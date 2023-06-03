Hai vợ chồng cãi nhau nên ngủ riêng nhưng đến nửa đêm chồng đòi mở cửa nhưng bị vợ từ chối do sợ không chịu nổi nếu mang đồ chơi này vào trong phòng

Bà Chu mang theo cô con gái 7 tuổi và Lão Phan để tạo thành một gia đình ba người, nhưng chỉ một năm sau, hai vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt là Lão Phan, người rất nóng tính, thường xuyên đánh vợ.

Theo thông tin từ Sohu, Lão Phan đến từ tỉnh Chiết Giang và vợ của ông, chị Chu, là một cặp vợ chồng được giới thiệu với nhau cách đây một năm và họ sớm đến với nhau.

Nhưng bà Chu lười đến mức còn bỏ ra năm tệ để thuê người quét nhà, ngày nào chị cũng đánh bài đến khuya.

Lý do chính mà Lão Phan có nhiều không hài lòng về vợ mình là vì bà ấy lười và thích đánh bạc. Trong suy nghĩ củ Lão Phan, một người vợ phải đảm nhiệm trách nhiệm và nhiệm vụ của một người vợ.

Bà ấy vẫn ở bàn đánh bài đến sáu giờ chiều và không nấu ăn, điều này khiến Lão Phan khá tức giận, vì vậy anh đã đánh đập vợ trong cơn giận dữ.

Tuy nhiên, bà Chu lại phản bác lời nói của chồng. Bà ấy nói rằng vì con gái đi học không về trưa, nên bà đã thỏa thuận với ông Lão Phan rằng không nấu cơm và ăn ở bên ngoài, bởi vì ông cũng đang chơi bài.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nếu như vậy, chỉ cần đặt món ăn ngoài là được. Hơn nữa, việc đánh bài đều do chồng bà gây ra.

Ông không chỉ đánh bạc một mình mà còn rủ bà Chu chơi bài, thậm chí đôi khi còn nhờ người khác rủ vợ chơi mạt chược.

Điều này có nghĩa là cặp vợ chồng này đều là những người thích đánh bạc và không ai có thể trách ai được.

Tuy nhiên, Lão Phan vẫn không thể giải tỏa được cơn giận của mình và cảm thấy rất tức giận với vợ.

Ngoài những hành động mà ông đã nói, ông còn tiết lộ rằng bà Chu đã có người khác bên ngoài và thường xuyên đi ra ngoài với những người đàn ông khác. Điều này có nghĩa là bà đã tìm thấy một người đàn ông khác bên ngoài.

Lúc này, cô con gái 7 tuổi của bà giải thích rằng trước đó cô và mẹ đã đi ăn cùng với người khác, đó là một người cùng quê với mẹ.

Nhưng Lão Phan không nghe lời giải thích này, cũng không xua tan được cơn giận và tiếp tục mắng: “Bạn có biết xấu hổ không? Đi ra ngoài tìm nam nhân, ba tháng rồi bà cũng không cùng ta ngủ một đêm”. Cuối cùng, Lão Phan đã nói ra điều mà anh ấy đang kìm nén trong lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Điều khó hiểu là tại sao bà Chu không chịu ngủ với chồng mình?

Người phụ nữ cảm thấy khá tủi thân trước việc này, vì chồng tính tình nóng nảy, thường xuyên đánh mắng, bạo lực gia đình là chuyện thường ngày nên bà đã ngủ riêng phòng với chồng.

Hai người ly thân nhưng người chồng vẫn không chịu dừng lại, cứ 3h đêm ông ta lại đập cửa phòng của bà. Mới đêm qua, ông lại đạp cửa vì muốn ngủ với bà Chu.

Bà Chu không mở cửa không phải từ chối chồng mà là vì lúc đó ông đang cầm một món đồ chơi người lớn trên tay, điều này khiến bà Chu khá kháng cự.

Theo cách nói của bà: “Tôi đã ngoài 40 tuổi, tôi không cần những thứ này, tôi không có nhu cầu lớn về nó và tôi không có năng lượng để làm điều đó”.

Đương nhiên, cô không thể thỏa mãn chồng về thể xác, điều này khiến đối phương không hài lòng, đó là lý do khiến Lão Phan nghi ngờ vợ mình có đàn ông bên ngoài.

Nhưng nghe vợ phàn nàn, thay vì kiểm điểm lại hành vi của mình, Lão Phan lại tức giận vì xấu hổ, cho rằng vợ đã làm mình mất mặt nên đã xông tới và đá vào bụng của bà.

Sau khi được những người khác can ngăn, ông không nguôi giận mà càng làm dữ dội hơn, đấm đá vài cái rồi mới dừng lại.

Ảnh minh họa: Internet

Ông cảnh báo vợ không nên vượt quá giới hạn và việc muốn có một cuộc sống vợ chồng là điều bình thường, đó là bản năng của con người và không quá đáng.

Nhưng bà lại từ chối chồng và không cho anh ta chạm vào mình, điều này cho thấy có vấn đề xảy ra.

Trong mối quan hệ hôn nhân, vợ chồng nên hiểu lẫn nhau, nhưng vợ lại không quan tâm đến nhu cầu của chồng. Ông cho rằng vợ mình nên thay đổi một chút và loại bỏ những thói quen xấu của mình.

Nhưng bà Chu đáp lại: “Làm sao để thay đổi? Anh ta đánh tôi mỗi ngày, tôi phải làm sao để thay đổi?”

"Tại sao anh phải đánh em mỗi ngày?"

"Chỉ vì em không ngủ với anh."

"Nhưng tại sao em không ngủ với anh?"

Dường như vấn đề này đã rơi vào vòng lặp vô hạn.

Hai bên trách móc lẫn nhau, đàn ông trách phụ nữ không biết quản lý gia đình, lười biếng và ngoại tình, trong khi phụ nữ phàn nàn rằng đàn ông không trách nhiệm, không làm đúng trách nhiệm, cờ bạc và bạo lực gia đình, điều không thể chấp nhận được.

Hành động của người chồng còn quá đáng, ông đã mua một thùng xăng đổ vào nhà và đe dọa sẽ phá hủy vợ và sẽ ăn hiếp con gái của cô ấy.

“Với người như vậy, tôi lo lắng và bất an cả ngày”, người vợ chia sẻ.

Ngay cả khi có người hòa giải, người chồng vẫn có thể cởi quần áo và đe dọa cô một cách tàn nhẫn, cảnh báo cô rằng anh ta sẽ giết cô, khiến cô phải hối hận suốt đời và hủy hoại con gái cô.