Tuy nhiêm khi cuộc sống của đang trở nên tốt đẹp hơn thì Lưu Lương bắt đầu cảm thấy chán ghét vợ mình. Vì vợ anh luôn càu nhàu và phàn nàn về việc anh tiêu tiền quá nhiều, cũng như lo lắng về tương lai.

Theo thông tin từ Sohu, Lưu Lương và vợ anh, Sở Linh, có thể coi là một cặp vợ chồng yêu thương lẫn nhau. Hai người đã cùng nhau chia sẻ buồn vui, cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn nhất và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong khi đó, vào thời điểm này, có một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện trong cuộc sống của Lưu Lương. Cô gái này có tính cách tốt và ngưỡng mộ anh. Lưu Lương đã bị cô gái này thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã cố gắng làm cho cô gái hài lòng.

Li Liang cho rằng anh là người kiếm tiền, có quan điểm riêng của mình và không cần phụ nữ can thiệp quá nhiều vào sự nghiệp của đàn ông. Vợ anh cũng không nên quấy rầy chồng mình mỗi ngày khiến anh ta không có tâm trạng để làm việc.

Cuối cùng, cô gái cũng đồng ý bên cạnh Lưu Lương, thậm chí cô ta còn biết rằng anh đã có gia đình nhưng không quan tâm.

Lưu Lương cảm thấy tất cả mọi thứ đều theo như dự đoán và anh rất thích thú với sự hiện diện của vợ ở nhà, luôn sẵn sàng phục vụ anh trong mọi việc.

Ngay cả khi ra ngoài, anh cũng có thể mang theo một cô gái xinh đẹp như hoa để tạo sự ấn tượng.

Tuy nhiên, niềm vui của Li Liang không kéo dài được lâu, việc anh ngoại tình đã nhanh chóng bị vợ phát hiện. Sở Linh cũng rất tức giận và lớn tiếng hỏi chồng: “Tôi luôn nghĩ rằng anh là một người đàn ông tốt, là một chồng tốt, nhưng tại sao lại làm những việc như vậy? Anh có quên đi rằng tôi đã bên cạnh anh qua những thời khắc khó khăn nhất chứ?”

Li Liang cũng rất quan tâm đến vấn đề này vì vậy anh hơi đỏ mặt khi Sở Linh nói điều đó. Lưu Lương sau đó nói với vợ rằng: “Chúng ta có thể trao đổi về vấn đề này khi chúng ta về nhà được không? Ở đây đông quá, mọi người sẽ chú ý”.

Sở Linh gật đầu và cả hai cùng với người tình đã quay trở về nhà. Anh nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với sự trách móc từ vợ và sẽ phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa hai người phụ nữ. Vì vậy, trên đường về nhà, Lưu Lương luôn tìm cách để nghĩ về cách giải quyết vấn đề này.

Nhưng điều mà Lưu Lương không ngờ tới là người tình đã vào cửa và quỳ xuống trước vợ anh và sau đó rằng: “Em xin lỗi chị, tất cả là lỗi của em, nhưng em thực sự thích Lưu Lương, em hy vọng chị có thể cho em một cơ hội, em không muốn giành anh ấy từ bên cạnh của chị, em cũng biết Lưu Lương đã có gia đình, vì vậy, em không quan tâm tới việc làm kẻ thứ ba hay không”.

Ảnh minh họa: Internet

Sở Linh nghe những lời này thì có chút khinh thường, cô nghĩ rằng người phụ nữ này thực sự không có đạo đức và cũng cảm thấy đáng thương cho cô ấy, bởi Lưu Lương không xứng đáng.

Sở Linh đã ở bên cạnh Lưu Lương qua những thời khắc khó khăn nhất, nhưng anh ta vẫn làm những điều như vậy. Vì vậy, một ngày nào đó, khi cô gái này không còn xinh đẹp nữa, Lưu Lương sẽ bỏ qua cô gái này.

