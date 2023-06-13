Con dâu sinh được hai đứa con trong ba năm, tôi vui mừng nên gọi hàng xóm đến xem nhưng khi nhìn thấy thì bàng hoàng phát hiện chuyện động trời và ngay lập tức báo cảnh sát

Tâm sự 13/06/2023 06:11

Khi con dâu đề nghị vào thăm cháu, tôi đồng ý vì vui mừng quá, tôi còn gọi hàng xóm đến xem cháu, nhưng không ngờ hàng xóm lại báo cảnh sát.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu về việc tiền bạc.

Tôi là dân thành phố, vì chồng mất sớm nên tôi  và con trai sống dựa vào nhau. Cuộc sống hai mẹ con rất khó khăn nên ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 con trai tôi đã lựa chọn đi làm ở nhà máy.

Sau đó, con trai tôi kiếm được từ 4 đến 5.000 nhân dân tệ (khoảng 13 – 16 triệu) mỗi tháng, cuộc sống của chúng tôi mới dần được cải thiện. Nhưng chỉ trong nháy mắt, con trai tôi đã đến tuổi kết hôn và những cô gái trong thành phố thì muốn được xe cộ và nhà cửa khi cưới nhau.

Cuối cùng, tôi đành phải nhờ người tìm một cô vợ nông thôn cho con trai mình. May mắn thay, con trai tôi không kén chọn, vì vậy nó đã tìm được một người phụ nữ vừa ý và sau ba tháng quen nhau, hai đứa đã quyết định kết hôn.

Con dâu sinh được hai đứa con trong ba năm, tôi vui mừng nên gọi hàng xóm đến xem nhưng khi nhìn thấy thì bàng hoàng phát hiện chuyện động trời và ngay lập tức báo cảnh sát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ mà con trai tôi chọn có ngoại hình đẹp nhưng sức khỏe không được tốt. Vì từ nhỏ đến lớn, cô ấy đã tiêu rất nhiều tiền vào thuốc men nên không được cha mẹ yêu thích.

Khi cô ấy và con trai tôi kết hôn, bố mẹ của cô ấy không yêu cầu bất kỳ một khoản tiền cưới nào, chỉ mong chúng tôi không đòi nợ họ trong tương lai.

Để an toàn, tôi bắt con trai và bạn gái phải khám tiền hôn nhân, xác định không có rối loạn sinh sản hay bệnh mãn tính thì mới đồng ý kết hôn.

Sau đó, hai người họ đến cục dân chính lấy giấy đăng ký kết hôn, đồng nghĩa với việc chính thức bước vào thời kỳ kết hôn.

Ban đầu, tôi nghĩ đến việc mua một ít thuốc bắc, để con dâu tôi có thể chăm sóc cơ thể thật tốt, sau đó sinh cho chúng tôi một cháu trai khỏe mạnh.

Không phụ lòng mong đợi, vừa kết hôn cô đã có thai, đến ngày dự sinh cô cũng thuận lợi mang thai, không có bất kỳ phản ứng thai nghén nào.

Sau khi sinh con xong, sữa mẹ cũng rất nhiều đến mức chúng tôi cũng không cần chi một xu để mua sữa bột. Ngay khi hàng xóm đang khen tôi cưới được vợ đảm đang cho con trai thì con dâu âm thầm mang bầu đứa thứ hai.

Con dâu sinh được hai đứa con trong ba năm, tôi vui mừng nên gọi hàng xóm đến xem nhưng khi nhìn thấy thì bàng hoàng phát hiện chuyện động trời và ngay lập tức báo cảnh sát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi biết tin, tôi mừng đến không ngậm được miệng. Lúc này, con dâu tôi cảm thấy bị lừa nên đã đến nhà tôi yêu cầu tôi trả thêm tiền cưới.

Tuy nhiên, tôi không phải là người dễ bị lừa, tôi đã đuổi con dâu đi và cảnh báo rằng nếu còn tiếp tục đòi tiền, tôi sẽ đưa con gái của cô đi.

Tất nhiên, đó chỉ là lời nói trong cơn giận, tôi vẫn chăm sóc con dâu của mình một cách tận tình như trước, cho đến khi cô ấy sinh con thứ hai an toàn.

Khi con dâu đề nghị vào thăm cháu, tôi đồng ý vì vui mừng quá, tôi còn gọi hàng xóm đến xem cháu, nhưng không ngờ hàng xóm lại báo cảnh sát.

Người hàng xóm nói rằng mình đã nhìn thấy cô ấy trộm chiếc vòng vàng từ tay đứa trẻ. Tôi đã rất sốc khi nghe điều này, nhưng khi cảnh sát thẩm vấn, cô ấy nói rằng chiếc vòng vàng hơi nhỏ, vì vậy cô ấy muốn đổi nó sang một chiếc lớn hơn cho đứa trẻ.

Cô vừa dứt lời, liền lấy trong túi ra một chiếc vòng tay bằng vàng, sáng bóng, được làm rất đẹp. Nhìn thấy một sản phẩm cao cấp như vậy, tôi lập tức đỏ mặt.

May mắn thay, cô con dâu không tức giận về điều này và để lại một phong bì lớn màu đỏ cho mẹ chồng. Tôi rất cảm động trước tấm lòng bao dung của con dâu, quyết định sau này sẽ đối xử thật tốt với con dâu và coi cô ấy như con gái ruột của mình.

 

 

 

 

 

Thấy mãi 5 năm vẫn chưa có con, tôi đưa con dâu đi kiểm tra thì nghe lời giải thích của con trai khiến tôi bàng hoàng và ngất xỉu tại chỗ

Thấy mãi 5 năm vẫn chưa có con, tôi đưa con dâu đi kiểm tra thì nghe lời giải thích của con trai khiến tôi bàng hoàng và ngất xỉu tại chỗ

Nhưng sau đó, con trai và con dâu đã kết hôn được 5 năm, ngủ cùng nhau mỗi ngày nhưng vẫn chưa có con. Làm mẹ chồng, tôi đã hỏi nhiều phương pháp từ con trai và con dâu, cũng như hỏi thầy bói, nhưng có vẻ không có hiệu quả gì.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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