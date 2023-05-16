Đừng miễn cưỡng thực hiện 4 hành vi “nhạy cảm” này của người đàn ông, nếu không phụ nữ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn

Tâm sự 16/05/2023 09:57

Bảo vệ tử cung là nhiệm vụ rất quan trọng đối với bất kì người phụ nữ nào vì đó là bộ phận nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể.

Để giữ gìn sức khỏe, chị em nên chú trọng chăm sóc tử cung, bởi đây là nơi sinh ra những mầm sống mới và cũng là nơi xuất hiện kinh nguyệt do nội mạc tử cung bị bong ra.

Nếu gặp vấn đề về tử cung, sẽ đe dọa đến cuộc sống và sức khỏe của phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều tổn thương về tử cung của phụ nữ là do hành vi không phù hợp của đàn ông gây ra. Vì vậy đừng bao giờ cho phép và cần phải hiểu rõ những hành vi nào có nguy cơ và sớm thuyết phục nam giới thay đổi.

Miễn cưỡng quan hệ trong kỳ kinh nguyệt

Một số nam giới có những hành vi không tốt, có thể gây tổn hại đến tử cung của phụ nữ, ví dụ như phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt mà vẫn quan hệ với cô ấy, hành vi này là không nên.

Đừng miễn cưỡng thực hiện 4 hành vi “nhạy cảm” này của người đàn ông, nếu không phụ nữ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời kỳ kinh nguyệt, máu kinh chảy từ tử cung ra ngoài âm đạo, tín hiệu cho thấy cơ thể đang yếu hơn so với bình thường. Một số phụ nữ có thể cảm thấy ăn không ngon, mệt mỏi và đau bụng kinh. Do đó, họ cần chú ý bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi nhiều và giữ vệ sinh vùng kín.

Nếu quan hệ tình dục trong thời kỳ kinh nguyệt, có thể mang theo một số vi khuẩn, vi sinh vật có thể xâm nhập vào cơ thể phụ nữ, gây nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa.  Nếu viêm nhiễm lan rộng, nó cũng có thể gây tổn thương cho tử cung. Vì vậy, nên lựa chọn chọn thời điểm thích hợp khác việc quan hệ.

Không chú ý vệ sinh cá nhân

Nếu nam giới không chú ý giữ gìn vệ sinh đối với bộ phận nhạy cảm của mình thì tử cung của nữ giới sẽ bị tổn thương, muốn giữ gìn sức khỏe thì nên giữ gìn vệ sinh tốt về nhiều mặt, hạn chế tối đa sự tích tụ của chất bẩn và vi khuẩn, vệ sinh thật sạch sẽ trước và sau khi quan hệ. Điều đó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Do các cơ quan nhạy cảm tiếp xúc với nhau trong quan hệ vợ chồng, nam giới không chú ý vệ sinh sẽ mang mầm bệnh lây nhiễm chéo, từ đó xâm nhập vào cơ thể phụ nữ và gây ra các bệnh phụ khoa đặc biệt ở tử cung.

Miễn cưỡng sử dụng bao cao su

Đừng miễn cưỡng thực hiện 4 hành vi “nhạy cảm” này của người đàn ông, nếu không phụ nữ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chức năng của bao cao su không chỉ là biện pháp tránh thai hiệu quả mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Nếu nam giới không giữ vệ sinh cá nhân tốt, không có một bạn đời ổn định và trung thành với hôn nhân, thì họ có thể gây tổn thương cho phụ nữ vì cuộc sống bừa bãi của mình.

Nếu không có bao cao su để bảo vệ, thì bệnh giang mai, HIV, bệnh lậu đều có thể xâm nhập. Tất nhiên, việc không sử dụng bao cao su có thể khiến phụ nữ bất ngờ mang thai và phải tiến hành phá thai, gây tổn thương cho tử cung.

Thường xuyên quan hệ

Đừng miễn cưỡng thực hiện 4 hành vi “nhạy cảm” này của người đàn ông, nếu không phụ nữ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu nam giới ham muốn quá mức và thường xuyên quan hệ, chức năng tử cung có thể suy giảm đặc biệt trong trường hợp quan hệ với tần suất cao, động tác thô bạo,  nữ giới có nguy cơ bị vỡ hoàng thể.

Điều này có thể gây tổn thương gián tiếp cho niêm mạc âm đạo và thậm chí làm hư hại mô cổ tử cung, dẫn đến nguy cơ cao mắc viêm nội mạc tử cung, viêm âm đạo hoặc viêm vùng chậu.

Quan hệ vợ chồng cần có sự kiểm soát, hài hòa thỏa mãn nhu cầu và điều chỉnh hormone nội tiết, không nên quá thường xuyên.

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Từ khóa:   tâm sự quan hệ hành vi

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