Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Lâm đã thành công bước vào một doanh nghiệp nhà nước bằng chính năng lực của mình

Vương Lâm vốn là con một và gia đình cô ấy cũng khá giả. Cha mẹ Vương Lâm cũng rất coi trọng sự phát triển toàn diện của Vương Lâm, không ngần ngại đầu tư cho Vương Lâm học hành.

Lý Quân luôn có thể hiểu tâm tư của Vương Lâm, điều này cũng khiến trong lòng cô rung động.

Vương Lâm đã gặp Lý Quân trong quá trình làm việc. Theo Vương Lâm , Lý Quân là người rất trung thực và tích cực. Li Jun luôn hiểu được ý định của Wang Lin, điều này khiến Wang Lin cảm thấy thích thú với anh ta.

Ban đầu, cả hai người đều không trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình. Lý Quân nghĩ rằng tình cảm là một quá trình dần dần hình thành một cách tự nhiên và không phải là thông qua ngôn ngữ mà là thông qua trái tim để bày tỏ. Vương Lâm đã đồng ý với quan điểm đó của anh.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Vương Lâm đề nghị đưa Lý Quân đến gặp cha mẹ cô. Cha mẹ của Vương Lâm cũng đối đãi rất tốt với anh và đồng ý cho hai người kết hôn.

Sau đó, Lý Quân cũng đưa cô đến gặp cha mẹ anh. Gia đình của Lý Quân không giàu như gia đình của Vương Lâm.

Gia đình của anh có nhiều thành viên, cả nhà sống chung trong một căn nhà nhỏ chưa đến 100 mét vuông. Vương Lâm thẳng thắn nói với Lý Quân rằng cô không muốn sống chung với gia đình anh.

Lý Quân phải mua căn hộ trước khi kết hôn, nếu không anh sẽ hối hận về cuộc hôn nhân. May mắn thay, gia đình của Lý Quân đồng ý và đáp ứng yêu cầu của Vương Lâm, hai người cuối cùng đã kết hôn thành công.

Tuy nhiên, vì căn nhà được mua bằng tiền của gia đình Lý Quân, nên tự nhiên việc đăng ký sở hữu căn nhà là tên của anh.

Sau đó, khi sinh ra con gái Lê Lê, cô nói rõ với gia đình chồng rằng mình sẽ không sinh thêm con. Vì điều này, thái độ của mẹ chồng đã thay đổi đáng kể, bà ấy không nói nhiều với Vương Lâm và cũng không giúp đỡ chăm sóc Lê Lê nữa.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Lý Quân và Vương Lâm cũng bắt đầu trở nên xấu đi. Họ thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ. Một lần, khi Vương Lâm đưa con gái đến công viên vui chơi, trên đường về cô ấy bị kẹt xe và không kịp chuẩn bị bữa trưa.

Ảnh minh họa: Internet

Lý Quân liên tục mắng Vương Lâm vì điều đó. Cô cảm thấy bị bất công và cãi nhau với chồng. Mẹ chồng của cô ấy không thể chịu đựng nữa và phải đến trung gian giải quyết vấn đề.

Vương Lâm không muốn nhượng bộ và tự đề xuất ly hôn, sau đó cô ấy đã thu xếp hành lý của mình và trở về nhà mẹ đẻ.

Sau đó, sau khi được thuyết phục bởi gia đình mẹ, và khi nhìn thấy con khóc lóc và yêu cầu được gặp bố, Vương Lâm quyết định mềm lòng và quay trở lại nhà.

Khi đến cửa nhà, cô bị sốc khi thấy một người lạ mở cửa và cho biết anh ta là người mới thuê căn nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Vương Lâm cảm thấy rất khó hiểu và liên lạc với chồng để tìm hiểu tình hình. Lý Quân ngập ngừng tiết lộ sự thật. Hóa ra sau khi mẹ chồng biết được ý nghĩ ly hôn của Vương Lâm, bà lo lắng cô sẽ lấy đi tài sản nên dứt khoát bán nhà.

Vương Lâm vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ không ý thức được, ly hôn mà bọn họ nói chỉ là lời nói tức giận sao? Và họ đang bán nhà với suy nghĩ gì? Vương Lâm vô cùng khó hiểu, lâm vào trầm tư.

Theo Sohu