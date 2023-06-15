Vợ chồng tôi có thể nói là thanh mai trúc mã. Lúc còn nhỏ, vợ tôi bị bố mẹ ruột bỏ rơi, trên đường về nhà được bố tôi đón về và từ đó cô ấy trở thành con gái nuôi của bố mẹ tôi.

Mới đây trển trang 163 đã chia sẻ câu chuyện vì để lấy tiền chữa bệnh cho bố chồng mà con dâu phải lên thành phố để kiếm tiền.

Sau khi tốt nghiệp đại học do không tìm được đối tượng phù hợp thế nên hai người chúng tôi đã kết hôn và trở thành một gia đình thực sự.

Chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau lớn lên và cùng nhau trưởng thành thậm chí còn học đại học cùng nhau, vì thế mối quan hệ luôn rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống sau hôn nhân cũng khá hạnh phúc, nhưng vào mùa xuân năm nay, cha tôi đang làm việc trên cánh đồng thì bị ngất và được đưa vào bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ nói rằng ông mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối và muốn sống sót thì phải phẫu thuật, nhưng chi phí lại rất đắt đỏ, cần phải tốn trước 600.000 nhân dân tệ (gần 2 tỷ).

Tôi cảm thấy như trời đang sập xuống khi biết tin này. Gia đình chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, làm sao có thể có 600.000 nhân dân tệ. Dù tôi và vợ đã chi hết tiết kiệm của mình, nhưng chỉ có 100.000 nhân dân tệ (khoảng 328 triệu).

Chúng tôi đã vay tiền từ người thân và bạn bè, nhưng chỉ thu được 150.000 (khoảng 493 triệu), còn thiếu rất nhiều so với số tiền cần thiết.

Khi trở về nhà, tôi không biết phải làm gì nữa, nhưng vợ tôi đã đề xuất đi làm ở thành phố.

Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, tôi không đồng ý và nghĩ rằng một người phụ nữ như cô ấy không thể kiếm được nhiều tiền hơn tôi nhưng cô ấy cứ khăng khăng muốn đi và cuối cùng tôi đã đồng ý. Nhưng tôi cũng nhắc nhở cô ấy nếu cô không thể làm được thì phải trở về.

Điều tôi không ngờ là vợ tôi quay lại sau năm ngày và mang về 600.000 nhân dân tệ, tôi rất ngạc nhiên và hỏi cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy mượn của một người bạn cùng lớp đại học.

Tôi cũng nghi ngờ nhưng bận việc của bố nên không để ý lắm. Đặt tiền xong, vợ tôi lại đi và nói rằng sau khi bố tôi xuất viện, ông cũng cần nhiều tiền nên cô ấy đi làm thêm.

Nhưng vợ tôi đi được hai tháng, lúc đầu tôi vẫn gọi được nhưng sau đó thì không liên lạc được nữa. Tôi đã nhận ra rằng có vấn đề gì đó không ổn và tôi đã đến thành phố để tìm kiếm cô ấy.

Sự thật khiến tôi hối hận vô cùng. Hóa ra vợ tôi đã trở thành người tình của một người đàn ông giàu có để kiếm tiền chữa bệnh cho bố tôi. Người đàn ông đã đưa cho cô ấy 600.000 nhân dân tệ để đổi lấy việc yêu cầu vợ tôi làm người tình của ông ta trong nửa năm.

Sau khi nghe những điều này, tôi đã tức giận và tát vợ tôi hai cái, sau đó tôi đề nghị ly dị. Vợ tôi không nói gì cả, cô ấy đã lấy hành lý và đi ra khỏi nhà.