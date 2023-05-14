Bất ngờ với lý do bỗng dưng chán sex

Và hãy biết rằng bạn không đơn độc, đặc biệt là nếu bạn đã ở trong hôn nhân hoặc một mối quan hệ lâu dài.

Nếu bạn hoặc đối tác của bạn giảm ham muốn tình dục, điều gì đó có thể đang xảy ra về mặt nội tiết tố, sức khỏe hoặc tinh thần—hoặc cũng có thể là do nhiều yếu tố. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy niềm đam mê của mình suy giảm, cách tiếp cận tốt nhất là tìm hiểu về nguyên nhân gốc rễ của nó.

Các yếu tố như căng thẳng, thời gian, con cái và những xung đột chưa được giải quyết có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ham muốn của bạn.

Trên thực tế, “ham muốn lên xuống thất thường trong hôn nhân là điều bình thường”, Ramani Durvasula, nhà tâm lý học lâm sàng cho biết.

Tò mò muốn biết điều gì có thể khiến bạn rơi vào việc giảm ham muốn? Dưới đây là một số lý do phổ biến nhất khiến phụ nữ mất ham muốn, cộng với những điều cần làm về điều đó, theo các nhà trị liệu tình dục, nhà tâm lý học và bác sĩ.

Biện pháp tránh thai có thể là nguyên nhân.

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Nếu bạn đã thay đổi bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt là liên quan đến kiểm soát sinh đẻ, bạn có thể bị giảm ham muốn.

Jennifer Wider, một chuyên gia về sức khỏe phụ nữ, cho biết: “Vì có hormone trong thuốc tránh thai nên phản ứng có thể khác nhau ở mỗi người, tùy thuộc vào hóa chất trong cơ thể bạn và loại hỗn hợp hormone trong thuốc.

Nếu ham muốn của bạn giảm dường như ngay sau khi bạn bắt đầu một phương pháp ngừa thai nội tiết tố mới, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Mới sinh con

Có lẽ điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng việc mới làm cha mẹ có thể gây khó khăn cho đời sống vợ chồng của bạn.

“Bạn mệt mỏi, căng thẳng và có thể không cảm thấy gợi cảm nữa. Đó có phải là một công thức? Không. Nhưng đối với nhiều phụ nữ, điều đó là thực tế”, chuyên gia Durvasula cho biết.

Thêm vào đó là sự thay đổi hormone sau khi sinh và bạn có thể bị ảnh hưởng đến ham muốn của mình.

Nhiều bác sĩ khuyên nên chờ đợi đến tối đa 6 tuần sau khi sinh để bắt đầu quan hệ lại và hoàn toàn bình thường nếu mất một thời gian lâu hơn để trở lại tình trạng bình thường.

Ngoài ra tham gia các hoạt động thể chất như tập thể dục cũng có thể cải thiện tâm trạng và tăng mức năng lượng của bạn, điều này có thể tác động tích cực đến ham muốn.

Tự ti về cơ thể

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Có một hình ảnh cơ thể tiêu cực có thể dẫn đến sự thiếu tự tin và cảm thấy khó chịu chung với cơ thể của bạn. Những bất an đó có thể dẫn đến việc ít quan tâm đến quan hệ và thiếu biểu hiện của việc quan hệ.

Janet Brito, nhà tâm lý học lâm sàng ở Honolulu cho biết: “Nếu bạn cảm thấy hài lòng về bản thân và đánh giá cao cơ thể của mình, bạn có nhiều khả năng cởi mở hơn về chuyện ấy”.

Một bước mà mọi người có thể thực hiện để cảm thấy tốt về bản thân là chấp nhận bản thân mình một cách sâu sắc.

Căng thẳng

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Chuyên gia Purdy cho biết: “Khi cơ thể bị căng thẳng, nó sẽ tạo ra cortisol, chất này có thể ức chế ham muốn tình dục. "Ngoài ra, căng thẳng có thể dẫn đến cảm giác lo lắng và trầm cảm, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn”.

Lúc này hãy cố gắng nói chuyện với bạn đời về mọi thứ đang có trên tay bạn, và đừng sợ hỏi những gì bạn cần.

