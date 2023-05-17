Tôi lì xì cháu trai 600.000 tiền mừng tuổi nhưng con dâu thấy ít quá bèn trả lại, đến khi về nhà mở ra tôi ôm mặt khóc nức nở

Tôi tên là Lưu Ngọc Hoa, năm nay 65 tuổi và có một cậu con trai.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện cảm động về cách đối nhân xử thế của nàng dâu đối với mẹ chồng khiến người mẹ già phải bật khóc.

Ông ấy là một người rất trung thực và tốt bụng. Sau khi chúng tôi kết hôn, ông ấy yêu và quan tâm tôi rất nhiều.

Nhìn lại cuộc đời của mình, tôi nghĩ rằng nó khá ngọt ngào và hạnh phúc. Với sự trùng hợp may mắn, tôi kết hôn với chồng tôi, người đến từ làng bên cạnh.

Tình cảm của chúng tôi rất tốt đặc biệt là sau khi con ra thì gia đình tôi lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Gia đình chúng tôi đã sống hạnh phúc và hòa thuận trong suốt chục năm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi con trai vào đại học, tôi hy vọng thằng bé sớm tốt nghiệp và kết hôn, để chúng tôi có thể tận hưởng niềm vui của việc có cháu nội sớm.

Nhưng khi con trai ở năm hai đại học, chồng tôi đột ngột bị đột quỵ vào nửa đêm và qua đời, để lại tôi một mình.

Sau khi chồng qua đời, lòng tôi bỗng trống rỗng và niềm lo lắng duy nhất của tôi là con trai.

Vợ chồng tôi tuy đọc và hiểu biết ít nhưng con trai lại rất thông minh và nhanh nhẹn. Tính cách và phẩm chất của con trai cũng giống như ông bà, nói chuyện lịch sự, tốt bụng và có trái tim chân thành. Từ nhỏ, người trong làng đã nói rằng con trai chúng tôi sẽ có một tương lai tốt.

Mặc dù cảm thấy cô đơn khi không có ông xã ở bên cạnh, nhưng tôi rất vui mừng khi nghĩ đến tương lai tươi sáng của con trai.

Tôi thực sự hy vọng rằng ông xã của tôi cũng có thể thấy con trai trưởng thành và thành công trong cuộc sống.

Con dâu của tôi là một người từ thành phố, con bé rất xinh đẹp và thông minh và cũng rất hiếu thảo.

Mặc dù gia đình về nhà gái có điều kiện tốt, nhưng con dâu không ghét bỏ tôi và con trai của mình.

Khi cô ấy và con trai tôi kết hôn, gia đình về phía nhà gái đã sẵn sàng tặng cho chúng tôi một căn nhà và một chiếc xe hơi. Thực tế, tôi cảm thấy rất xấu hổ, vì theo phong tục, tôi nên chuẩn bị những thứ đó.

Ảnh minh họa: Internet

Khi con trai kết hôn, tôi không có tiền để mua cho con dâu những món trang sức như dây chuyền, vòng tay, chỉ có thể tặng cho cô ấy một chiếc nhẫn vàng được truyền lại từ mẹ tôi.

Tôi không ngờ rằng con dâu tôi rất thích nó và nói rằng đồ trang sức này có ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt.

Con trai tôi thường rất bận rộn với công việc và thường xuyên phải đi công tác, ít khi có thời gian về nhà.

Nhưng con dâu thường xuyên ghé thăm tôi, lần nào về cũng xách túi to và túi nhỏ. Tôi bảo cô ấy không cần phí tiền cho tôi, nhưng lần sau cô ấy lại mang nhiều đồ hơn.

Lần trước cô ấy còn tặng cho tôi một cây massage đầu, sau khi sử dụng tôi thực sự cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi chỉ kiếm đủ tiền để chi tiêu cho bản thân bằng cách trồng rau, nên tôi không có tiền để cho hai vợ chồng. Thay vào đó, tôi chỉ có thể gửi cho hai người một số rau củ và trứng gà nông thôn. Tôi cũng không đi vào thành phố thường xuyên vì sợ gây phiền cho hai đứa.

Tháng trước, con dâu tôi sinh ra cháu trai, tôi muốn đến chăm sóc con dâu trong tháng đầu sau sinh, nhưng con trai tôi nói rằng con dâu tôi đã mời mẹ vợ đến chăm sóc. Dù tôi rất muốn gặp cháu trai nhưng tôi sợ mẹ của con dâu tôi sẽ không đồng ý, vì tôi chưa từng chăm sóc con dâu trong lúc sinh nở. Vì vậy, tôi không đi.

Trước khi cháu trai tròn một tháng tuổi, con dâu tôi gọi điện thoại và mời tôi đến thăm, tôi rất vui mừng vì cuối cùng tôi cũng có thể ôm cháu trai của mình trong lòng.

Tôi vay 500 tệ (hơn 1,6 triệu) từ hàng xóm, mua hai con gà giá 200 tệ (khoảng 764 nghìn) và dành 300 tệ (khoảng 1 triệu) còn lại để làm quà tặng cho cháu trai.

Trong ngày tròn một tháng của cháu trai, tôi biết rằng mình đưa ít tiền hơn so với những người khác, vì vậy tôi đã đưa riêng cho con dâu.

Lúc đó, con dâu tôi không phàn nàn về số tiền mà tôi đưa, tôi rất vui vì điều đó. Tôi đã ở nhà con trai tôi một buổi sáng, ôm cháu trai và ngắm nhìn khuôn mặt béo tròn của cháu, tôi thực sự rất hạnh phúc.



Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vì có quá nhiều người đến thăm, con trai tôi bận rộn quá, tôi không muốn làm phiền hai vợ chồng, vì vậy tôi đã rời đi vào buổi chiều.

Trước khi tôi ra về, con dâu tôi trả lại cho tôi phong bao lì xì và nói với tôi: “Mẹ, chỉ cần mẹ tới đây, chúng con đã rất vui rồi. Hai đứa con sẽ nhận gà mà mẹ tặng, nhưng số tiền này me hãy mang về và mua thêm gà để nuôi. Chúng con muốn ăn gà mà mẹ nuôi và hai vợ chồng con còn trẻ, có thể kiếm tiền tự nuôi được”.

Lúc đó, tôi cảm thấy rất tức giận, vội vàng nhận lại phần tiền lì xì và về nhà. Tôi cảm thấy mình bị người ta cười nhạo, nhưng tôi cũng hiểu rằng so với những người khác đưa 1 hoặc 2 nghìn tệ, số tiền 300 tệ mà tôi đưa cho con dâu của mình có thể quá ít.

Sau khi về đến nhà, tôi muốn trả lại tiền cho hàng xóm, nhưng khi mở phong bì, tôi phát hiện không phải là những tờ 5 hoặc 10 tệ mà tôi đã cho vào.

Thay vào đó, trong phong bì là những tờ tiền trị giá 100 tệ và tôi đã đếm kĩ tổng cộng khoảng 3 nghìn tệ (khoảng 10 triệu).

Tôi bật khóc, con dâu rất thương tôi, lòng tôi ấm áp, có cô con dâu tốt như vậy, con trai tôi sẽ hạnh phúc cả đời.