Đi du lịch về không thấy mẹ chồng, tôi nghe thấy tiếng động lạ trong phòng và bước đến mở cửa, rồi hoảng hốt khi thấy cảnh tượng này

Lúc đó, công việc đã mệt mỏi, về đến nhà không thể nghỉ ngơi tốt được, khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Tôi và chồng đã kết hôn được 3 năm. Lúc mới kết hôn, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, chưa đến nửa năm sau, tôi phát hiện ra một vấn đề với bố chồng, đó là ông rất thích đánh bài, luôn mời những người khác đến nhà để chơi.

Sau đó, tôi không thể nhịn được nữa, nên đề nghị mua một căn nhà và chuyển đi. Lúc đó, mẹ chồng không đồng ý lắm. Bà ấy nghĩ rằng ít nhất chúng tôi vẫn sống chung trong nhà và có ai đó để nói chuyện cùng bà ấy.

Hơn nữa, mỗi khi họ chơi bài, bố chồng lại hút thuốc, còn tôi thì từ nhỏ đã ghét mùi thuốc, mỗi ngày về đến nhà chỉ có thể trốn trong phòng ngủ, không thể xem TV.

Nếu không, hàng ngày bà ấy sẽ phải đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của bố chồng. Nhưng khi suy nghĩ đến môi trường sống tại nhà, bà ấy cũng không muốn giữ chúng tôi lại.

Cuối cùng, sau khi thảo luận, mẹ chồng đã cho chúng tôi khoản tiền đặt cọc và cho phép chúng tôi mua một căn nhà trong khu phố của họ. Như vậy, chúng tôi có cuộc sống riêng của mình và có thể chăm sóc lẫn nhau.

Sau khi sửa nhà, tôi dọn về ở với chồng. Mẹ chồng nói chúng tôi đi làm vất vả không ai nấu cơm nên mỗi ngày sau khi tan sở, bà sẽ chuẩn bị cơm nước cho chúng tôi, ăn xong sẽ cho chúng tôi về nhà nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhắc đến mẹ chồng, tôi thực sự thấy mình rất may mắn, bà không chỉ tốt bụng, chăm chỉ mà quan trọng hơn là bà luôn coi tôi như con gái, trong mọi việc luôn nghĩ đến tôi. Nhìn mẹ chồng tuy tốt như vậy nhưng hình như bố chồng không nhìn ra được.

Nghe chồng tôi kể, suốt nhiều năm qua, quan hệ giữa bố mẹ chồng tôi không tốt lắm, bố chồng tôi hay nổi giận và thích chơi bài.

Vì vấn đề này, hai người đã cãi nhau rất nhiều lần, nhưng bà vẫn không thể kiềm chế được chồng và không biết làm gì được.

Tuy nhiên, vì chồng tôi, mẹ chồng tôi vẫn không muốn ly dị, sợ con trai mình lớn lên trong môi trường gia đình đơn thân.

Sau khi kết hôn, bố chồng tôi đã giảm bớt hành vi của mình, nhưng vẫn làm theo ý mình. Cùng là một người phụ nữ, chúng tôi cũng không muốn điều đó xảy ra, nhưng chúng tôi không thể thay đổi tình hình.

Khi họ cãi nhau, chúng tôi sẽ mời mẹ đến ở với chúng tôi. Nhưng mẹ chồng tôi luôn nói rằng điều này làm phiền đến cuộc sống của hai người trẻ, vì vậy bà ấy sẽ chỉ ở lại với chúng tôi trong vài ngày và rồi quay về nhà của mình.

Mới cuối tuần trước, vợ chồng tôi đi du lịch Thái Lan vài ngày vì cả hai được nghỉ phép năm, mang theo ít quà về biếu mẹ chồng. Về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối, nghĩ chắc giờ này mẹ chồng đang ở nhà nên tôi vội chạy đến chỗ bà để đưa quà.

Nhưng sau khi mở cửa nhà mẹ chồng ra thì không thấy bố mẹ ở nhà khiến tôi vô cùng bất ngờ. Vì mẹ chồng thường không ra ngoài buổi tối nên bố chồng thỉnh thoảng ra ngoài uống rượu, đánh bài với bạn bè cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng khi tôi định quay lại, tôi bất ngờ nghe thấy một số tiếng động lạ phát ra từ phòng của mẹ chồng tôi, như thể ai đó đang gõ cửa.

Lúc đó tôi cảm thấy khó hiểu nên đập cửa bước vào. Sau khi cánh cửa được mở ra và tôi nhìn thấy những gì bên trong, tôi đã gọi thẳng cho cảnh sát.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy mẹ chồng tôi bị trói vào ghế và bị nhét một miếng vải vào miệng. Hóa ra sáng sớm hôm nay, bố chồng xin tiền mẹ chồng để đánh bài, mẹ chồng không cho.

Không ngờ hai người vì chuyện này mà cãi nhau, trong cơn tức giận, bố chồng đã cưỡng đoạt tiền của cả nhà, mẹ chồng ra sức ngăn cản nhưng lại khiến bố chồng tức giận. Lần đó, ông đã trói vợ ở nhà rồi tự đi ra ngoài.

Hiện tại vì vấn đề này, chồng nói rằng tôi đã làm điều quá đáng, dù sao thì bố của anh, làm sao có thể báo cảnh sát chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không sai, mẹ chồng đã bị bố chồng đối xử không công bằng suốt nhiều năm, tôi muốn bảo vệ quyền lợi của bà ấy.