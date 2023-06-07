Khi tôi mới yêu, nhiều người bạn có kinh nghiệm nhắc nhở tôi rằng những người đàn ông lãng mạn và đẹp trai chỉ thích hợp để hẹn hò, trong khi những người đàn ông trung thực và có trách nhiệm thì phù hợp để kết hôn và làm chồng.

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về cuộc cãi vã lần đầu tiên sau hai năm của một cặp vợ chồng.

Về việc chọn bạn trai, tôi cũng có tiêu chuẩn của riêng mình. Đầu tiên, tôi không có yêu cầu cao đối với ngoại hình của đàn ông, chỉ cần người đàn ông đó có ngũ quan tốt, có thể khiến tôi động lòng, vậy là đủ.

Tôi không muốn tin vào những cái gọi là kinh nghiệm nói, bởi vì về mặt tình cảm, tôi có cách hiểu và quan điểm riêng của mình.

Vậy thì tôi cũng không yêu cầu khắt khe về điều kiện tài chính của người đàn ông, chỉ cần anh ấy có một gia đình hòa thuận, công việc ổn định là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Sáu tháng đầu sau khi kết hôn, về cơ bản vợ chồng tôi sống tiết kiệm đủ ăn, đủ mặc vì mới mua được nhà. Ngoài công việc bình thường, hai chúng tôi còn nhận nhiều công việc bán thời gian khác nhau trên mạng.

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày tháng đó tuy vất vả nhưng tôi chưa bao giờ than phiền với chồng một lời nào. Vì ở với nhau hơn 5 năm nên tôi và chồng rất hiểu nhau.

Anh ấy là một người đàn ông rất năng động và tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh ấy đang làm việc chăm chỉ, chỉ cần hai chúng tôi cùng nhau nỗ lực, những ngày sắp tới nhất định sẽ ngày càng tốt hơn.

Vợ chồng chúng tôi trở thành đề tài bàn tán không ngớt của bạn bè xung quanh, bạn gái ai cũng ghen tị với tôi vì lấy được người chồng chu đáo, đảm đang.

Trước ánh mắt ghen tị của người khác, tôi chỉ biết cười đáp lại. Thành thật mà nói, những người khác không ghen tị với mối quan hệ giữa vợ chồng, họ kết hôn trong vòng chưa đầy nửa năm với nửa kia của mình, trong khi chồng tôi và tôi đã ở bên nhau 5 năm trước khi kết hôn.

Bởi vì chúng tôi hiểu rõ tính cách của nhau, nên ngay cả khi chúng tôi có mâu thuẫn trong cuộc sống, chúng tôi cũng không bao giờ cãi nhau.

Anh ấy luôn thông cảm với tôi, chỉ cần tôi nổi giận thì anh ấy sẽ ngồi im lặng bên cạnh và lắng nghe tôi phát biểu, không bao giờ phản đối tôi.

Tôi cứ nghĩ vợ chồng mình sẽ không bao giờ cãi nhau, nhưng sau một sự việc xảy ra cách đây không lâu, lần đầu tiên chồng tôi thực sự bắt bẻ tôi.

Ngày đó, chồng tôi đã hứa sẽ đồng hành cùng tôi về thăm gia đình, nhưng vào sáng hôm đó, anh ấy đã để tôi đi một mình bằng taxi và anh ấy lại phải lái xe đưa người anh trai của mình đến bệnh viện, sau đó mới đến gia đình gặp tôi.

Đến lúc đó, ai cũng sẽ tức giận, chẳng lẽ anh trai mình không thể đi taxi sao? Hay trong lòng chồng tôi, tôi thực sự không quan trọng bằng anh trai anh ấy? Sau khi bị tôi mắng, chồng tôi không đi cùng mà lái xe đi thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bị chồng từ chối, tôi không còn tâm trạng để về với gia đình bố mẹ của mình. Sau đó tôi ngồi trên sô pha suy nghĩ hồi lâu, thở dài một hơi rồi đứng dậy đi dạo công viên một mình để thư giãn.

Tôi biết chồng mình là người như thế nào, anh ấy không bao giờ từ chối người khác chứ đừng nói đến anh trai mình. Nằm thư giãn được một lúc, cơn giận trong tôi cũng nguôi đi nhiều, nghĩ đến cảnh giận chồng, tôi thoáng ân hận.

Nghe xong lời của anh trai chồng, tôi đã khóc và thừa nhận rằng chồng tôi chắc chắn không muốn nói những điều đó trực tiếp với tôi.

Mặc dù những lời này được truyền đạt thông qua một người khác, nhưng tôi đã chấp nhận sự chân thành của anh ấy.

Rồi tôi không màng đến hình ảnh của mình nữa, nước mắt giàn giụa chạy về nhà, tôi muốn chuẩn bị bữa trưa cho chồng bằng tình yêu thương trước khi anh về.