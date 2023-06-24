Cô gái thấy mệt nên xin công ty về sớm nhưng vừa mở cửa thì thấy chị gái và chồng đang “hú hí” với nhau, lúc này cô liền thốt ra 1 câu khiến ai nấy đều phải chua xót

Tôi có một người hàng xóm là chị Lan, năm nay 38 tuổi, bằng tuổi chồng chị A Chu. Lan có một chị gái tên là Hoa, 48 tuổi và tình cảm giữa hai người luôn rất tốt.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện đắng lòng về việc chị gái "ướp chồng" của em ruột ngay lúc cô gái không có ở nhà.

Không lâu sau đó, hai chị em đã chuyển đến một nhà máy làm việc, một đồng nghiệp trong nhà máy đó đã thích Hoa và cô ấy cũng rất thích anh. Hai người đã hẹn hò hơn nửa năm và sau đó quay trở về quê nhà để kết hôn.

Dù sao họ cũng là chị em ruột, họ nói về tất cả mọi thứ, từ nhỏ đã đi học và chơi với nhau, sau đó vì gia đình khó khăn, cả hai đã ra ngoài làm việc sau khi tốt nghiệp trung học.

Tuy nhiên, những điều tốt đẹp thường đến liên tục. Chị gái sớm mang thai, vì vậy cô ấy chỉ có thể ở nhà với chồng, đợi con lớn mới có thể ra ngoài làm việc.

Lúc này, Lan cũng đã gặp một chàng trai tại nhà máy, cũng cùng tuổi với Lan và là một nhà quản lý nhỏ trong nhà máy. Không lâu sau Lan cũng mang thai.

Do đứa bé của chị gái đã gần một tuổi nên chị cùng với chồng đến thăm em gái và cả ba đã ở chung vài ngày.

Trong thời gian đó, em rể cũng nhận ra rằng chị gái có vóc dáng tuyệt vời và cảm thấy rất may mắn cho chồng chị ấy.

Chị gái cũng nhận ra rằng em rể có thân hình đẹp, mạnh mẽ và có tính cách tốt. Nhưng bởi vì cô ấy đã có chồng và đứa con, một chút tình cảm trong lòng cô ấy cuối cùng cũng bị dập tắt.

Sau đó, chị gái muốn đi làm vì đứa bé của cô ấy đã lớn hơn, trong khi chồng cô ấy chỉ làm một số công việc nhỏ tại nhà và cô ấy không thể giúp được gì nhiều. Với tình yêu thích cuộc sống bên ngoài, cô ấy đã quyết định đi làm.

Bởi vì đã sinh con, chồng cô ấy cũng không còn quan tâm đến chuyện "ấy" như trước đây và thậm chí chỉ "xử lý" trong vài phút, điều này khiến Hoa cảm thấy rất bức bối.

Sau đó, Hoa quyết định đi làm ở bên ngoài và chị vào cùng một nhà máy với em gái. Sau khi được tự do, tâm trạng và trạng thái của Hoa đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây, Hoa cũng trở nên tốt bụng hơn.

Cô ấy cũng thuê một căn hộ gần nhà máy và thỉnh thoảng ghé thăm em gái và chồng của em gái, ăn uống và trò chuyện cùng nhau, đôi khi còn ở lại qua đêm.

Mỗi khi Lan ở lại nhà của em gái qua đêm, chồng của Hoa phải ngủ trên sân nhà, vì chiếc giường chỉ dành cho hai chị em cùng ngủ.

Một lần, vì Hoa phải về nhà chồng của cô ấy trong khoảng một nửa tháng nên chị gái đã đến nhà em gái để tìm cô ấy và trò chuyện với nhau. Thực tế, cô ấy cũng hiểu rằng em gái không có ở nhà.

Chị gái vẫn ngủ trên giường và vì em gái không có ở nhà, chồng của em gái phải ngủ trên sàn nhà.

Vào lúc nửa đêm, chồng của em gái bò lên giường của Lan và hai tay không ngừng mò mẫm mép giường,

Lúc này Lan hơi sợ và cả người mềm nhũn ra nhưng rồi cuối cùng hai người cũng đánh đổi cảm xúc và kết thúc bằng cuộc “yêu” trên giường.

Sau đó, da của chị gái đã trở nên tốt hơn nhiều so với trước đây, trở nên đỏ hơn và tràn đầy sức sống. Với thân hình tuyệt vời của Lan, chị ấy thực sự rất hấp dẫn.

Trong nửa tháng đó, hai người đã vui vẻ sống chung. Trước khi Hoa trở về, chị gái đã dọn dẹp phòng ngủ, không có dấu hiệu gì khác thường.

Ảnh minh họa: Internet

Một ngày nọ, do Hoa cảm thấy không khỏe nên đã xin nghỉ để về sớm. Tuy nhiên khi về đến nhà, cô đã thấy chồng mình và chị gái ôm nhau. Lúc này, cô ấy hiểu tất cả mọi thứ.

Nhưng vì tình cảm gia đình, vì nhu cầu của chồng mình và cũng vì biết rằng cuộc hôn nhân của chị gái không hạnh phúc, em gái không biết phải làm gì, chỉ có thể chấp nhận như vậy.

Sau đó, để không bị bên ngoài nhận ra điều gì đó, chồng của em gái đã đổi chỗ thuê nhà, chuyển sang một căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách.

Trên giấy tờ, đó là để cho chị gái có nơi nghỉ ngơi khi đến, nhưng thực tế là chỉ để bên ngoài nhìn thấy. Vì chỉ cần em gái không có ở nhà, hai người vẫn có thể làm “chuyện” thoải mái.