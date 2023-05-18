Và đến nay anh ấy vẫn độc thân. Đương nhiên, bố mẹ, đồng nghiệp và bạn bè đã hối thúc anh tìm một người khác nhưng ban đầu anh chưa muốn.

Theo thông tin từ Sohu, Lưu Thành năm nay 35 tuổi và đã có một đời vợ nhưng chưa có con. Lý do là vợ cũ của anh đã ra đi 3 năm trước.

Lưu Thành tốt nghiệp đại học và làm việc tại một công ty nổi tiếng trong địa phương. Cha mẹ anh ấy cũng có công việc ổn định.

Tuy nhiên cuối cùng anh cũng chấp nhận tìm một người bạn gái mới vì anh ấy nghĩ rằng khi mình già đi, bản thân chắc chắn sẽ khó khăn trong việc tìm một người khác để sống cùng.

Điều kiện gia đình cũng rất tốt, và anh ấy còn có tiền tiết kiệm.Về mặt lý thuyết, người như anh ấy không thể không tìm được một người vợ.

Nhưng anh rất nhớ bố me vợ. Hóa ra người vợ cũ của anh sinh ra trong một gia đình nông thôn và là con một trong gia đình. Cha mẹ mong cô có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai, nhưng bây giờ con gái của họ bất ngờ ra đi.

Cha mẹ không còn hy vọng gì nữa. May mắn là có Lưu Thành làm con rể, sẵn lòng chăm sóc họ mỗi ngày và đưa cho họ tiền sinh hoạt đầy đủ định kỳ mỗi tháng.

Lưu Thành và vợ cũ được giới thiệu thông qua những người bạn chung. Cả hai đều làm việc trong cùng một tòa nhà và có rất nhiều bạn bè chung do mối quan hệ kinh doanh của họ. Mặc dù người phụ nữ sinh ra ở một vùng nông thôn nhưng cô ấy tự lập và giỏi giang.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ lần đầu tiên gặp cô gái này, Lưu Thành đã bị cô ấy thu hút sâu sắc. Sau khi tiếp xúc với nhau, anh nhận ra cô ấy là một cô gái tuyệt vời, mạnh mẽ, kiêu ngạo và đầy quyến rũ.

Mặc dù anh biết rằng hoàn cảnh gia đình của cô gái không tốt, nhưng Lưu Thành vẫn đem lòng yêu cô ấy. Anh cho rằng trong hôn nhân, hai người có thể vượt qua mọi khó khăn. Theo lời của Lưu Thành, đó là trách nhiệm của anh ấy. Anh muốn chăm sóc tốt cho người con gái mình yêu và cung cấp cho cô ấy một môi trường sống tốt nhất có thể.

Vì vậy, cả hai thường xuyên hẹn hò, đi mua sắm và xem phim cùng nhau. Lưu Thành cũng cố gắng sửa chữa những thiếu sót trước đây của người yêu và đưa cô ấy thử mọi thứ mà cô ấy chưa bao giờ thử.

Nhận thấy được ý định của Lưu Thành dành cho mình, người phụ nữ cũng rơi vào mối quan hệ tình cảm này và cả hai sớm gặp cha mẹ của họ.

Gia đình của cô gái, tất nhiên, không có bất kỳ ý kiến gì về Lưu Thành. Sau cùng, anh là một người đẹp trai, có điều kiện tốt, không phải ai cũng có thể tìm được. Đây là một điều may mắn trên đời.

Tuy nhiên, cha mẹ Lưu Thành không hài lòng về cô gái này. Họ không thích cô keo kiệt trong các bữa ăn. Họ có ý kiến về gia đình của cô gái hơn. Họ cho rằng có liên quan với những người nông dân như vậy sẽ mất mặt.

Tuy nhiên, Lưu Thành vẫn nhất quyết cưới người phụ nữ này. Anh trực tiếp trả tiền đặt cọc cho ngôi nhà mới và hai người sống cùng nhau.

Do không được bố mẹ ủng hộ nên đám cưới của họ diễn ra rất khiêm tốn, chỉ mời một vài bàn thân thích và một số bạn.

Tuy nhiên, cô gái luôn cảm thấy không thoải mái vì bị người khác coi thường . Ngay cả đám cưới cũng được tổ chức trong lặng lẽ, bố mẹ cô cũng bị bàn tán.

Lưu Thành nhìn thấy vợ mình bị tổn thương thì thấy rất đau lòng. Sau đó anh nói nhẹ nhàng và an ủi cô ấy.

