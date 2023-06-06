Thấy mãi hai vợ chồng nó không có con, chồng tôi lén lút vào phòng con dâu để làm ra hành động này, đến khi bị phát hiện chúng tôi rất hoảng sợ vì thấy con dâu rơi nước mắt

Tâm sự 06/06/2023 07:42

Sau nửa năm sống tại đây, chúng tôi quan sát mỗi ngày, hy vọng rằng với sự chăm sóc của chúng tôi, bụng của con dâu sẽ sớm to hơn. Nhưng ngày qua ngày, không có bất kỳ tín hiệu nào.

Mới đây trên trang 163 đã chia sẻ câu chuyện về việc muốn có cháu của các ông bà, tuy nhiên cũng vì điều đó mà đã gây ra rất nhiều hậu quả sau này đặc biệt đối với con dâu.

Tôi là Trương Di, năm nay 55 tuổi. Tôi và chồng đều đã nghỉ hưu, mỗi tháng nhận được 10.000 nhân dân tệ tiền lương hưu, cuộc sống của chúng tôi không có gì phải lo lắng. Điều khiến tôi và chồng lo lắng nhất là sau 5 năm kết hôn, con trai và con dâu của chúng tôi vẫn chưa có con.

Con trai chúng tôi, Trí Cương, năm nay 35 tuổi, là một giám đốc cao cấp của một công ty lớn trong thành phố. Con dâu chúng tôi, Tiểu Mỹ, là người thành phố, bố mẹ đều là nhà thiết kế.

Con dâu đã đối xử rất tốt, rất hiếu thảo với chúng tôi, nhưng việc họ không có con sau 5 năm kết hôn đã trở thành nỗi lo lắng của chúng tôi.

Nhìn xung quanh thấy anh chị em cùng trang lứa đều ôm được cháu, tôi rất lo lắng. Năm nay, vì lí do sống cô đơn ở nông thôn, tôi và chồng chuyển đến căn nhà mới mà con trai mua khi kết hôn ở thành phố.

Thấy mãi hai vợ chồng nó không có con, chồng tôi lén lút vào phòng con dâu để làm ra hành động này, đến khi bị phát hiện chúng tôi rất hoảng sợ vì thấy con dâu rơi nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, mục đích chính của chúng tôi là để vào thành phố thúc đẩy con trai và con dâu sinh con.

Khi đến nhà con trai, cặp vợ chồng trẻ rất vui mừng, nhà luôn đầy tiếng cười.

Chồng tôi và tôi cùng nhau nấu những món ăn ngon độc đáo, có súp giúp tăng cơ hội thụ thai trên mạng, có rau giúp tăng cường sinh lực, tôi đều làm theo.

Thường xuyên nghe hàng xóm trong khu đô thị nói về các phương pháp chữa bệnh bằng thực phẩm tốt, chúng tôi cũng sẽ mua về nhà để thử. Tối nào tôi cũng nấu cho con dâu một bát canh ấm nóng.

Sau nửa năm sống tại đây, chúng tôi quan sát mỗi ngày, hy vọng rằng với sự chăm sóc của chúng tôi, bụng của con dâu sẽ sớm to hơn. Nhưng ngày qua ngày, không có bất kỳ tín hiệu nào.

Một hôm, con dâu đi làm về sớm, ngồi trong phòng khách xem TV, tôi nhẹ nhàng đến gần.

“Tiểu Mỹ, đừng quan tâm lắm đến lời của người khác, có thể họ chỉ nói chuyện linh tinh”, tôi nói.

“Mẹ đang nói gì vậy?” cô trả lời.

“Tiểu Mỹ, mẹ hỏi con, sau 5 năm kết hôn với Trí Cương, con nghĩ con có lỗi với ai không? Bây giờ chỉ còn mẹ và con trong nhà, nếu có điều gì thì con nói cho mẹ biết”, tôi nói.

Thấy mãi hai vợ chồng nó không có con, chồng tôi lén lút vào phòng con dâu để làm ra hành động này, đến khi bị phát hiện chúng tôi rất hoảng sợ vì thấy con dâu rơi nước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Mẹ, chúng con đều rất tốt, mẹ có chuyện gì vậy?” cô trả lời.

“Nếu có vấn đề gì cần đến bệnh viện kiểm tra, con xem, vợ chồng con cưới nhau 5 năm rồi mà chưa có con. Ở tuổi con, mẹ đã có hai đứa rồi”, tôi đáp lại.

“Mẹ ơi, con là phụ nữ hiện đại và con khác mẹ trước đây”, con dâu nói.

“Tiểu Mỹ, hãy nghe mẹ nói, phụ nữ trước khi kết hôn nên cân nhắc tìm một người bạn đời có điều kiện tốt, sau khi kết hôn thì nên cân nhắc có con sớm”, tôi nói.

“Con và Trí Cương đã bàn bạc, mấy năm nay khi sự nghiệp đang lên thì việc chúng tôi sinh con là không thích hợp. Hãy nói về nó trong hai năm nữa”, con dâu đáp.

“Khi còn trẻ, sinh con dễ dàng hơn, mẹ và bố cũng có thể giúp đỡ. Nếu sức khỏe của con không có vấn đề gì, hãy cố gắng sinh con trong năm nay. Mẹ và bốmuốn ôm cháu trong thời gian sớm”, tôi nói.