Cảm thấy mối quan hệ đang tẻ nhạt dần

Thật không may, sự nhàm chán trong mối quan hệ là một điều rất phổ biến. Nhưng may mắn thay, điều đó hoàn toàn bình thường và không nhất thiết có nghĩa là bạn sẽ buồn chán mãi mãi.

Chuyên gia Brito nói: “Cảm thấy cuộc sống của bạn buồn tẻ là một phần của con người. Tuy nhiên, cô ấy lưu ý rằng nếu sự nhàm chán tiếp tục kéo dài trong mối quan hệ, bạn có thể phải đánh giá xem mọi thứ đang đứng ở đâu với bạn đời của mình”.

Chuyên gia Durvasula gợi ý thay vì coi nó như một sự cũ kỹ thì hãy nhắc nhở bản thâ rằng mối quan hệ của bạn là điều đặc biệt mà chỉ bạn và đối tác của bạn chia sẻ.

Những xung đột chưa được giải quyết

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Chuyên gia Brito cho biết: “Một số người sẽ không quan tâm đến việc quan hệ tình dục sau một cuộc cãi nhau, trong khi những người khác sẽ sử dụng tình dục để khắc phục sự đổ vỡ. Nếu bạn ở trong nhóm đầu tiên, bạn có thể không quan tâm đến việc quan hệ với một người mà bạn cảm thấy không thích - điều đó hợp lý! Sự thật là, ngay cả khi mâu thuẫn khiến bạn muốn quan hệ, bạn vẫn cần phải tìm ra nguyên nhân của vấn đề nếu muốn quan hệ kéo dài lâu dài”.

Trong thời điểm cãi nhau, giao tiếp là chìa khóa.

Cảm thấy mình không có thời gian

Khi bạn cảm thấy căng thẳng đến tột độ, bạn cũng có thể cảm thấy như bạn không có thời gian cho chuyện quan hệ. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Đây là lúc lên lịch quan hệ và điều này có thể thực sự hữu ích.

Khi quan hệ được lên lịch có thể nghe sẽ ít quyến rũ hơn, nhưng nó không nhất thiết phải như thế! Sau tất cả, lên kế hoạch cho sự gần gũi có thể mang lại nhiều kỳ vọng hơn.

Bạn cũng nên dành thời gian để khám phá lại điều gì mang lại cho bạn niềm vui và ​​hãy nhớ rằng, niềm vui không chỉ là về “chuyện ấy”.

Đang mang thai

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Chuyên gia Brito nói: “Sự thay đổi nồng độ hormone và những thay đổi cơ thể xảy ra trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục”.

Nhưng nếu sự giảm ham muốn của bạn ảnh hưởng đến hạnh phúc hoặc mối quan hệ của bạn, hãy “thảo luận với bác sĩ, bạn đời hoặc nhà tâm lý học của bạn”, chuyên gia Brito nói.

Ngủ không đủ giấc

Khi bạn mất ngủ vào đêm trước khi làm việc, rất có thể bạn sẽ phải dựa vào một vài tách cà phê để giúp bạn vượt qua cả ngày. Điều đó không khác gì khi nói đến đời sống vợ chồng của bạn. Chuyên gia Purdy nói: “Khi cơ thể thiếu ngủ, nó sẽ sản xuất ít testosterone hơn, điều này có thể dẫn đến giảm ham muốn tình dục”.

Cách khắc phục? Ưu tiên nghỉ ngơi để tăng mức năng lượng của bạn. Điều đó có nghĩa là tránh dùng caffein, rút ​​phích cắm điện trước khi đi ngủ và thiết lập một môi trường giúp bạn thư giãn.

Chưa xác định được giới tính của bản thân

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Mọi người thay đổi, và điều đó không sao cả. Hãy tôn trọng cảm xúc của bạn mà không phán xét.

Nếu bạn đang ở thời điểm mà bạn nhận ra xu hướng tình dục của mình có thể đang thay đổi hoặc bạn đang học những điều mới về bản thân, thì việc quan hệ trở nên ít hấp dẫn và không thỏa mãn hoàn toàn là điều hoàn toàn tự nhiên.

