là nếu ăn vào ban đêm. 

Cảm thấy buồn bã hoặc thất vọng có thể khiến bạn khó kiềm chế cảm giác thèm ăn. Tất nhiên, ăn thức ăn chứa bột mì vào ban đêm không thể coi là hoàn toàn có hại. Tuy nhiên, ăn quá nhiều và đi ngủ ngay sau đó mà không tập thể dục có thể gây ra nhiều vấn đề về tiêu hóa hoặc đường ruột như ợ chua, đầy bụng, táo bón.

Thay vào đó, bạn nên ăn các loại thực phẩm tiêu hóa nhanh, chẳng hạn như trái cây và rau quả. Như vậy, bạn có thể đi ngủ với cái bụng nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn vào giấc và không cần lo chuyện tăng cân. 

Làm thế nào để hạn chế sự lo lắng của bạn về thức ăn làm từ bột mì?

Áp dụng một số cách này bạn sẽ có thể giảm cân dần dần và không còn cảm giác thèm ăn vào buổi tối nữa. 

Tiêu thụ thức ăn có chứa bột mì vào buổi tối có tốt không? Những sự thật sau sẽ khiến bạn cực bất ngờ - Ảnh 2

1. Hãy tập thể dục

Tập thể dục có ích về nhiều mặt, chẳng hạn như duy trì vóc dáng và giảm cân. Trên thực tế, hoạt động thể chất đã được chứng minh là giúp hỗ trợ các chất trong cơ thể chuyển hóa tốt hơn. 

Bên cạnh đó, nó cũng có lợi ích trong việc thay đổi tâm trạng của bạn. Tập thể dục vừa phải trong 30 phút mỗi ngày có thể giúp kiểm soát lo lắng, căng thẳng và trầm cảm.

2. Ăn nhiều trái cây

Nếu bạn muốn chống lại sự cám dỗ của thức ăn giàu bột mì hoặc đồ ngọt, điều quan trọng là bạn nên có nhiều loại trái cây ở nhà. Trái cây rất giàu nước, chất xơ và vitamin, có thể giữ lượng đường trong máu ổn định và ngăn chặn sự thèm ăn.

3. Uống nhiều nước

Nếu bạn thật sự đói, bạn có thể mở tủ lạnh để tìm thứ gì đó để ăn thay vì uống nước. Tuy nhiên, nếu bạn uống nhiều nước, bạn có thể hạn chế sự thèm ăn và có cảm giác "no giả", hạn chế hấp thu thêm calo.

Theo Step To Health

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Từ khóa:   thực phẩm có hại cho sức khỏe bột mì bảo vệ sức khỏe

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