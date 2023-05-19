Lúc đó, Lưu Siêu cảm thấy Vương Tử là một cô gái lạnh lùng, vì cô ấy rất đẹp và tao nhã, nhưng cũng có chút xa cách với người đối diện, đặc biệt là đối với các bạn nam. Lúc đó, Lưu Siêu chỉ đơn giản nói chuyện với cô ấy vài câu.

Theo thông tin từ Sohu, Vương Tử và Lưu Siêu gặp nhau trong một bữa tiệc của một người bạn chung. Họ chỉ nói chuyện duy nhất một câu khi gặp nhau lần đầu.

Sau bữa tiệc, Lưu Siêu đã hỏi người bạn chung của họ về Vương Tử. Tuy nhiên, khi biết được tình hình gia đình của cô, Lưu Siêu đã nghĩ lại.

Thực tế, Lưu Siêu đã yêu Wang Tử ngay từ cái nhìn đầu tiên vì Vương Tử rất đẹp và anh yêu cái đẹp đó.

Gia đình của Vương Tử làm ăn rất lớn và trong gia đình cô ấy người con gái duy nhất nên được nuông chiều từ nhỏ.

Tuy nhiên, cô ấy không có tính cách của một tiểu thư, rất tốt và dễ gần. Nhưng với những người bạn chưa quen, cô ấy vẫn giữ thái độ lạnh lùng, đó cũng là lý do tại sao cô ấy không quá tự nhiên trong các buổi tiệc.

Chuyện này đã mãi được giấu kín trong lòng Lưu Siêu. Nhưng anh vẫn thường nhớ đến nhan sắc của Vương Tử.

Sau đó, anh đã dũng cảm tìm đến người bạn chung của họ và lần nữa mời Vương Tử ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Lần này, hai người đã nói chuyện rất nhiều trên bàn ăn, có lẽ do sự giới thiệu nhiệt tình của người bạn chung. Sau đó, hai người đã thêm số liên lạc của nhau.

Lúc này, Lưu Siêu rất vui. Sau đó, họ thường xuyên trò chuyện với nhau trên mạng và từ đó, Lưu Siêu biết rằng cô ấy không ghét anh.

Sau đó, anh đã dũng cảm mời Vương Tử ra ngoài một mình. Bởi vì cả hai đều đã lớn nên họ hiểu ý nghĩa của việc gặp gỡ và Vương Tử cũng không thiếu người theo đuổi. Nhưng cô ấy biết rằng Lưu Siêu không đến vì tiền của gia đình hay vì sự quyến rũ của cô ấy.

Hiện tại Vương Tử đã 26 tuổi, nhưng chưa tìm được ai phù hợp. Kể từ khi ăn cơm với Lưu Siêu lần trước, cô đã nói chuyện với người bạn chung và biết rằng Lưu Siêu đánh giá về mình không tồi, chỉ là gia đình của anh đối với gia đình cô có chút khác biệt.

Tuy nhiên, cô không quan tâm đến điều đó, chỉ cần người đó thực sự theo đuổi mình, thực sự đối tốt với cô là được.

Sau đó hai người gặp nhau để đi ăn tối và xem phim nhưng vẫn còn khá ngượng ngùng. Cô đã đợi Lưu Siêu nói ra tình cảm, nhưng lần này anh không làm như vậy và muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Từ đó, Lưu Siêu thường xuyên đến đón cô về sau khi tan làm, mua những món quà nhỏ cho Vương Tử.

Mặc dù cô cũng thường xuyên nhận được những món quà đắt tiền, nhưng Vương Tử không thực sự thích chúng. Những món quà mà Lưu Siêu tặng cho cô thì phù hợp với sở thích của cô hơn. Và sau đó, hai người đã bắt đầu hẹn hò.

Vì hai người chưa bao giờ nói rằng đang hẹn hò, mà chỉ cảm thấy thân thiết với nhau. Sau khi xem phim một lần nữa, Lưu Siêu ôm cô và Vương Tử không phản kháng.

Từ đó, hai người quyết định chính thức bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Gia đình Vương Tử không phản đối cô tìm một đối tượng như thế nào, bởi cha mẹ chỉ muốn cô hạnh phúc và vì gia đình của cô đủ khả năng nên cũng không cần phải lo lắng nhiều.

Sau đó, Lưu Siêu đã được gia đình cô chấp nhận và sau hai năm hẹn hò, hai người đã kết hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, tôi đã mang thai và đã nghỉ làm để chăm sóc thai nhi tại nhà. Thường xuyên có những người bạn đến chơi và trong số đó có một người bạn thân của Vương Tử tên là Lý Tuyết, cô ấy là bạn cùng lớp của cô từ trung học và gia đình cô ấy rất khó khăn.

Hiện tại cô ấy đã kết hôn nhưng cuộc sống của cô ấy không quá tốt, chỉ là một cuộc sống bình thường. Vương Tử và cô ấy vẫn giữ liên lạc tốt suốt những năm qua.

Kể từ khi Vương Tử mang thai, Lưu Siêu đã chịu trách nhiệm cho cả gia đình. Sau khi đứa bé được sinh ra, Lưu Siêu bắt đầu khởi nghiệp với sự giúp đỡ của cha mẹ vợ.

Đây cũng là một cách thể hiện cho sự công nhận khả năng của Lưu Siêu. Lúc đó, cha mẹ Vương Tử giúp đỡ và Lưu Siêu đã bắt đầu làm việc ngay lập tức.

Nhờ nỗ lực của Lưu Siêu và sự giúp đỡ của cha mẹ vợ, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Sau khi đứa bé sinh ra, mẹ của Lưu Siêu đã đến đây để giúp chăm sóc đứa bé trong một thời gian. Tuy nhiên, Vương Tử không muốn cha mẹ giúp đỡ, vì vậy cô đã quyết định tự mình chăm sóc đứa trẻ trong nhà.

Nhiều năm trôi qua, Vương Tử luôn đóng vai trò chăm sóc gia đình và giáo dục con cái, đồng thời mối quan hệ giữa cô và Lưu Siêu luôn rất tốt. Vương Tử rất hài lòng khi nhìn thấy Lưu Siêu đã trở thành người đàn ông tốt bây giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chỉ một thời gian trước, Vương Tử đã phát hiện ra một điều khiến cô suy sụp, đó là Lưu Siêu đã phản bội cuộc hôn nhân của mình và đối tượng của sự phản bội đó là Lý Tuyết, bạn thời trung học của cô.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Vương Tử đã quyết định đệ đơn ly hôn và có được sự ủng hộ từ cha mẹ của mình.

Sau khi ly dị, doanh nghiệp của Lưu Siêu ngày càng đi xuống và thực tế là công ty này vẫn được kiểm soát bởi cha mẹ của Vương Tử.

Mặc dù Lưu Siêu kiếm được nhiều lợi nhuận, nhưng anh phát hiện mình không sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong công ty này.

Sau một thời gian, doanh nghiệp của Lưu Siêu phá sản. Sau khi Ly Tuyết ly hôn Lưu Siêu, anh mới nhận ra rằng mình đã sai lầm và hiện giờ anh hoàn toàn chết lặng.