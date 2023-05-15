Trong cuộc sống vợ chồng, làm “chuyện ấy” bao lâu một lần mới là bình thường?

Tâm sự 15/05/2023 16:46

Tần suất quan hệ là một vấn đề quan trọng để duy trì mối quan hệ vợ chồng luôn được tốt đẹp vì nếu nhiều quá hay ít quá sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hạnh phúc của đôi bên.

Tần suất quan hệ của các cặp đôi là chủ đề được nhiều người quan tâm, nhiều người thắc mắc thế nào là tần suất bình thường.

Tuy nhiên, không có câu trả lời chung chung cho câu hỏi này, vì mỗi cặp vợ chồng đều có những nhu cầu và sở thích khác nhau.

Tần suất quan hệ không chỉ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như sức khỏe thể chất và nồng độ hormone mà còn có tác động lớn đến mối quan hệ giữa vợ và chồng.

Vì vậy, các cặp vợ chồng nên thương lượng càng nhiều càng tốt để tìm ra giải pháp phù hợp với cả hai bên.

Trong cuộc sống vợ chồng, làm “chuyện ấy” bao lâu một lần mới là bình thường? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, hãy hiểu tần suất quan hệ bình thường là gì. Theo một cuộc khảo sát ở người Mỹ trưởng thành, hầu hết các cặp vợ chồng quan hệ 1-2 lần một tháng, nhưng một số cặp vợ chồng quan hệ hàng tuần và một số cặp vợ chồng hầu như không quan hệ.

Do đó, chúng ta có thể thấy rằng định nghĩa về tần suất quan hệ bình thường của mỗi người là khác nhau.

Thứ hai, tần suất hoạt động sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, bao gồm áp lực công việc, phong cách sống, tình trạng sức khỏe cơ thể, mức độ hormone và nhiều yếu tố khác. Nếu một người phải làm việc mười giờ mỗi ngày và cuối tuần phải chăm sóc con cái, thì ham muốn của họ có thể bị ức chế mạnh.

Tương tự, nếu một người có lối sống không lành mạnh như thường xuyên thức khuya, hút thuốc và uống rượu, tình trạng sức khỏe của họ cũng có thể bị ảnh hưởng mạnh, dẫn đến giảm ham muốn.

Ngoài ra, mức độ hormone cũng có thể ảnh hưởng đến tần suất quan hệ. Mức độ testosterone của nam giới cao nhất vào buổi sáng, do đó quan hệ vào buổi sáng có thể cảm thấy thú vị và vui vẻ hơn.

Trong cuộc sống vợ chồng, làm “chuyện ấy” bao lâu một lần mới là bình thường? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, tần suất quan hệ cũng có ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ vợ chồng. Nếu tần suất quan hệ của hai người không phù hợp, có thể dẫn đến một trong hai người cảm thấy không hài lòng với hôn nhân, thậm chí ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Do đó, vợ chồng nên tìm cách giao tiếp và tìm thấy một tần suất quan hệ phù hợp cho cả hai.

Vì vậy, làm thế nào để tìm thấy tần số quan hệ phù hợp với bạn? Đầu tiên, các cặp vợ chồng nên giao tiếp cởi mở và thảo luận về nhu cầu và sở thích của nhau. Nếu một người muốn quan hệ hàng tuần và người kia chỉ muốn quan hệ tình dục mỗi tháng một lần, thì cả hai bên sẽ cần thương lượng để tìm ra sự thỏa hiệp.

Tiếp theo, vợ chồng nên tạo điều kiện hết mức có thể, nâng cao ham muốn của nhau. Ví dụ, bạn có thể thử một số tư thế quan hệ mới, tăng thời gian dạo đầu và nhiều phương pháp khác.

Trong cuộc sống vợ chồng, làm “chuyện ấy” bao lâu một lần mới là bình thường? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các cặp vợ chồng có thể cải thiện ham muốn bằng cách thay đổi lối sống như tập gym, tránh thức khuya, ăn uống lành mạnh,…

Cuối cùng, đừng bỏ qua tác động của sức khỏe thể chất đối với tần suất quan hệ. Nếu một người đàn ông cảm thấy không khỏe hoặc rối loạn chức năng tình dục, ham muốn của anh ta có thể bị giảm sút.

Do đó, các cặp vợ chồng cần chú ý đến sức khỏe thể chất của mình và tìm kiếm sự trợ giúp y tế kịp thời.

Điều quan trọng nhất là các cặp vợ chồng cần tôn trọng và thấu hiểu nhau, cùng nhau gìn giữ tình cảm và mối quan hệ hôn nhân của nhau.

Mặc dù mỗi người có một định nghĩa khác nhau về tần suất quan hệ bình thường nhưng chỉ cần các cặp đôi có thể trao đổi thẳng thắn và tìm ra giải pháp phù hợp với cả hai người thì có thể chung sống hạnh phúc.

Con trai làm rể 3 năm không thầy về nhà, tôi bí mật lên thăm nhưng đợi mãi không thấy về nên liền giục con dâu gọi điện, đến khi biết được sự thật tôi bật khóc nức nở.

Con trai làm rể 3 năm không thầy về nhà, tôi bí mật lên thăm nhưng đợi mãi không thấy về nên liền giục con dâu gọi điện, đến khi biết được sự thật tôi bật khóc nức nở.

Ở nhà con dâu đến tận tối để chờ con trai về nhưng đợi mãi không thấy, tôi liền gặng hỏi và biết được sự thật không thể ngờ sau 3 năm không gặp con.

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Từ khóa:   quan hệ vợ chồng sức khỏe

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