Năm sáu năm sau, cha mẹ hai bên biết chuyện đã định, dù có phản đối thế nào cũng chỉ có thể chấp nhận nàng dâu. Mặc dù lời nói vẫn còn hơi gay gắt, nhưng thái độ của họ đã dịu đi một chút.

Tình cảm giữa đôi vợ chồng càng ngày càng sâu sắc và họ còn mua một chiếc xe mới cùng nhau. Nhưng khi họ nghĩ rằng cuộc sống sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, cô gái bỗng dưng gặp sự cố và qua đời.

Lúc đi làm nghe được tin này, Lưu Thành lập tức chạy đến bệnh viện, trong lòng vẫn còn tê dại, có lẽ bệnh viện đã nhìn nhầm, nhưng khi đến nơi, anh không thể tin được đó là sự thật.

Lưu Thành không thể kiềm chế được nước mắt nhưng bây giờ đã quá muộn để hối hận. Sau đó cha mẹ vợ của anh đã chạy đến vào bệnh viện mà không để ý đến sự xuất hiện bên cạnh của Lưu Thành. Con gái mà họ đã nuôi dưỡng lớn khôn, giờ đang nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo đó.

Nhìn vào bố mẹ vợ của mình, Lưu Thành cũng đầy ân hận. Anh ấy đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho cô gái suốt đời, nhưng lời hứa này đã không thực hiện được.

Ảnh minh họa: Internet

Để bù đắp Lưu Thành cũng đã tự hứa với lòng mình là chăm sóc bố mẹ vợ thật tốt sau khi cô ấy ra đi.

Nhưng cha mẹ của Lưu Thành rất lo lắng vì lâu rồi con mình chưa kiếm người mới dù anh vẫn còn trẻ. Vì anh ấy đang rất thân thiết với bố mẹ vợ và không muốn gặp người mới.

Sau nhiều lần bị thuyết phục, anh quyết định tái hôn. Cô gái mà anh ấy gặp qua người giới thiệu cũng có tính cách giống như người vợ cũ.

Cô gái đã lớn tuổi và chưa kết hôn. Gia đình cô ấy cũng rất lo lắng. Hai người nhanh chóng quyết định và trực tiếp sắp xếp đám cưới.

Lần cưới lần này khác với những lần trước đó, được tổ chức hoành tráng và không có sự can thiệp của cả hai bên phụ huynh. Lúc này, Lưu Thành muốn mời bố mẹ vợ đến nhà để sau này có vợ mới chăm sóc họ, nhưng bị cha mẹ của anh phản đối.

Sau khi vượt qua những khó khăn để hoàn thành lễ cưới, Lưu Thành đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì bất ngờ nhận được một tin nhắn trên điện thoại di động.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu Thành mở tin nhắn và đôi mắt anh mở to.

Bố mẹ vợ biết anh sẽ kết hôn hôm nay nên đã chuyển 100.000 nhân dân tệ (khoảng 335 triệu) và bảo anh phải giữ kỹ.

Tin tức này khiến Lưu Thành khóc! Anh biết bố mẹ vợ không kiếm được nhiều tiền do họ giờ đã già và cũng không có việc làm. Số tiền 100.000 nhân dân tệ này có lẽ là tiền lương hưu của họ.

Lưu Thành rất cảm động, nhưng sợ hai người già không có tiền nên vội vàng gọi điện cho họ bảo không nhận với mục đích để bố mẹ vợ có tiền chi tiêu trong nhà.

Tuy nhiên, thấy thái độ của bố mẹ vợ rất quyết tâm nên anh đành nhận số tiền đó. Sau đó bố mẹ vợ đã nói rằng: “Tiểu Lưu à, trong những năm qua, con đã chăm sóc rất tốt cho chúng ta, bố và mẹ đều rất vui. Chúc mừng con đã có một gia đình mới và con hãy sống tốt hơn bây giờ nhé”.

Nghe đến đây, Lưu Thành trong lòng đau xót. Anh thề rằng số tiền này sẽ không được sử dụng trong tương lai mà để dành cho bố mẹ vợ.

Anh ấy phải đối xử tốt hơn với bố mẹ vợ trong tương lai. Dù đã có vợ mới nhưng Lưu Thành vẫn phải chăm sóc chu đáo cho hai người lớn tuổi.

May mắn thay, người vợ mới của anh cũng là một người phụ nữ rất tốt. Lưu Thành đã kể cho cô ấy toàn bộ câu chuyện và cô ấy cũng hứa sẽ chăm sóc tốt cho hai người cùng với anh.