Nhưng điều đáng buồn nhất lúc này là, Lưu Lương lại đứng nhìn cô và người tình đối đầu với nhau và anh ta không nói bất cứ điều gì về việc bảo vệ bên nào.

Nếu Lưu Lương chỉ là không còn yêu vợ và nghĩ rằng cô gái này chính là người yêu thật sự của anh ta, thì Lưu Lương hoàn toàn có thể thực hiện chúng.

Tuy nhiên, khi Chu Ling nhìn thấy Li Liang với hình tượng của một người đàn ông tồi tệ hơn, cô không muốn buông tha anh ta nữa. Sau khi suy nghĩ một chút, cô nhanh chóng đưa ra quyết định và nói với người thứ ba: “Cho cô một cơ hội không phải là không thể. Như thế này có được không? Chúng ta sẽ chia theo thứ trong tuần: 3, 5, 7, chủ nhật tại nhà tôi và 2, 4, 6 tại nhà bạn. Bởi vì dù sao, tôi và Lưu Lương cũng là vợ chồng hợp pháp. Nếu có các dịp đặc biệt như lễ tình nhân anh ấy sẽ trở về để ở bên tôi vào buổi trưa và sau đó đi sang bên bạn vào buổi tối, được không?”

Cô nhân tình yên lặng gật đầu, sau đó Lưu Lương cũng rất bất ngờ trước những lời này, nghi hoặc nhìn vợ. Cô đã cố nén nỗi ghê tởm và nở một nụ cười với chồng.

Sau đó, ba người đã quyết định về việc này và Lưu Lương làm theo như những gì Sở Linh đã nói.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù lúc đầu anh rất hạnh phúc, nhưng khi thời gian trôi qua, anh cảm thấy mệt mỏi vì phải đi lại mỗi ngày và phải vui vẻ với hai người phụ nữ cùng một lúc.

Nhưng Lưu Lương không thể nói ra vì anh là người gây ra tình huống này, vì vậy anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng sự mệt mỏi.

Lưu Lương chịu đựng điều này trong 8 năm và trong suốt thời gian đó, cô nhân tình và vợ anh cũng yên bình.

Họ thậm chí còn thường xuyên trò chuyện trên WeChat và không ai có thể nghĩ rằng họ là kẻ thù của nhau.

Đôi khi họ còn đi mua sắm cùng nhau. Nhưng khi gặp nhau, họ sẽ than phiền về Lưu Lương, nói rằng anh đối xử không công bằng với họ và hy vọng điều một người có thì người kia cũng có.

Lúc này, Lưu Lương thực sự cảm thấy khó chịu. Anh đang phải đối phó với hai người phụ nữ mỗi ngà và lương hàng tháng của anh đều tiêu hết cho hai người phụ nữ. Anh chỉ còn một chút ít cho chính mình, vì vậy Lưu Lương đã coi mình là một người nghèo.

Anh không thể bỏ bất kỳ ai trong hai người phụ nữ, vì vậy anh đã phải chịu đựng. Khi thời gian trôi qua, Lưu Lương trở nên cáu kỉnh hơn, vì vậy anh thường xuyên đi đến các quán bar để uống rượu.

Vào một ngày, Lưu Lương lại say rượu. Người bạn của anh ta không hiểu và hỏi: “Bạn khó chịu đến mức nào mà cần dùng rượu để làm tê liệt thần kinh? Bạn biết mình có tình yêu của hai người phụ nữ, trong khi chúng tôi chỉ có một người vợ. Chẳng lẽ vợ anh và người tình đánh nhau?”

Li Liang thở dài với sự bất lực và nói: "Không, vợ và người tình của tôi đã sống hòa bình trong 8 năm, tôi chỉ là bị kiệt sức vì đang ở giữa. Tôi thực sự hối hận đã chọn con đường đó từ đầu, nhưng giờ thì đã quá muộn. Dù thế nào đi nữa vấn đề là, tôi nên chịu đựng nó”.