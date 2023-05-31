Nửa đêm tỉnh giấc thấy chồng vào phòng của mẹ, tôi lén đi theo để xem họ làm gì nhưng đến khi nghe xong mẹ chồng nói, tôi gần như ngã quỵ xuống đất 

Tâm sự 31/05/2023 07:44

Khi đi đến phòng khách, tôi thấy đèn trong phòng mẹ chồng đang sáng và hóa ra chồng tôi đã tới phòng của bà ấy. Để tìm hiểu hành vi kì lạ của chồng tôi giữa đêm, tôi lén nghe trộm cuộc nói chuyện của họ ở ngoài cửa.

Tôi tên là Tiểu Mỹ, năm nay 32 tuổi, tôi và chồng là bạn cùng lớp đại học, sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng ở lại thành phố này.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng chúng tôi cũng mua được nhà và ô tô. Năm ngoái, vì chúng tôi cũng không trẻ nữa và bố mẹ chồng cũng liên tục thúc giục, nên chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị để có con.

Ông trời cũng rất tốt với chúng tôi, tôi có thai không lâu sau đó và tôi đã hạ sinh con gái Đô Đô cách đây nửa năm.

Để lo cho tôi và các con, mẹ chồng tôi cũng vội vã từ quê lên để lo cho cuộc sống gia đình.

Mẹ chồng là người rất tốt, tuy ở quê nhưng tính tình rất phóng khoáng, rộng rãi. Mẹ luôn coi tôi như con gái ruột, biết tôi thích ăn cay, mẹ thường đi học nấu ăn ở hàng xóm, rồi về nhà học nấu cho tôi ăn.

Không chỉ vậy, để tôi được nghỉ ngơi tốt và có sức đi làm trong ngày, mẹ chồng đã một mình chăm sóc con gái tôi.

Nửa đêm tỉnh giấc thấy chồng vào phòng của mẹ, tôi lén đi theo để xem họ làm gì nhưng đến khi nghe xong mẹ chồng nói, tôi gần như ngã quỵ xuống đất  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, tôi đến kỳ kinh nguyệt và bụng hơi đau một chút, vì thế tôi đi ngủ sớm. Khi tôi dậy giữa đêm để đi vệ sinh và bật đèn, tôi phát hiện chồng không có trong phòng.

Lúc đó tôi vẫn còn phân vân. Khi đi đến phòng khách, tôi thấy đèn trong phòng mẹ chồng đang sáng và hóa ra chồng tôi đã tới phòng của bà ấy.

Để tìm hiểu hành vi kì lạ của chồng tôi giữa đêm, tôi lén nghe trộm cuộc nói chuyện của họ ở ngoài cửa.

Thiên qua cửa sổ, tôi chỉ thấy chồng tôi đang quỳ trước mặt mẹ chồng. Anh ấy nói với bà: “Mẹ, con biết mình đã sai, con sẽ tự giải quyết vấn đề này, mẹ đừng nói với Tiểu Mỹ nhé?”.

Mẹ chồng chỉ vào mũi của anh và tức giận nói: “Con là đứa hư hỏng, thật là khiến mẹ mất mặt. Tiểu Mỹ có điểm nào không tốt chứ? Có một gia đình tốt mà con lại không muốn, lại đi tán tỉnh đàn bà ngoài kia. Lương tâm của con bị chó ăn mất rồi à? Con và Tiểu Mỹ đã có một đứa con được nửa tuổi rồi, làm sao lại có thể làm điều bậy bạ như vậy? May mà đêm nay mẹ phát hiện ra, nếu Tiểu Mỹ biết được thì sao? Dù sao thì mẹ chỉ coi Tiểu Mỹ là con dâu của mẹ, con phải cắt đứt tất cả mối quan hệ với người đàn bà đó, nếu không thì chúng ta sẽ cắt đứt mối quan hệ mẹ con. Con sẽ không còn là con trai của mẹ nữa”.

Nghe mẹ chồng nói xong lúc đó tôi gần như ngã quỵ xuống đất. Tôi không nghĩ rằng, sau bao năm sống chung, tình cảm giữa tôi và chồng vẫn tốt đẹp như vậy.

Nửa đêm tỉnh giấc thấy chồng vào phòng của mẹ, tôi lén đi theo để xem họ làm gì nhưng đến khi nghe xong mẹ chồng nói, tôi gần như ngã quỵ xuống đất  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những ngày đau khổ, giờ đây cuộc sống mới tốt đẹp lên và con của chúng tôi chỉ mới nửa tuổi, nhưng chồng tôi đã lén lút tìm kiếm một người phụ nữ khác bên ngoài.

Trái tim tôi thật đau đớn, suốt bao năm qua, trái tim tôi chỉ dành cho chồng mình và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày chồng sẽ phản bội.

Quay lại phòng, tôi không thể yên tâm trong lòng, tôi thực sự không biết phải làm gì. Tôi thật sự yêu chồng mình và có một mẹ chồng tốt như vậy, tôi không muốn mất đi mái ấm gia đình này.

Nhưng tôi không thể tha thứ cho sự phản bội của chồng mình trong lòng được, tôi phải làm gì để bảo vệ bản thân và con cái của mình?

Tôi nên tiếp tục giả vờ không biết gì, chờ đợi chồng mình tự giải quyết vấn đề này, hay nên đối diện với chồng và yêu cầu ly hôn để chấm dứt mối quan hệ này? Tôi đang đứng trước một quyết định rất khó khăn và đau đớn.

Em trai chồng luôn lẻn vào phòng ngủ mỗi khi tôi đi vắng, sau khi biết được sự thật qua mẹ chồng, tôi lạnh cả sống lưng và muốn chuyển ra ngoài ở

Em trai chồng luôn lẻn vào phòng ngủ mỗi khi tôi đi vắng, sau khi biết được sự thật qua mẹ chồng, tôi lạnh cả sống lưng và muốn chuyển ra ngoài ở

Tôi nói với chồng là nên chuyển ra ngoài nhưng anh thì cho rằng em trai làm vậy chỉ là tò mò và vẫn coi nó là một đứa con nít.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tâm sự gia đình

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