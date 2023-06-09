Mỗi lần chồng đi công tác bố chồng lại rủ tôi qua nhà, đến khi biết lý do tôi hãi hùng và không ngờ ông ấy lại là người như thế

Tâm sự 09/06/2023 17:39

Khi đến nhà, bố chồng rất nhiệt tình. Thật ra, tôi chưa thấy ông ấy vui như thế khi chúng tôi cưới nhau. Ông ấy hỏi về công việc của tôi, hỏi chồng tôi khi nào trở về, tôi trả lời từng câu hết. Sau khi ăn xong, tôi đưa con cái về nhà.

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ về câu chuyện bố chồng thôn tính căn nhà của con dâu khi chồng vắng nhà

Tôi và chồng tôi là bạn cùng lớp đại học, chúng tôi chính thức hẹn hò vào năm thứ hai và luôn có một mối quan hệ tốt đẹp.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn. Đến nay chúng tôi kết hôn đã được 10 năm và có hai con, con gái lớn 8 tuổi và con trai 5 tuổi.

Mỗi lần chồng đi công tác bố chồng lại rủ tôi qua nhà, đến khi biết lý do tôi hãi hùng và không ngờ ông ấy lại là người như thế - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ hai bên đã đặt cọc tiền mua nhà cho chúng tôi. Họ nói là của chung nhưng thực tế là gia đình tôi đã đóng góp nhiều hơn. Cha mẹ chồng tôi là những người nông dân, thu nhập hàng năm của họ dưới 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu).

Họ gần như chỉ kiếm đủ sống và chồng tôi còn có một em trai, cần để dành tiền cho đám cưới của em.

Sau khi kết hôn, hai chúng tôi cùng nhau trả nợ thế chấp, chu cấp cho hai đứa con đi học và đưa cho bố mẹ mỗi người 500 nhân dân tệ (khoảng 1,6 triệu) làm tiền trợ cấp hàng tháng.

Dù cuộc sống không dư dả, nhưng chồng tôi biết quan tâm, chăm sóc và chúng tôi cảm thấy khá hạnh phúc.

Tuy nhiên, gần đây mỗi khi chồng tôi đi công tác, bố chồng lại gọi tôi đến nhà ăn cơm.

Ban đầu tôi nghĩ rằng bố chồng quan tâm đến tôi và con cái khi chồng tôi không có ở nhà, vì vậy ông ấy muốn chăm sóc chúng tôi một chút. Tôi không nghĩ nhiều và đưa con cái đến nhà bố chồng ăn cơm.

Mỗi lần chồng đi công tác bố chồng lại rủ tôi qua nhà, đến khi biết lý do tôi hãi hùng và không ngờ ông ấy lại là người như thế - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi đến nhà, bố chồng rất nhiệt tình. Thật ra, tôi chưa thấy ông ấy vui như thế khi chúng tôi cưới nhau. Ông ấy hỏi về công việc của tôi, hỏi chồng tôi khi nào trở về, tôi trả lời từng câu hết. Sau khi ăn xong, tôi đưa con cái về nhà.

Vài ngày sau đó, bố chồng vẫn mời chúng tôi đến nhà ăn cơm. Sau khoảng năm ngày, mẹ chồng nấu món tàu hũ mà tôi thích, mở một chai rượu trắng.

Trong khi ăn, mẹ chồng đã đưa con cái đi ra ngoài, chỉ còn lại tôi và bố chồng. Bố chồng thở dài và nói: “Em trai con chuẩn bị kết hôn rồi, con gái bây giờ cần một căn nhà để lấy chồng. Không có căn nhà thì không một cô gái nào sẽ kết hôn với em trai con. Bố nghĩ rằng nếu con có nhiều nhà thì nên chia cho em trai của chồng con một căn và đó là điều đúng đắn”.

Bố chồng tôi tiếp tục nói chuyện và cho rằng em trai của chồng tôi sẽ là một gánh nặng đối với gia đình chúng tôi trong tương lai, đặc biệt là đối với con cháu.

Ông ấy cho rằng nếu em trai kết hôn thì sẽ giúp đỡ chúng tôi như một cách để giảm bớt gánh nặng của gia đình.

Vì gia đình tôi chỉ có một con, nên nhà của bố mẹ tôi sẽ trở thành của tôi sớm hay muộn, và nhà của tôi cũng là của chồng tôi. Vì vậy, chồng tôi quyết định tặng một căn nhà cho em trai của để giúp cậu ấy kết hôn và điều này được cho là hợp lý.

Từ khi kết hôn đến bây giờ, với bố mẹ chồng, tôi cho rằng mình đã hoàn thành trách nhiệm của mình.

Mỗi khi đến dịp Tết hay lễ, tôi luôn mua các loại quà tặng và thường xuyên đưa đồ ăn ngon đến cho họ, đối xử với họ như với người thân trong gia đình.

Tuy nhiên, tôi không ngờ được rằng cha mẹ tôi vẫn còn sống nhưng bố chồng lại đã bắt đầu tính đến căn nhà của gia đình tôi.

Sau khi chồng tôi trở về, tôi đã kể cho anh ấy về việc này. Anh ấy tức giận và nói bố quá tham lam. Anh hứa sẽ giải quyết vấn đề này và không để cho tôi phải khó khăn khi về nhà mẹ tôi.

Hai năm sau kết hôn, lần đầu tiên bị chồng giận nên tôi đã bỏ nhà đi, đến khi đang ngồi thư giãn trong công viên thì nhận được điện thoại, tôi vừa chạy về nhà vừa khóc

Hai năm sau kết hôn, lần đầu tiên bị chồng giận nên tôi đã bỏ nhà đi, đến khi đang ngồi thư giãn trong công viên thì nhận được điện thoại, tôi vừa chạy về nhà vừa khóc

Tôi cứ nghĩ vợ chồng mình sẽ không bao giờ cãi nhau, nhưng sau một sự việc xảy ra cách đây không lâu, lần đầu tiên chồng tôi thực sự bắt bẻ tôi.

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