Anh trai tôi vừa về đến nhà sau chuyến công tác thì thấy đèn phòng tắm vẫn sáng nên đi tới xem nhưng vừa mở cửa thấy chị dâu làm việc này, anh trai tôi liền sững sờ

Gia đình chúng tôi là một gia đình nông thôn bình thường, mẹ tôi mất từ ​​khi tôi còn rất nhỏ.

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện hai vợ chồng yêu thương nhau ngay cả khi người trụ cột trong gia đình đi công tác xa.

Nhưng cha tôi thường nói, con trai, đây là những gì cha đã làm trong cuộc đời của mình, cha hy vọng con sẽ thành công và có một gia đình hạnh phúc trong tương lai.

Một mình bố tôi vừa là cha, vừa là mẹ, nuôi nấng hai anh em chúng tôi đến cuối cùng. Là con trai cả, anh trai tôi từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, mỗi lần đi học về là chủ động giúp bố làm việc nhà.

Anh trai tôi luôn đạt thành tích học tập xuất sắc từ nhỏ và thường xuyên đứng đầu lớp. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh trai tôi đã không phụ lòng mong đợi của bố và được nhận vào một trường đại học trọng điểm của tỉnh.

Cha vô cùng hạnh phúc và tự hào vì anh trai tôi là sinh viên đại học đầu tiên của làng và điều này mang lại niềm vinh dự lớn cho gia đình của chúng tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi vào đại học, anh trai tôi luôn cố gắng học tập chăm chỉ và nỗ lực và đạt được học bổng của lớp mỗi năm.

Vào cuối tuần, anh trai tôi cũng sẽ đi làm thêm để giúp gia đình giải quyết khó khăn về kinh tế. Bốn năm đại học đã nhanh chóng trôi qua và sau khi tốt nghiệp, anh trai tôi đã tìm được một công việc trong một công ty lớn.

Trong quá trình làm việc, anh trai tôi luôn làm việc chăm chỉ, chịu khó và nhanh chóng được sự tin tưởng của cấp trên.

Vào thời điểm này, anh trai tôi đã gặp được người vợ của mình. Cô ấy cho rằng anh trai tôi là một người đàn ông tốt đáng để trao phó cả đời và đã yêu anh trai tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó, hai người dần trở nên quen biết và bắt đầu hẹn hò. Khi có một nền tảng kinh tế ổn định, anh trai tôi đã đưa bạn gái của mình về nhà và khi cha tôi gặp được cô ấy, cha tôi rất ấn tượng và vui mừng.

Sau đó, hai bên gia đình đã gặp nhau và đều rất hài lòng, vì vậy họ bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới.

Gia đình của cô dâu không có nhiều yêu cầu, vì tất cả đều là người nông thôn và có điều kiện tương đương. Cha mẹ của cô dâu chỉ mong muốn anh trai tôi sẽ đối xử tốt với con gái của mình. Hai tháng sau đó, anh trai tôi và người yêu đã kết hôn.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của anh trai tôi và chị ấy hạnh phúc, hai người rất yêu thương nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Từ khi lấy vợ, anh trai càng làm việc chăm chỉ hơn, chỉ mong cho chị dâu được hạnh phúc. Hai năm sau, anh trai tôi mua một căn nhà, sau khi sửa sang nhà cửa, anh trai tôi và chị dâu chuyển đến sống ở căn nhà mới.

Lúc này trong nhà chỉ còn lại một mình cha, người anh sợ cha cô đơn nên đã xin cha chuyển đến ở cùng. Cha vốn dĩ thích náo nhiệt nên chuyển đến ở nhà anh trai.

Kể từ khi anh trai tôi mua căn nhà, anh ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực và phải trả tiền thế chấp hàng tháng. Thế là anh tôi làm việc rất chăm chỉ, ngày nào cũng đi sớm về muộn, có khi vắng nhà mấy ngày. Anh trai tự nghĩ, bản thân vất vả cũng không sao, chỉ cần có thể mang đến cho vợ một gia đình hạnh phúc, mọi việc anh làm đều đáng giá.

Một lần nữa, anh trai lại đi công tác, sau khi vội vàng dặn dò chị dâu chăm sóc tốt cho cha, anh liền đi công tác. Trong những chuyến công tác, anh trai tôi không bao giờ quên gọi điện cho chị dâu, chị dâu cũng rất vui vẻ, dặn anh trai tôi ở đó chăm sóc bản thân thật tốt.

Chuyến công tác này tình cờ trùng vào ngày sinh nhật của chị dâu nên anh trai tôi đã về nhà sớm để tạo bất ngờ cho chị dâu. Anh tôi về đến nhà đúng nửa đêm, thấy đèn trong buồng tắm vẫn sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, anh trai tôi lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng mở cửa, sau khi nhìn thấy chị dâu, anh trai tôi sững sờ.

Hóa ra chị dâu tôi đang ngồi dưới đất rửa chân cho bố. Tuy đây là chuyện nhỏ nhưng trong lòng anh rất vui vì có được một người vợ đảm đang, chăm sóc chu đáo cho cha anh mỗi khi anh vắng nhà.

Vì vậy, anh trai đã thầm hạ quyết tâm rằng anh ấy phải chăm sóc tốt cho chị dâu của mình trong tương lai và cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc.