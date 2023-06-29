3 bí quyết để tận hưởng việc “yêu” bằng miệng khiến chị em “mê mẩn” đến từng giây từng phút

Một số người cho rằng đó vì yêu bằng miệng mà họ cảm thấy quá tự ti về ngoại hình hoặc mùi của mình, trong khi những phụ nữ khác lo lắng rằng họ sẽ mất quá nhiều thời gian để đạt cực khoái và khiến đối phương khó chịu với họ.

Yêu bằng miệng được cho là một trải nghiệm thú vị đầy khoái cảm. Nhưng đối với nhiều phụ nữ, thật đáng lo ngại khi bạn đời của họ coi thường họ.

Nhưng chúng ta không được định sẵn yêu hay ghét hành vi yêu bằng miệng. Emily Morse, nhà giáo dục giới tính cho biết cô từng đạt 23 lần cực khoái trong một đêm, đã vạch ra ba chiến lược cụ thể để vượt qua cảm giác lo lắng khi quan hệ bằng miệng.

Vì những lo ngại này, nhiều người đã cam chịu tin rằng yêu bằng miệng không dành cho họ.

Đó là: Khởi động lại bộ não của bạn, hiểu những gì bạn đưa vào cơ thể và tác động của nó, đồng thời học cách chấp nhận vùng kín của chính bạn.

Thoát khỏi sự xấu hổ khi yêu bằng miệng

Theo Morse, một lý do phổ biến khiến phụ nữ gặp khó khăn trong việc tận hưởng việc yêu bằng miệng là vì họ bị mắc kẹt trong đầu.

Việc thoát khỏi những suy nghĩ liên tiếp trong đầu có thể làm mất kết nối giữa tâm trí và cơ thể, điều này là rất quan trọng để cảm nhận được sự khoái cảm và lên đỉnh, Morse viết trong cuốn sách của mình.

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Đó là lý do tại sao cô ấy gợi ý một phương pháp “tự sướng”, trong đó bạn hình dung mình đang lao vào cuộc “yêu” bằng miệng.

Để làm được điều này, Morse nói rằng bạn nên tự kích thích bằng cách sử dụng phương pháp yêu thích của mình, như một máy rung hoặc bằng tay.

Khi bạn làm điều này, hãy cố gắng hình dung những cảm giác đến từ lưỡi của đối phương thay vì phương pháp mà bạn đang sử dụng một mình, Morse viết.

Theo Morse, khi bạn cam kết thực hành điều này, bạn đang tận dụng lợi thế của hormone hạnh phúc dopamine, loại hormone mà cơ thể sản sinh ra một cách tự nhiên khi đạt cực khoái.

Việc ăn uống sẽ quyết định đến mùi ở vùng kín của bạn

Việc thiếu giáo dục giới tính toàn diện đã dẫn đến những lầm tưởng tai hại về âm hộ và âm đạo, cụ thể là chúng phải có mùi thơm giống như hoa.

Đối với một số phụ nữ, những giả định này có thể khiến họ lo lắng rằng bạn đời nếu yêu bằng miệng sẽ thấy khó chịu.

Nhưng việc dịch tiết âm đạo của bạn có mùi khác biệt mà không phải mùi hoa, thay đổi trong suốt tháng là điều bình thường, Morse nhấn mạnh trong cuốn sách của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy nói rằng mọi người không nên sử dụng nước hoa hoặc rửa bộ phận sinh dục của họ để che giấu bất kỳ mùi hương nào, vì các thành phần có thể dẫn đến kích ứng hoặc nhiễm trùng.

Thay vào đó, Morse đề nghị tìm hiểu về cách một số chất bạn tiêu thụ có thể thay đổi mùi hương hoặc mùi vị của dịch tiết, bao gồm cả tinh dịch và dịch âm đạo.

Thật vậy, khi ai đó ăn quá nhiều thức ăn nhanh, hút thuốc lá hoặc uống rượu hoặc đồ uống chứa caffein, điều đó có thể làm thay đổi thành phần hóa học của dịch tiết sinh dục của họ, tạo ra mùi hoặc vị khó chịu hơn.

Quan sát thường xuyên vùng kín của chính mình

Cuối cùng, Morse nói rằng việc quan sát bộ phận sinh dục của chính mình thường xuyên và kỹ hơn có thể giúp bạn ngừng cảm giác bị lộ ra quá nhiều khi đối phương thực hiện hành động quan hệ bằng miệng trên bộ phận sinh dục của bạn.

Cô nói rằng những người có âm đạo thường cho rằng bộ phận sinh dục của họ là "xấu" hoặc "lỗi thời" vì chúng ta hiếm khi thấy hình ảnh của bộ phận sinh dục chưa được chỉnh sửa.

Morse cho biết: “Có thể chúng ta đã thấy một số âm hộ trông theo một cách cụ thể trong phim người lớn mà chúng ta đã xem và so sánh chúng với âm hộ của chúng ta. Tuy nhiên, mỗi âm hộ đều khác nhau”.

Kể cả phía nam giới, họ cũng có chung cảm giác tương tự. Morse cho biết cô đã nghe thấy những lo lắng của đàn ông rằng “cậu nhỏ” của họ quá nhỏ, quá cong hoặc thậm chí là quá to.

Ảnh minh họa: Internet

Vì không có cách nào “đúng” để nhìn âm hộ hoặc “cậu nhỏ”, Morse cho biết làm quen với chính mình là cách tốt nhất để vượt qua bất kỳ sự xấu hổ nào mà bạn có thể cảm thấy.

Cô ấy khuyên bạn nên lấy một chiếc gương cầm tay và khám phá âm hộ của bạn, chạm vào nó và kiểm tra “mọi thứ bạn đang diễn ra ở đó”. Nam giới cũng có thể làm điều tương tự để trút bỏ sự xấu hổ về điều đó, Morse nói.

“Cuối cùng, bài tập này không nhằm thuyết phục bản thân rằng bộ phận sinh dục của bạn là 'hoàn hảo' hay 'tốt nhất'", mà là tìm kiếm sự chấp nhận trung lập đối với cách bạn nhìn xuống đó”, Morse viết.