Phụ nữ hay “xì hơi” khi đang làm "chuyện ấy", nguyên nhân do đâu?

Lý do cho tình trạng này là gì?

Do âm đạo giãn rộng

Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng giãn âm đạo chủ yếu xảy ra ở phụ nữ đã trải qua sinh nở và giai đoạn sau của thai kỳ. Trong quá trình sinh nở, cơ sàn chậu của phụ nữ sẽ giãn ra , kể cả sau khi sinh xong, cơ sàn chậu cũng không thể hoàn toàn hồi phục như lúc mới sinh.

Thành trước và sau của âm đạo dễ tạo thành khoang, không khí bên ngoài dễ dàng lọt vào. Khi áp suất trong ổ bụng tăng hoặc trong quá trình quan hệ, khí trong âm đạo sẽ bị ép ra ngoài, đồng thời phát ra âm thanh giống như xì hơi.

Sau khi tình trạng này xảy ra, phụ nữ có thể tập thể dục để cải thiện độ đàn hồi của cơ sàn chậu và tránh giãn quá mức.

Mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa

Âm đạo của phụ nữ là một nơi có nhiều hệ vi sinh vật, với chức năng duy trì môi trường và sức khỏe âm đạo trong điều kiện bình thường.

Nếu âm đạo bị nhiễm trùng và gây ra viêm âm đạo, lượng vi sinh vật sẽ tăng lên đáng kể, các vi sinh vật này sẽ sản xuất khí. Chỉ cần có áp suất trong bụng hoặc quan hệ khí sẽ được ép ra ngoài và gây ra âm thanh giống như xì hơi.

Bị rò trực tràng – âm đạo

Ảnh minh họa: Internet

Nếu có lỗ rò rỉ giữa trực tràng và âm đạo của nữ giới thì khí ở hậu môn có thể đi vào âm đạo của nữ giới theo đường rò ...

Tình trạng này rất có thể là do yếu tố bẩm sinh hoặc do chấn thương do phẫu thuật, sinh nở gây ra, cần kịp thời đến bệnh viện chính quy để điều trị.

Ba loại trên là nguyên nhân gây ra “âm khí”. Sau khi chị em hiểu rõ thì tốt nhất nên đến bệnh viện khám, không nên vì tâm lý ngại ngùng mà không đi khám.