Nếu đang gặp trường hợp này, thì hãy nhớ rằng bạn không cô đơn, và rất nhiều người đã vượt qua được khó khăn này bằng cách tự học và tìm hiểu về hướng tình dục của mình.

Khám phá những thú vui mới

Ngay cả khi bạn vẫn bị thu hút bởi đối tác của mình, bạn có thể khao khát những thứ khác trong phòng ngủ so với trước đây. Có thể bạn thích spanking nhiều năm trước, nhưng bây giờ bạn không thích nó nữa.

Có thể bạn không thích golden shower và bây giờ nó là thứ bạn đang mơ tưởng. Có những khoảnh khắc khó hiểu này có thể dẫn đến sự e ngại khi quan hệ.

Lúc này hãy nói với đối phương rằng bạn muốn nói về chuyện trong phòng ngủ và lên lịch thời gian phù hợp để làm điều đó nhằm giúp cả hai có thể tập trung hoàn toàn vào nhau. Hãy giữ cho nó nhẹ nhàng, không phán xét và không có sự xấu hổ.

Cảm thấy xấu hổ

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Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi những quan điểm hạn chế về tình dục, người ta gọi là cảm giác xấu hổ hoặc tội lỗi. Nếu bạn lớn lên tin rằng tình dục là điều đáng xấu hổ, điều đó có thể dễ dàng ảnh hưởng đến “chuyện ấy” của bạn khi trưởng thành và dẫn đến sự thiếu quan tâm đến nó.

Khi bạn nhận ra rằng xấu hổ đang cản đường, hãy tìm cách để hiểu nguồn gốc của nó, tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn và đặt mục tiêu bắt đầu thực hành”, chuyên gia Brito nói.

Đang lo lắng

Chuyên gia Purdy cho biết nhiều người phải đối phó với một số dạng lo lắng, có thể gây ra cảm giác căng thẳng và khó chịu, khiến việc quan hệ trở nên kém hấp dẫn.

“Các kỹ thuật thư giãn và chánh niệm có thể giúp bạn thư giãn và nâng cao nhận thức về cơ thể - hai phẩm chất cần thiết để cải thiện ham muốn tình dục”, chuyên gia Purdy.

Điều này có thể giống như tập thở, thiền, tập thể dục hoặc làm việc với bác sĩ trị liệu để học các kỹ thuật giúp bạn kiểm soát sự lo lắng của mình.

Bị trầm cảm

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Nếu bạn thấy mình đột nhiên không muốn quan hệ, chuyên gia Durvasula khuyên bạn nên đi khám bác sĩ để đảm bảo mọi thứ đều ổn về mặt sức khỏe, vì trầm cảm cũng có thể dẫn đến buồn bã, tuyệt vọng và lòng tự trọng thấp.

Không đạt được khoái cảm

Tôi không nói rằng cực khoái là lý do duy nhất để quan hệ, nhưng đó là một trong những lý do quan trọng... và nhiều phụ nữ không được đáp ứng nhu cầu của họ một cách đủ để đạt được cao trào. Nếu điều này xảy ra thường xuyên, bạn có thể tự cảm thấy không hài lòng và không muốn tham gia vào việc quan hệ.

Đối phương muốn bạn tận hưởng những khoái cảm, vì vậy hãy cho họ một vài gợi ý

Đối phương đang gặp vấn đề

Có thể đối phương đang gặp vấn đề trong việc đạt cao trào, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng quan hệ của bạn. Nếu đối phương gặp khó khăn trong việc duy trì ham muốn thì điều này hoàn toàn bình thường. “Trong vài năm qua, tôi đã thấy một lượng lớn nam giới trẻ đến với tôi vì vấn đề này”, chuyên gia tâm lý tình dục Brandy Engler, tiến sĩ nói.

Lo âu, hút thuốc và thiếu tập luyện cũng có thể là nguyên nhân, vì vậy nếu đây là một vấn đề kéo dài thì nên nói chuyện với đối phương. Cách tốt nhất để nói chuyện đó là ngoài phòng ngủ.