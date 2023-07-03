Bật mí 3 bí quyết để phụ nữ giải quyết “chuyện ấy” nếu vợ chồng xa nhau lâu ngày

Tâm sự 03/07/2023 13:09

Giải quyết "chuyện ấy" đối với phụ nữ là rất quan trọng nhưng nếu vợ chồng xa cách lâu ngày thì việc đó sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì thế để giải quyết phụ nữ có thể sử dụng 3 cách này vừa hiệu quả vừa tốt cho sức khỏe.

Với áp lực cạnh tranh xã hội ngày càng lớn, dù đời sống của người dân đã được cải thiện đáng kể, nhưng đàn ông ở nông thôn là trụ cột của gia đình, có người già và con nhỏ để nuôi, phải chịu áp lực của xã hội và cuộc sống, họ phải đi làm xa nhà và dẫn đến việc vợ chồng sống cách xa nhau.

Những mối nguy hiểm lớn như lão hóa sớm hay các bệnh phụ khoa sẽ dần xuất hiện trong cơ thể phụ nữ.  Vì thế để giải quyết nhu cầu sinh lý, chị em có thể thực hiện 3 phương pháp này đặc biệt là điều số 1.

Chế độ ăn uống hợp lý

Vợ chồng thường xuyên ăn cơm cùng nhau, không chỉ có thể tăng cảm giác ngon miệng mà chất dinh dưỡng trong thức ăn cũng giúp người phụ nữ khỏe mạnh hơn. Nhưng nếu hai người đang ở trong tình trạng xa cách, đột nhiên ăn một mình sẽ không quen, sẽ khiến cơ thể người phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

Bật mí 3 bí quyết để phụ nữ giải quyết “chuyện ấy” nếu vợ chồng xa nhau lâu ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ phải chú ý kết hợp thịt và rau trong cuộc sống, dinh dưỡng hợp lý, để cơ thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng, ngăn ngừa lão hóa và các bệnh phụ khoa.

Tích cực tham gia rèn luyện thân thể

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều nhu cầu về thể chất của phụ nữ không thể được đáp ứng nên sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể cũng sẽ suy giảm, từ đó cũng sẽ gây ra một số bệnh phụ khoa ở phụ nữ.

Bật mí 3 bí quyết để phụ nữ giải quyết “chuyện ấy” nếu vợ chồng xa nhau lâu ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy lúc này chị em có thể tham gia một số bài tập thể dục hoặc đến phòng tập gym, để có thể nâng cao thể chất, tăng sức đề kháng và khả năng miễn dịch cho cơ thể phụ nữ.

Vận động thể chất đúng cách còn có tác dụng phòng ngừa hiệu quả các bệnh phụ khoa, đồng thời cũng giúp cơ thể và tinh thần của phụ nữ khỏe mạnh và hạnh phúc hơn!

Gặp gỡ một cách vừa phải

Nếu khoảng cách giữa hai thành phố nơi hai người làm việc không quá xa, có thể gặp nhau trong thời gian nghỉ ngơi hoặc ngày lễ, điều này không chỉ thúc đẩy quá trình hâm nóng tình cảm vợ chồng mà còn rất tốt cho sức khỏe của cả hai.

Tiết lộ 10 cách để nhận biết bạn có phải “bisexual” khiến ai nấy đều ngỡ ngàng

Tiết lộ 10 cách để nhận biết bạn có phải “bisexual” khiến ai nấy đều ngỡ ngàng

Hiện nay có rất nhiều xu hướng tính dục được chấp nhận và đa dạng hoá hơn trước nhưng để xác định được mình thuộc xu hướng nào thì không phải ai cũng nắm đặc biệt là đối với những người song tính (bisexual)

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva chuyện ấy

TIN MỚI NHẤT

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 1 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 1 giờ 55 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng