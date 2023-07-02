Tiết lộ 10 cách để nhận biết bạn có phải “bisexual” khiến ai nấy đều ngỡ ngàng

Tất nhiên, đối với một số người, việc là người song tính có thể cảm thấy rõ ràng như việc là cung Song Tử hoặc có mái tóc nâu.

Nhãn định danh có thể hữu ích và cũng có thể gây nhầm lẫn, đặc biệt là khi bạn đang cố gắng xác định một thứ gì đó có sắc thái, cá nhân và vô định hình như giới tính của bạn.

Wendasha Jenkins Hall, Tiến sĩ, nhà nghiên cứu và giáo dục giới tính cho biết: “Tình dục có thể thay đổi trong suốt cuộc đời của chúng ta. Một người [trước đây] được xác định là dị tính có thể phát hiện ra họ bị hấp dẫn tình dục với những người khác giới ở độ tuổi 40.”

Nhưng đối với những người khác, điều này có thể phức tạp hơn một chút, đặc biệt là khi cách bạn trải nghiệm sự hấp dẫn và người mà bạn bị thu hút có thể phát triển.

Tương tự như vậy, bạn có thể xác định mình là đồng tính nam, đồng tính nữ hoặc toàn tính luyến ái trước khi quyết định rằng “song tính” mới phù hợp với bạn nhất.

Nếu bạn đang tự hỏi “Tôi có phải là người song tính không?” thì đây là một số điều cần lưu ý khi bạn khám phá xu hướng tính dục của chính mình.

Thế nào là lưỡng tính?

Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng lưỡng tính thể hiện sự hấp dẫn đối với chỉ đàn ông và phụ nữ. Nhưng những người song tính chắc chắn có khả năng trải qua sự hấp dẫn lãng mạn và/hoặc tình dục đối với những người thuộc mọi bản dạng giới.

Tóm lại, chuyên gia Hall định nghĩa lưỡng tính là “sự hấp dẫn về mặt tình dục và/hoặc lãng mạn đối với những người cùng giới tính và những người có giới tính khác với bạn”.

Một số dấu hiệu cho thấy bạn có thể là người lưỡng tính.

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Bạn bị thu hút bởi nhiều giới tính

Bạn có bị thu hút bởi những người thuộc nhiều giới tính không? Bạn có tưởng tượng về việc quan hệ với những người khác nhau, bất kể giới tính của họ không?

Khi bạn hình dung về người bạn đời tương lai của mình, bạn có hình dung ra một giới tính cụ thể hay không? Nếu bạn trả lời “có” cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, bạn có thể là người song tính, Jesse Kahn, một nhà trị liệu tình dục, cho biết.

Cảm thấy bị hấp dẫn về mặt tình cảm hoặc lãng mạn—hoặc cả hai—đối với những người cùng giới tính với bạn cũng như những người khác là một dấu hiệu khá rõ ràng rằng bạn không hoàn toàn thẳng thắn.

Bạn đã từng có một số “tình bạn thân thiết” trong quá khứ

Đó không phải là một trải nghiệm phổ biến, nhưng chuyên gia Kahn giải thích rằng nhiều người song tính trải qua những mối quan hệ bạn bè gần gũi có thể có tính chất "đặc biệt" hoặc gây nhầm lẫn và khi nhìn lại, người đó có thể nhận ra rằng đó là dấu hiệu của ham muốn đồng tính mà họ chưa nhận ra trước đó.

Bạn đã bao giờ cảm thấy muốn làm lành với BFF (bạn thân) của mình chưa? Hay tỏ ra ghen tuông khi bạn thân bước vào một mối quan hệ mới?

Chuyên gia Kahn nói: “Vì chúng ta sống trong một xã hội dị chuẩn hóa, thật khó để hiểu được những cảm xúc mãnh liệt mà bạn có đối với những người bạn cùng giới khi bạn không có ngôn ngữ hoặc ngữ cảnh để hiểu nó. Do mức độ thân thiết, có thể khó xác định tình bạn đó là gì, nhưng đó có thể là dấu hiệu cho thấy tình cảm của bạn không chỉ đơn thuần”.

Bối rối trước những điểm thu hút và ham muốn của mình

Chuyên gia Kahn giải thích: Những người lưỡng tính có thể cảm thấy rất bối rối về giới tính của họ vì một phần sức hấp dẫn của họ được xã hội chấp nhận và khuyến khích, trong khi phần khác thì không nhiều.

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Chuyên gia Kahn nói thêm: “Nhìn bề ngoài, có vẻ như không có gì là 'thiếu sót', nhưng việc chỉ có thể thể hiện một phần bản sắc của bạn đương nhiên có thể dẫn đến rất nhiều xung đột nội bộ”.

Cảm thấy phấn khích khi mọi người thuộc mọi giới tính tán tỉnh

Chắc chắn, hầu hết mọi người đều thích được khen ngợi, nhưng bạn có bao giờ thấy mình đỏ mặt trước những lời tán tỉnh và tử tế mà mọi người thuộc mọi giới tính khác nhau chia sẻ với bạn không?

Chuyên gia Kahn nói: “Tận hưởng sự hấp dẫn của người khác, bất kể giới tính của họ, có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn là người lưỡng tính”.

Đồng cảm với câu chuyện công khai giới tính của một người nổi tiếng

Chuyên gia Camille nói: Có sức mạnh to lớn khi nhìn thấy ai đó mà bạn ngưỡng mộ, cho dù đó là người nổi tiếng hay nhân vật của công chúng, cởi mở về giới tính của họ hoặc chia sẻ với người hâm mộ rằng họ là một phần của cộng đồng người đồng tính.

Họ nói thêm: “Đầu tiên và quan trọng nhất, điều đó chứng tỏ rằng bạn hoàn toàn có thể cảm nhận theo cách của mình và suy nghĩ sâu sắc hơn về sức hấp dẫn của mình. Và đối với một số người, điều đó có thể giống như việc họ nhận ra rằng họ không thẳng thắn và vì vậy bây giờ họ cảm thấy thoải mái hơn khi khám phá điều đó về bản thân”.

Luôn cảm thấy khác biệt

Chuyên gia Camille nói: “Có cảm giác bên trong rằng có điều gì đó khác biệt ở bạn là trải nghiệm chung của tất cả những người đồng tính và chuyển giới. Tại sao?

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Chuyên gia Camille giải thích: “Dù tốt hay xấu, chúng ta sống trong một xã hội nơi chúng ta được dạy dỗ về cách 'đúng đắn' để trở thành một giới tính nhất định—cách ăn mặc, cách nói chuyện, những mối quan hệ nên có. Khi lớn lên, mọi người có thể chứng kiến ​​câu chuyện con trai cặp kè với con gái và ngược lại, đồng thời có phản ứng bản năng là “Đây dường như không phải là lựa chọn duy nhất cho tôi”.

Họ cảm thấy rằng họ khác biệt, nhưng họ vẫn chưa có từ nào để giải thích danh tính của mình, họ nói thêm.

Cảm thấy như những trải nghiệm tình dục hiện tại không thể thể hiện đầy đủ sở thích của mình

Chuyên gia Camille nói: “Đối với nhiều người, có thể có sự khác biệt giữa cách họ cảm nhận niềm vui trong cơ thể so với những gì họ tin là ổn để họ khám phá. Đó là bởi vì mọi người được dạy ít chú ý hơn đến những gì đang xảy ra với họ ở cấp độ cá nhân và chú trọng hơn vào những gì xã hội cho là phù hợp để họ khám phá”.

Vì lý do này, nhiều người đồng tính luyến ái có thể cảm thấy mất cân bằng giới tính vì họ không có trải nghiệm tình dục giống như họ nắm bắt được trọn vẹn sở thích của mình, chuyên gia Camille giải thích.

Cảm thấy bị cuốn hút bởi các câu chuyện đồng tính

Cho dù đó là phim ảnh, chương trình truyền hình, sách, video ca nhạc hay nội dung người lớn, nếu bạn thấy mình đang kết nối với các nhân vật hoặc câu chuyện kỳ ​​lạ…thì điều đó có thể có ý nghĩa gì đó.

Gabrielle Alexa Noel, một nhà văn song tính và người sáng lập Bi Girls Club, cho biết: “Những bộ phim mà bạn thấy mình bị thu hút là một dấu hiệu tốt cho thấy câu chuyện nói lên trải nghiệm của bạn”.

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Đang suy nghĩ rất nhiều về việc liệu mình có phải là người song tính hay không

Tại một thời điểm nhất định, nhà văn Noel khuyên bạn nên tự hỏi bản thân tại sao mình có thể tra Google những câu hỏi như, "Tôi có phải là người song tính không?"

Hãy nhớ rằng bạn không cần phải chứng tỏ giới tính của mình với bản thân hoặc bất kỳ ai khác thông qua các tương tác tình dục hoặc lãng mạn. Trên thực tế, bạn có thể là người song tính ngay cả khi không có trải nghiệm nào nói trên là đúng.

Joe Kort, một nhà trị liệu chuyên về xu hướng tính dục nói: “Điều đó thực sự phụ thuộc vào từng cá nhân. Bạn phải hỏi song tính có ý nghĩa gì với bạn?”