Tiết lộ 4 bí quyết để đàn ông kéo dài thời gian làm “chuyện ấy” khiến chị em “u mê” không lối thoát

Sức khỏe 04/07/2023 12:19

Việc kéo dài thời gian quan hệ là một vấn đề nhạy cảm đối với đàn ông và nó thường gây ra sự bất an và tự ti cho họ. Vì thế để giải quyết, chuyên gia đã đưa 4 phương pháp này để tăng cường khả năng quan hệ lâu dài của đàn ông.

Trong chuyện chăn gối vợ chồng, nam giới thường rất quan tâm đến chức năng tình dục của mình, mong muốn kéo dài thời gian khi quan hệ, giúp duy trì mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tác động, một số nam giới khi giao hợp kéo dài thời gian khá ngắn, không chỉ ảnh hưởng đến hứng thú trong đời sống vợ chồng mà còn dễ khiến nam giới mặc cảm, tự ti.

Vì thế đàn ông nên thử 4 phương pháp này nếu muốn kéo dài thời gian quan hệ.

Điều chỉnh trạng thái

Một trong những nguyên nhân chính khiến một số nam giới bị xuất tinh sớm là do họ chịu quá nhiều áp lực tâm lý, nhất là khi vợ chồng ở khác chỗ, lâu ngày không quan hệ khiến nam giới có tâm lý căng thẳng khó hiểu khi chung sống dẫn đến tiết ra nhiều adrenaline ảnh hưởng đến chất lượng của quan hệ tình dục.

Tiết lộ 4 bí quyết để đàn ông kéo dài thời gian làm “chuyện ấy” khiến chị em “u mê” không lối thoát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nếu do những yếu tố trên thì trước hết nam giới nên điều chỉnh lại tâm lý tạo cho mình đủ tự tin thì mới có thể giúp cải thiện được tình trạng xuất tinh sớm.

Không dùng tay thường xuyên

Trong cuộc sống, có người đàn ông ham muốn mạnh mẽ hơn, còn phụ nữ ham muốn thấp hơn nên đôi khi nửa kia không thể thỏa mãn đàn ông, vì thế có người sẽ dùng tay để giải quyết.

Dù nhu cầu bức thiết được giải tỏa tạm thời nhưng một trong những hậu quả của việc thủ dâm quá độ là tình trạng xuất tinh sớm.

Vì khi tự sướng nam giới rất sợ bị người khác phát hiện nên sẽ đẩy nhanh tốc độ xuất tinh, sau một thời gian dài khi dương vật bị kích thích trong quá trình giao hợp sẽ dẫn đến hậu quả là thời gian quan hệ ngắn.

Dưỡng thận

Thận hư là một học thuyết trong y học cổ truyền Trung Quốc, nói một cách đơn giản là khi thận tinh, âm dương không đủ sẽ dẫn đến người bệnh thường bị lạnh chân tay, đau lưng, phù thũng, chức năng tình dục kém.

Trong trường hợp này, muốn cải thiện thì cần phải dưỡng thận một cách có mục tiêu, trước hết ăn nhiều thực phẩm có tác dụng dưỡng thận như kỷ tử, hàu, thịt cừu,…

Thứ hai là không ngừng vận động, để khí huyết lưu thông được đẩy nhanh, từ đó cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho thận, từ đó duy trì quá trình bài tiết nội tiết tố, nâng cao hiệu quả chiến đấu khi giao hợp.

Mát xa đúng cách

Bạn nam có thể mỗi tối trước khi đi ngủ xoa bóp nhẹ nhàng tuyến tiền liệt, dương vật và bìu, vì làm như vậy có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu, tránh cho bộ phận sinh dục quá nhạy cảm, từ đó tăng khả năng chịu đựng, cuối cùng đạt được hiệu quả kéo dài thời gian giao hợp.

Tiết lộ 4 bí quyết để đàn ông kéo dài thời gian làm “chuyện ấy” khiến chị em “u mê” không lối thoát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, muốn chống xuất tinh sớm thì bạn cũng nên tránh xa những thói quen sinh hoạt không tốt như thức khuya, hút thuốc uống rượu, ngồi lâu một chỗ.

Lý do chính là khi bạn thường xuyên thức khuya, sinh lực trong cơ thể sẽ bị hao hụt một lượng lớn, khiến cơ thể con người ở trạng thái kém khỏe mạnh, đồng thời hút thuốc và uống rượu sẽ khiến các cơ quan trong cơ thể bị suy nhược, rơi vào tình trạng quá tải.

Đặc biệt là rượu bia không những tăng thêm gánh nặng cho gan mà còn kích thích tuyến tiền liệt, nếu cứ tiếp tục như vậy rất dễ dẫn đến hậu quả xuất tinh sớm.

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