“Không cần lo, mẹ. Chúng tôi đã quyết định và không muốn thay đổi ý kiến”, con dâu tôi trả lời.

Nhìn thấy con dâu không có ý định sinh con, tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng không có hiệu quả.

Mỗi ngày, khi chơi trên quảng trường khu phố, tôi thấy nhiều người đưa theo cháu, cách họ chơi với trẻ con khiến tôi và chồng ghen tị.

“Bà, tôi có một cách tốt, có thể giúp chúng ta sớm ôm cháu”, người chồng của tôi nói.

“Còn có cách tốt hơn nữa à? Tôi không tin lắm”, tôi trả lời.

Thế là chồng tôi lén đến gần tai tôi và tiết lộ cách của ông ấy.

Chồng tôi rất thông minh, khó trách hai ngày nay hắn đều cầm điện thoại di động, lên mạng tìm kiếm gì đó. Sau khi nghe ông giải thích, tôi thực sự nghĩ đó là một ý kiến hay.

Ngày hôm sau, khi con trai và con dâu đi làm, chúng tôi đã nhanh chóng trở về nhà. Tôi giữ nơi đứng ở cửa, còn chồng tôi lén lút vào phòng của con trai.

Mở ngăn kéo ở đầu giường, lọ thuốc bên trong được đánh dấu là thuốc tránh thai số 1, chẳng trách năm năm không có con, hóa ra thuốc tránh thai đang thật sự gây ra chuyện.

Chồng tôi nhanh chóng vặn nắp chai, đổ thuốc trong chai ra rồi cho những hạt nhỏ tương tự ở một chai khác vào.

Chúng tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và vẫn làm những món ăn ngon mỗi ngày. Cô con dâu còn nói ở chung với hai vợ chồng tôi rất sướng vì ngày nào cũng như Tết.

Chúng tôi hồi hộp chờ đợi từng ngày, tưởng tượng một ngày nào đó, con dâu sẽ mang thai ngoài ý muốn.

Những ngày êm đềm cứ thế trôi qua hơn hai tháng. Bỗng một hôm, con dâu về, lớn tiếng nói: “Mai con sẽ đi phá thai”.

Tin tức về việc con dâu mang thai, mặc dù đã nằm trong dự đoán của chúng tôi, nhưng vẫn khiến chúng tôi cảm thấy bất ngờ và bối rối.

“Làm sao em có thể mang thai được, chúng ta không phải đều sử dụng bảo vệ hai lớp mỗi ngày sao?” Con trai tôi vẫn không chịu tin vợ của mình mang thai.

Thấy mãi hai vợ chồng nó không có con, chồng tôi lén lút vào phòng con dâu để làm ra hành động này, đến khi bị phát hiện chúng tôi rất hoảng sợ vì thấy con dâu rơi nước mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con dâu lấy giấy xét nghiệm rồi quăng nó mạnh vào tay con trai tôi.

“Nó là con của ai?". Nhìn vào bản báo cáo trước mặt, con trai trở nên giận dữ và la hét lớn.

“Không phải của anh thì của ai?”, tiếng nói của Tiểu Mỹ lại đầy đau khổ, con dâu khóc nức nở.

“Làm sao có thể là con của tôi?”, Con trai tôi đáp trả lời của vợ.

Khi tôi thấy hai người trẻ đang tranh luận đỏ mặt, tôi nhanh chóng nói ra sự thật.

Thấy mãi hai vợ chồng nó không có con, chồng tôi lén lút vào phòng con dâu để làm ra hành động này, đến khi bị phát hiện chúng tôi rất hoảng sợ vì thấy con dâu rơi nước mắt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe xong, con trai không nói một lời, và không còn để ý đến tôi nữa. Tiểu Mỹ khóc và chạy ra khỏi cửa để trở về nhà mẹ đẻ.

Khi tôi gặp con dâu một tháng sau, đó là trong bệnh viện. Do uống thuốc dài ngày nên có ảnh hưởng đến thai nhi. Bây giờ thai nhi đã ngừng phát triển và phải được phẫu thuật ngay lập tức.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt, vẻ mặt đau đớn của con dâu khi bước ra khỏi phòng mổ, vợ chồng tôi vô cùng hối hận về hành động dại dột của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bố vợ đang nằm viện nên tôi phải chăm sóc ông ấy cả ngày lẫn đêm, đến khi về nhà để lấy đồ dùng cần thiết, tôi gần như gục xuống đất sau khi nghe được lời đề nghị này của con trai

Bố vợ đang nằm viện nên tôi phải chăm sóc ông ấy cả ngày lẫn đêm, đến khi về nhà để lấy đồ dùng cần thiết, tôi gần như gục xuống đất sau khi nghe được lời đề nghị này của con trai

Sau khi bố vợ của tôi ở bệnh viện một tháng, nhu yếu phẩm hàng ngày của chúng tôi cũng sắp hết, vì vậy tôi quyết định tận dụng thời gian bác sĩ và y tá đang trực, để có thể về nhà lấy đồ dùng và tiết kiệm chi phí.

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