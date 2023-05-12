Đi đám cưới, tôi tặng em trai 10 triệu tiền mừng sau đó cậu ấy tặng lại hũ dưa muối nhưng khi về nhà mở ra tôi òa khóc

Tôi tên là Lý Hoan Hoan, năm nay 27 tuổi và vừa mới kết hôn với chồng mình.

Mới đây, trên trang Sohu chia sẻ lại câu chuyện cảm động về việc một người em trai đã giúp đỡ chị ruột của mình khi biết gia đình nhỏ của chị ấy đang gặp khó khăn kể từ ngày chồng qua đời do tai nạn giao thông.

Thường thì khi tôi về nhà thăm gia đình, bố mẹ chồng cũng luôn bảo tôi mang theo nhiều đồ về để biếu nhà ngoại. Lúc đó, tôi thấy mình đã lấy được một gia đình tốt, và tôi hứa sẽ hiếu thảo với bố mẹ chồng cả đời.

Sau khi kết hôn, mẹ chồng rất tốt với tôi. Nghe nói gia đình tôi vẫn phải lo cho em trai đi học, bà luôn nhắc tôi để ý đến gia đình nhà mẹ.

Vài năm sau kết hôn, chồng tôi cũng dần thăng tiến và lương cũng tăng cao. Sau đó, anh quyết định khởi nghiệp và mở một công ty nhỏ chuyên bán phân bón. Sau một năm, doanh thu cũng rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Trong mấy năm đó, cuộc sống trong nhà ngày càng khấm khá, tôi lần lượt sinh con trai gái. Điều đó khiến bà con lối xóm ai cũng ghen tị, tôi mừng lắm.

Nhưng không lâu sau đó, điều không may đã xảy ra. Do công ty quy mô nhỏ và không có nguồn cung đáng tin cậy, nên chúng tôi đã bị lừa tiền và không nhận được hàng đúng hẹn

Qua một đêm, gia đình bỗng rơi vào vực sâu. Nhìn vào những đứa trẻ còn nhỏ của mình, tôi và chồng tôi đều cảm thấy không thể từ bỏ và quyết tâm vượt qua khó khăn.

Vì vậy, chồng tôi quyết định đi xa để vận chuyển hàng hóa, nhưng ai cũng không ngờ rằng điều xấu hơn lại đến, lần đó là lần chia tay cuối cùng của tôi và chồng.

Sau khi chồng tôi lần đó rời khỏi nhà, anh cũng không bao giờ quay trở lại nữa. Anh đã gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường và đã qua đời trước khi được đưa đến bệnh viện.

Gia đình chúng tôi đột ngột mất đi một người đàn ông và vì thế bố mẹ chồng đã khóc suốt đêm. Tôi cũng rơi vào cảnh đau buồn không thể kiểm soát được.

Dần dần, tình hình trong gia đình của chúng tôi đã cải thiện một chút và trong thời gian đó, em trai của tôi đã tìm được công việc và luôn muốn giúp đỡ chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng kiếm tiền từ công việc không dễ dàng, vì vậy tôi luôn từ chối sự giúp đỡ của em trai.

Ảnh minh họa: Internet

Vào năm thứ hai sau khi chồng qua đời, em trai của tôi chuẩn bị kết hôn. Vào thời điểm đó, gia đình chúng tôi vẫn đang còn nghèo, nhưng đám cưới của em trai là một sự kiện quan trọng.

Sau khi thảo luận, bố mẹ chồng tôi quyết định tặng cho em trai một phong bì đỏ hơn 10 triệu đồng.

Vào ngày đám cưới của em trai, tôi và hai đứa con đi tham gia lễ cưới. Hai đứa trẻ rất vui mừng khi gặp được chú ruột của họ và liên tục gọi em trai là “chú”.

Khi tôi đưa tiền lễ, em trai từ chối rất nhiều lần, nhưng cuối cùng, sau khi tôi đã thuyết phục, em trai mới chấp nhận lấy tiền.

Sau khi đám cưới kết thúc, em trai tặng cho tôi một hũ dưa muối, nói rằng mẹ đã tự làm và rất ngon, yêu cầu tôi mang nó về nhà để thử. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đưa nó lên xe và mang về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau về đến nhà, chúng tôi định mở dưa chua ra ăn tối, lúc này từ trong hộp giấy đựng hũ dưa chua rơi ra một tấm thẻ ngân hàng và một tờ giấy, trên đó viết:

“Chị, từ trước đến nay, chị luôn chăm sóc và giúp đỡ gia đình. Chị đã trả tiền học và sinh hoạt khi em học đại học và giờ đây gia đình chị gặp khó khăn khi chồng chị qua đời. Mỗi khi em muốn giúp đỡ chị nhưng chị luôn từ chối. Em biết gia đình chị cũng đang gặp khó khăn, trong thẻ này có 70 triệu, đó là tiền em đã dành dụm được khi đi làm. Nó không nhiều, nhưng hy vọng nó sẽ giúp đỡ cho cuộc sống của chị và các cháu. Các cháu đang lớn lên, không thể để chúng khổ sở. Mật khẩu là ngày sinh của chị, hãy sử dụng nó!”

Sau khi đọc xong đoạn văn này, tôi và mẹ chồng không thể kiềm chế được nước mắt. Nhưng khi chúng tôi gọi điện để nói rằng mình sẽ trả lại tiền cho em thì cậu từ chối giống như lúc trước chúng tôi từ chối sự giúp đỡ của cậu.

Sau cuộc điện thoại, tôi không kìm được nước mắt, có một đứa em trai như vậy là phúc phận tôi đã gieo trồng từ kiếp trước. Tình cảm gia đình là lớn nhất dù ở thời đại nào!