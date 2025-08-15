Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu

Tâm sự 15/08/2025 18:20

Đến đêm tân hôn, tôi cũng có chút mong đợi. Dù sao cũng là đêm đầu tiên thành vợ chồng, cả hai từng có kinh nghiệm thì vẫn có chút vừa xa lạ vừa gần gũi.

Tôi 30 tuổi vẫn chưa tìm được người ưng ý. Tôi không quá xinh đẹp, chỉ trung bình ưa nhìn, cũng không tài giỏi hơn người. Trước đó tôi cũng có yêu đương nhưng chẳng đi tới đi, đều kết thúc giữa chừng. Tới tuổi này, tôi mơ màng không biết mình có thể lập gia đình được không. Vậy là tôi nghe theo lời người quen giới thiệu, tôi biết chồng mình.

Chồng tôi 48 tuổi, anh cũng chậm trễ chuyện lập gia đình như tôi. Anh từng yêu đương nhưng chẳng tới đâu, chán chường nên cứ ở một mình. Đến tuổi 48, anh gặp tôi, cả hai cùng muốn có một gia đình để nương tựa vào nhau. Quả thật tôi không nghĩ sẽ lấy chồng lớn tuổi như vậy. Nhưng quen biết dần, tôi thấy mình và chồng khá hợp nhau nên nghĩ đến chuyện kết hôn. Bố mẹ tôi cũng chẳng để ý, chắc ông bà chỉ mong có người rước tôi. 

Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm tân hôn, tôi cũng có chút mong đợi. Dù sao cũng là đêm đầu tiên thành vợ chồng, cả hai từng có kinh nghiệm thì vẫn có chút vừa xa lạ vừa gần gũi. Trước đó, tôi từng nghe bạn kể đàn ông U50 thì chắc không nồng nhiệt như đàn ông cỡ tuổi tôi. Tôi nghe thế cũng có chút băn khoăn. Nhưng nghĩ lại tôi chỉ cần chồng thương mình thật lòng, đủ sức sinh con cái là mừng rồi.

Đêm tân hôn của chồng chắc sẽ vẫn suôn sẻ và trơn tru nếu không phải giữa chừng bỗng vang lên một tiếng động thật lớn, khiến bố mẹ chồng phải chạy sang đập cửa phòng chúng tôi. Khi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời. Chiếc giường ngủ bị sập rớt từng mảnh giữa phòng, trông rất thảm thương. Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn bố mẹ chồng.

Sau đó, tôi gặng hỏi chồng một hồi mới biết anh mua lại chiếc giường cũ này của người khác, vì ngại tốn tiền mua giường mới. Tôi nghe mà giận lắm, chồng keo kiệt đến mức không mua được cái giường tân hôn cho vợ hay sao? Chồng tôi sau đó cũng chẳng nói một lời xin lỗi, ậm ừ dắt tôi đi mua giường mới. Ôi tôi mất mặt quá, lại tức cái tính keo kiệt quá đáng này của chồng!

Có thai sau 3 năm kết hôn nhưng chồng nhất định không cho đi khám thai, 1 ngày vô tình mở ga trải giường tôi quyết định ly hôn

Có thai sau 3 năm kết hôn nhưng chồng nhất định không cho đi khám thai, 1 ngày vô tình mở ga trải giường tôi quyết định ly hôn

Một tháng sau, tôi vẫn chưa có biểu hiện thai nghén nào, tôi muốn đi khám thai nhưng chồng tôi nhất định không cho đi. Chồng chỉ an ủi tôi và bảo rằng, đừng nóng vội. Vậy nhưng tôi thực sự không thể làm được vì tôi quá nóng lòng chờ đợi đứa con này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà tôi nhìn nhau kinh ngạc

Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà tôi nhìn nhau kinh ngạc

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 16/8/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/8/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng bất ngờ thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng bất ngờ thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Kết hôn 7 năm nhưng chưa thể có con, vừa về nhà cô con dâu đã khóc nức nở sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng

Kết hôn 7 năm nhưng chưa thể có con, vừa về nhà cô con dâu đã khóc nức nở sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Ngày tôi tái hôn nhưng khi nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay

Ngày tôi tái hôn nhưng khi nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 16/8/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 16/8/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Mừng thầm vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, tôi rợn người ám ảnh hành động của anh mỗi đêm

Mừng thầm vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, tôi rợn người ám ảnh hành động của anh mỗi đêm

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu

Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp như Rồng cưỡi mây, tiền tài kéo đến như vũ bão, làm ăn xuôi thuận, rộng đường thành công

Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp như Rồng cưỡi mây, tiền tài kéo đến như vũ bão, làm ăn xuôi thuận, rộng đường thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó

Nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm người hành hương, 34 người tử vong

Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm người hành hương, 34 người tử vong

Tử vi thứ Bảy 16/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Bảy 16/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà tôi nhìn nhau kinh ngạc

Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà tôi nhìn nhau kinh ngạc

Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng bất ngờ thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng bất ngờ thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Kết hôn 7 năm nhưng chưa thể có con, vừa về nhà cô con dâu đã khóc nức nở sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng

Kết hôn 7 năm nhưng chưa thể có con, vừa về nhà cô con dâu đã khóc nức nở sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng

Ngày tôi tái hôn nhưng khi nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay

Ngày tôi tái hôn nhưng khi nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay

Mừng thầm vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, tôi rợn người ám ảnh hành động của anh mỗi đêm

Mừng thầm vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, tôi rợn người ám ảnh hành động của anh mỗi đêm

Nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó

Nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó